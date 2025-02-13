Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз учора до Києва проєкт угоди про партнерство, яка включатиме економічну спів­працю між двома країнами.

Як передає Укрінформ, про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський та Скотт Бессент.

«Знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше підписати його. Тому що Сполучені Штати — це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час», — розповів Володимир Зеленський.

Характеризуючи запропонований документ, Президент зазначив, що для нього важливі деталі, зокрема, що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях. Він наголосив, що документ в Україні вивчатимуть швидко, і додав, що розмова з Бессентом була конструктивною та містила серед іншого питання гарантій безпеки.

Володимир Зеленський також зазначив: «Дуже дякуємо за цей візит. Це перший міністр з команди Президента Трампа, ми починаємо працювати більш детально з командою Президента Трампа».

Міністр фінансів США пояснив, чому вважає проєкт угоди про партнерство між Україною і США важливим для обох країн. На спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві він зазначив: «Цей документ важливий з точки зору бачення Президентом Трампом швидкого врегулювання цього конфлікту. Ми вважаємо, що це дасть українському народові подальші гарантії американської допомоги». За його словами, така угода буде сильним сигналом російському керівництву про американські зобов’язання.

Як зазначив міністр фінансів США, це також буде сигналом американцям, що Україна і Сполучені Штати не тільки поділяють спільні цінності і безпекові виклики, а й стануть більш узгодженими в економічних питаннях, які враховуватимуть інтереси американського народу.

«Що більше буде інвестицій США в Україну — а я вірю, що коли цей конфлікт закінчиться, українська економіка буде дуже успішною, — то більше безпеки це дасть українському народові. І я вважаю, що ближчий погляд США на українську економіку може стати прискорювачем для постконфліктного відновлення», — сказав Скотт Бессент.

Він ухилився від відповіді на запитання, чи розглядає США можливість застосування зброї, щоб дістатися до українських ресурсів на тимчасово окупованих росією територіях, зауваживши, що він «міністр фінансів, а не міністр оборони».

«Я тут сьогодні, щоб підтримати Президента Зеленського і український народ у питанні економічної безпеки», — сказав американський урядовець.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі обговорили економічну співпрацю та посилення санкційної політики проти рф.

«Цей візит підтверджує намір адміністрації Президента Трампа розвивати прагматичні та взаємовигідні відносини між нашими країнами. Пан Бессент підтвердив відданість США подальшій підтримці України», — зазначив глава українського уряду.

Сторони обговорили перспективи економічної співпраці двох країн та питання відбудови.

«США зацікавлені в мирній та сильній Україні й готові зокрема допомагати в прискоренні відновлення нашої держави», — сказав Денис Шмигаль.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр наголосив на важливості посилення санкцій, зокрема проти росатому та атомної галузі росії: «Це дієвий інструмент послаблення воєнної машини агресора та примусу ворога до миру».

Денис Шмигаль також наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським тіньовим флотом, а також необхідності накласти жорсткі санкції на всю нафтогазову галузь рф.

«Важливо також конфіскувати заморожені російські активи та спрямувати ці кошти для відновлення України», — зазначив він.

Очільник українського уряду подякував США за непохитну підтримку нашої країни.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Укрінформ