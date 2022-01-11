Кабінет Міністрів презентує основні досягнення міністерств і відомств за підсумками 2021 року

Системне підвищення пенсій, авіаційний безвіз із Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами — серед основних досягнень уряду 2021-го.

Протягом року уряд десять разів підвищував пенсії для різних категорій пенсіонерів. Завдяки цьому середня виплата зросла до 4 тисяч гривень. Істотно підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям. Уперше з 2014 року середня пенсія перевищила фактичний прожитковий мінімум.

На фінансування протидії коронавірусу торік держава витратила понад 35 мільярдів гривень, які було спрямовано на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи. Із початку 2021-го в Україну поставлено понад 40 мільйонів доз різних вакцин проти COVID-19. Понад 44% дорослих українців пройшли повний курс щеплення, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

2021 рік Україна завершила з рекордним номінальним ВВП у доларовому еквіваленті за всю історію (понад 195 мільярдів доларів США) та найбільшим обсягом експорту товарів за останні дев’ять років (68,24 мільярда доларів США).

Серед ключових досягнень 2021-го — укладення угоди про спільний авіаційний простір із Європейським Союзом. Авіаційний безвіз розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС та європейських — на ринок України, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

2021 року започатковано створення українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA). Активно триває розвиток внутрішніх авіаперевезень, зокрема розпочато будівництво в міжнародному аеропорту «Дніпро», триває модернізація регіональної мережі авіахабів у містах Рівне, Чернівці, Вінниця, Житомир, Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одеса.

2021 року продовжили оновлення дорожньої інфраструктури: у межах програми Президента «Велике будівництво» відновлено понад 7 тисяч кілометрів доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

Торік було досягнуто значного прогресу в розвитку публічних (електронних) послуг. На порталі та в застосунку «Дія» додалося понад 20 електронних послуг. У мобільному застосунку «Дія» українцям доступно вже 15 цифрових документів. 2021 року Україна стала першою державою світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів, а українські COVID-сертифікати отримали визнання в ЄС.

Завдяки запровадженню нового механізму ПСО з 1 жовтня тарифи на електроенергію для 80% українських родин було знижені до 1,44 гривні за кВт•год. Річні газові продукти, що стали доступними для населення із травня 2021 року, забезпечили для українців у 4—5 разів нижчу ціну за газ, ніж європейська біржова ціна.

2021 року уряд продовжив забезпечення армії сучасним озброєнням і технікою. Торік ЗСУ отримали понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, до 4 мільйонів боєприпасів та ракет різного призначення, близько 3 тисяч приладів нічного бачення. Триває будівництво корветів типу ADA, літаків Ан-178-100Р, активізовано виробництво ракетних комплексів «Нептун» та озброєння, що становитиме ракетний щит держави.

2021 року держава забезпечила рекордну фінансову підтримку ветеранів. Торік спрямовано виплату грошової компенсації на житло для 659 ветеранів війни. Повністю задоволено потребу в житлі для постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні.