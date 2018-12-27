Негоду, яка накрила частину України, народна мудрість описує дотепно: дочекалися снігу взимку. Однак не всім нині до жартів. Попри застереження Державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевої влади, на автошляхи минулих святкових вихідних виїхало чимало автотранспорту. Дістатися кінцевих пунктів вчасно й без пригод вдалося не всім. Про ситуацію з місць інформують власні кореспонденти «Урядового кур’єра».

ЧЕРКАЩИНА. У результаті ускладнення погодних умов — значних опадів та поривів вітру, через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП та десятків трансформаторних підстанцій в області спочатку було знеструмлено два населені пункти, а потім додалося ще 15. У Чигиринському, Золотоніському, Черкаському, Смілянському та Канівському районах випало до 16 см снігу. Бригади обленерго працюють, відновлюючи електропостачання.

Складна ситуація виникла на дорогах області. Місцями утворилися значні перемети. Автодорожня техніка допомагає налагодити рух. Задіяні снігоприбиральні та посипальні машини.

За інформацією рятувальників, область перебувала на порозі третього — червоного рівня небезпеки. Автомобілі застрягали у сніговій каші, утворилися затори, а дамба через Дніпро через погану видимість та аварійність певний час працювала у реверсному режимі. Комунальники обробляють дороги сіллю та протиожеледною сумішшю, з початку заметілі на дорогах працює три десятки одиниць снігоприбиральної техніки, але через інтенсивність опадів вона не справлялася із прибиранням.

Як повідомив речник обласного управління ДСНС Костянтин Проценко, рятувальники Черкащини надавали допомогу громадянам, які внаслідок ускладнення погодних умов опинились у заторах на автошляхах області. Служби порятунку спільно з працівниками поліції та дорожниками визволили зі снігового полону сотні громадян, які перебували у транспортних засобах. Приміром, для розчищення траси Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя між селами Придніпровське та Першотравневе, де у снігових заметах опинилися майже 70 автомобілів, було залучено важку техніку з найближчої військової частини, чотири рятувальні автомобілі підвищеної прохідності з міст Черкаси та Золотоноша, а також БТР Нацполіції.

Однак подальший прогноз погоди не дуже втішний, тож область мобілізовує всі сили та засоби для протистояння стихії.

ПОЛТАВЩИНА. Добряче хурделить і на Полтавщині. Сніговий покрив там місцями сягає 30— 40 сантиметрів. У Полтаві працює 41 снігоприбиральна машина, планують залучати ще. Ситуацію ускладнюють пориви вітру — 15—20 м/с. Для подолання наслідків дорожні та комунальні служби максимально мобілізували сили. Попри вихідні, КП «ЖЕО №2» задіяло 250 двірників. Парки та сквери прибирають двірники КП «Декоративні культури», майданчики на зупинках та червоні лінії — працівники підрядної організації ПП «Будгарант-7».

За словами начальника відділу оперативного реагування міста Сергія Зубаня, у ніч із 24 на 25 грудня основну увагу служби сконцентрували на центральній частині міста. Тепер снігоприбиральні машини працюють на міських околицях. Техніка в роботі цілодобово, на основних магістралях її супроводжують автомобілі патрульних із сигналами. Тролейбуси в Полтаві курсують у звичному режимі.

За інформацією Служби автомобільних доріг Полтавщини, до чищення доріг області залучили всіх підрядників. Вони працюють на всіх державних дорогах. Станом на ранок 25 грудня на ліквідацію наслідків негоди виїхало 85 механізмів і 105 дорожників. Вони розчистили 577 кілометрів автошляхів і висипали тисячу тонн піщано-сольової суміші.

25 грудня до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучали й підрозділи Полтавського гарнізону ДСНС України. Уранці того дня рятувальники у містах Полтава, Кременчук, Гадяч, Полтавському, Миргородському, Зіньківському, Кобеляцькому, Лубенському, Чорнухинському, Глобинському, Хорольському та Лохвицькому районах надали допомогу 31 водієві транспортних засобів. У Полтаві та Кременчуці бійці ДСНС надали допомогу чотирьом водіям автомобілів швидкої допомоги. У Хорольському районі рятувальники відбуксирували мікроавтобус, у якому перебували двоє дітей.

ХАРКІВЩИНА. Зима влаштувала справжні іспити на міцність дорожнім службам та енергопостачальникам Харківщини. За словами директора державного підприємства «Дороги Харківщини» Ігоря Турченка, циклон зайшов на територію області о 00:30 ночі 25 грудня. Із Зачепилівського та Валківського районів він почав рухатися на Харків. В області першого ж дня негоди випало від 15 до 20 см снігу.

Як зазначив заступник начальника Служби автодоріг у Харківській області Сергій Пляка, спостерігалися пориви вітру до 20 м/с, товщина снігу становила 45 см. А в місцях, де пориви вітру створювали перемети, товщина сніжного покриву була майже 1,2 метра.

За словами Сергія Пляки, найскладніша ситуація поблизу села Нестеренки Харківського району (траса Київ — Харків — Довжанський), на дорозі Старий Мерчик — Краснокутськ біля села Скосогорівка Богодухівського району, біля села Грушівка Куп’янського району (дорога Чугуїв — Мілове).

«Працюємо передовсім над розчищенням шкільних і автобусних маршрутів. Тісно співпрацюємо з Укрпоштою. Чергуємо на небезпечних ділянках — це спуски та підйоми. Техніка працює цілодобово, міняємо тільки водіїв і механізаторів, — розповів Ігор Турченко. — Є точкові зауваження здебільшого щодо доріг комунальної власності, де працюють органи місцевого самоврядування. Велику проблему створюють фури, які їдуть на лисій гумі. Коли надходять такі повідомлення, виїжджаємо на місце — витягуємо, підсипаємо».

Зі 109 знеструмлених ліній електропередачі й 963 підстанцій на Харківщині вже під’єднано 101 ЛЕП і 861 підстанцію. З майже 40 тисяч абонентів, у яких 25 грудня відключилася електрика, вже під’єднано 37 тисяч.

ДОНЕЧЧИНА. Кілька днів тому на території області розпочалися снігопади, зміцнів мороз: вночі до мінус 10, розгулявся вітер, пориви якого місцями сягали 15—20 метрів за секунду. Схожу погоду синоптики прогнозують і на кілька наступних днів, а поки що місцеві рятувальники та представники комунальних служб ліквідовують наслідки штормового вітру та морозу. Адже лише за 25 грудня через негоду в області було знеструмлено 45 населених пунктів, з яких дев’ять — частково.

Як уточнили в Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області, без електрики залишилися понад 19 тисяч абонентів у Маріуполі, Волновасі, Слов’янську, Торецьку, Мангуші, а також у Бахмутському, Добропільському, Костянтинівському, Нікольському, Олександрівському районах.

Рятувальники оперативно відгукувалися на виклики, щоб прибрали з проїжджої частини повалені вітрюганом дерева, а також надавали допомогу людям, які, попри штормове попередження, вирушили в дорогу і стали заручниками зимової стихії.

За минулу добу бійці ДСНС не дали замерзнути водіям і пасажирам трьох легкових автомобілів, які через ускладнення погодних умов заклякли на дорозі чи злетіли в кювет. Саме такі пригоди з подорожніми сталися біля Добропілля, поблизу села Карпівка Олександрівського району та в Торецьку.

Відділ кореспондентської мережі

«Урядового кур’єра»