Забезпечити відповідальність осіб, які збили літак компанії «Міжнародні авіалінії України» біля Тегерана — цього вимагають від іранської влади міністри закордонних справ держав, чиї громадяни загинули внаслідок цієї авіакатастрофи. У Лондоні міністри закордонних справ України Вадим Пристайко, Канади — Франсуа-Філіп Шампань, Великої Британії — Домінік Рааб, Швеції — Анн Лінде і в.о. міністра закордонних справ Афганістану Ідреес Заман розробили спільні принципи задля взаємодії із владою Ірану. Вони мають намір домогтися від Ірану проведення ретельного, незалежного прозорого міжнародного розслідування збиття літака.
Головний дипломат Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що для досягнення справедливості в розслідуванні цієї гучної справи може знадобитися багато років. З огляду на нідерландський досвід зрозуміло, що цю спільну роботу аж ніяк не можна припиняти. «Оскільки ми зрозуміли, що повинні будемо разом працювати впродовж місяців і, ймовірно, наступні роки, щоб досягти прозорості, відповідальності й справедливості. На цей процес піде багато місяців, і я думаю, навіть кілька років», — спрогнозував канадський дипломат.
На пресконференції після зустрічі з главами МЗС України, Великої Британії, Швеції та Афганістану в Лондоні, яку транслювали на канадському телеканалі CBC, був присутній міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Він ділився досвідом у розслідуванні збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.
«Один з уроків, про який ми дізналися від наших нідерландських друзів, що маємо співпрацювати на міжнародному рівні й говорити одностайно для того, щоб ми могли координувати наші дії й говорити єдиним голосом з іранським урядом. І це те, що робитимемо разом», — цитує УНІАН слова Франсуа-Філіпа Шампаня.
Крім забезпечення відповідальності винних у збитті українського цивільного літака, очільники зовнішньополітичних відомств згаданих країн закликали Іран продовжувати співпрацю у розслідуванні. «Ми бачили співпрацю з боку Ірану, але щодня відстежуємо ситуацію і наполегливо закликаємо Іран до продовження співпраці», — наголосив пан Шампань, додавши, що Канада, Україна, Британія, Швеція та Афганістан і надалі обмінюватимуться інформацією та досвідом і діятимуть консолідовано, аби добитися справедливості для родин жертв цієї жахливої трагедії.
Після лондонської зустрічі міністр закордонних справ Вадим Пристайко написав у мікроблозі Twitter: «Поговорив телефоном з іранським міністром закордонних справ Джавадом Заріфом. Ми обговорили репатріацію тіл українських жертв і роль України у спільному розслідуванні, особливо доступу до «чорних скриньок». Наші вимоги залишаються незмінними».
Тим часом в Ірані завершено ідентифікацію тіл громадян України, котрі стали жертвами злочинного непрофесіоналізму іранських військових. На сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook ідеться: «Експерти МВС, які перебувають у Тегерані, отримали ДНК-профілі останків усіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України. За попередньою інформацією, передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року».
15 рятувальників, четверо слідчих і троє експертів МВС допомагають іранським колегам розслідувати причини трагедії. Двоє експертів-генетиків МВС залишаються в Тегерані до завершення ідентифікації тіл загиблих та повернення родичам.
Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Ірану із проханням розглянути можливість участі представників їхніх компетентних органів у спільній слідчій групі в межах кримінального розслідування авіакатастрофи.
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«Урядового кур’єра»