Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» уже чотири роки втілює проєкт для учнівської молоді з вирощування сільськогосподарських культур і лікарських рослин

Уже четвертий рік агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» утілює соціальну ініціативу «Розумний город» для учнівської молоді з вирощування сільськогосподарських культур і лікарських рослин. Загалом у проєкті цього року беруть участь 150 хлопців і дівчат. Добру справу розширили географічно, але сконцентрували у 12—15 локаціях. Понад десяток таких опорних пунктів сформували на Тернопіллі, по одному — в селах Жовтанці на Львівщині та Солобківці на Хмельниччині. Уперше вирішили залучити до цієї корисної й доброї справи міських школярів, які вирощували б і самі продавали мікрозелень.

Не лише морква і буряк, а й гарбузи з арахісом

«Розумний город» ставить за мету залучати школярів до пізнання сільського господарства, підприємницької діяльності. «Контінентал» надає їм технологічний супровід, забезпечує насінням, консультує. Учні впродовж минулих років здебільшого вирощували моркву, столові буряки, капусту, картоплю, інші культури борщової групи. Частину зібраного врожаю юні господарники надавали компанії, яка разом з партнерами переробляла та пакувала сухі борщові набори для наших захисників. Українські воїни можуть смакувати і синьо-жовтим чаєм. І це завдяки школярам, які в межах «Розумного городу» сіяли, доглядали та збирали лікарські рослини — мальву мавританську й нагідки.

Нинішньої весни учні різноманіття сільськогосподарських культур для вирощування збільшили. Крім моркви, столового буряку, капусти, мальви мавританської, нагідок, школярі перейнялися гарбузами, з яких компанія має намір виготовляти для військових цукати. А до того вирощуватимуть арахіс, який потім теж висушать, підсмажать і надсилатимуть нашим захисникам.

Координатор «Розумного городу» Роман Комінярський розповідає, що втілювати цю соціальну ініціативу допомагає Посольство Нідерландів в Україні, дві міжнародні селекційні компанії, які забезпечили школярів високоякісним насінням. А ще компанія, яка виробляє біологічні засоби захисту рослин і добрива. Для власного вжитку чи реалізації учні вирощуватимуть огірки, перець, помідори, дині, кавуни. Отже, проєкт підвищує самостійність і відповідальність юних господарників за власну справу.

Мікрозелень вирощують у міській школі

Досі «Розумний город» діяв у сільській місцевості, але цього року з весни «Контінентал» вирішив залучити до його втілення міських школярів. Сільськогосподарськими культурами борщової групи перейматимуться на земельних ділянках школярі, які навчаються в Тернополі в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. А ось старшокласникам Тернопільської школи-ліцею №6 імені Назарія Яремчука запропонували вирощувати мікрозелень.

За словами Романа Комінярського, було цікаво повчитися обопільно, адже «Контінентал» не спеціалізується на вирощуванні мікрозелені. До того ж є нагода залучити міських дітей до «Розумного городу» і внеску в нашу спільну перемогу над рашизмом. Адже все вирощене учні продаватимуть самостійно, а кошти спрямовуватимуть на потреби ЗСУ. Важливо, що це й добре практикування юних городників у підприємництві. Адже школярі не лише доглядають рослини, а й цілком відповідальні за весь цикл — від закупівлі насіння, вирощування, продажу й до маркетингових і бухгалтерських справ.

Агрокомпанія забезпечила учнів шостої тернопільської школи-ліцею необхідним обладнанням — стелажем з автоматичним освітленням і поливом, на перший час — насінням, витратними матеріалами. І звісно ж, навчає їх вирощувати різні сільськогосподарські культури. Тож нині зі спеціальних лоточків пнуться догори зелений горох, соняшник, хріниця сійна, кілька видів капусти та фіолетового кольору редиска Санго. Кожна сільськогосподарська культура, безперечно, потребує учнівської уваги, знання справи й неабиякого терпіння.

Участь у проєкті нині беруть 12 школярів, які мають різні посади та обов’язки. Серед них є агрономи, які відповідають за виробництво й те, щоб мікрозелень росла, є працівники відділу збуту. Десятикласниця Валентина Віннічук займається бухгалтерією, а керує всіма Уляна Задорожна.

Уляна каже, що роботи не боїться. Удома займається квітами, працює й на сільському городі. Коли директор школи Олександр Остапчук поцікавився в учнів, у кого є бажання долучитися до проєкту з вирощування мікрозелені, дівчина одразу погодилася.

«І як з’ясувалося, це моє рішення було правильним», — розповідає учениця. Великою перевагою Уляна Задорожна називає й те, що її учнівська наукова робота теж стосуватиметься теми вирощування та збуту мікрозелені.

Перші врожаї мікрозелені школярі вже запропонували окремим тернопільським закладам харчування. Ресторатор Тарас Ковальчук розповідає, що у своєму закладі «Лисий» із задоволенням використовує таку продукцію для поліпшення смакових якостей салатів, а також для декорування гарячих страв. Ця ресторація готова закуповувати в учнів мікрозелень. І не лише горох, соняшник, капусту чи хрінницю сійну. Чималий попит мають кукурудза, естрагон, інші рослини. Їх школярі незабаром почнуть висівати.

Директор Тернопільської школи-ліцею №6 імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук визначає три головні чинники соціальної ініціативи «Розумний город». Насамперед це зайнятість учнів, пізнавальна роль і фінансова грамотність.

«Цей проєкт надихнув наших дітей трохи піднятися з-за комп’ютерів і телефонів та здобути, а потім застосувати на практиці знання з вирощування мікрозелені», — зазначає очільник навчального закладу. І дуже важливо, що видно кінцевий результат. А грішми, які зароблять, учні можуть розпоряджатися самостійно.

Щодо перших організаційних підсумків, то, на погляд Олександра Остапчука, цю ініціативу почали втілювати дуже злагоджено, координатор проєкту вміє гарно спілкуватися з дітьми, консультувати, допомагати.

Мікрозелень у шостій тернопільській школі взялися вирощувати майже місяць тому. Координатор Роман Комінярський зауважує: якщо в селах проєкт «Розумний город» має сезонність, то займатися в місті мікрозеленню можна впродовж усього року. Цього літа в «Контінентал Фармерз Груп» вирішили організувати для учасників цієї соціальної ініціативи кілька екскурсій у власні виробничі підрозділи, щоб вони могли ознайомитися з різними напрямами ведення сучасного агропромислового комплексу.