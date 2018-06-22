Поширеність серцево-судинних захворювань серед населення України за останні 25 років зросла втричі. Зокрема, від інфаркту помирають 14% пацієнтів і 21% – з тих, хто потребував невідкладного стентування.

Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, які потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з моменту виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, — це ішемічна хвороба серця, судинно-мозкові захворювання та природжені (набуті) вади серця.

Таким чином, серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади. Саме тому уряд ініціював програму «Рятуємо серця України».

Вперше в історії нашої держави, кожен пацієнт, який потребує невідкладної ангіографії/стентування, матиме змогу отримувати їх безкоштовно. До слова, стентування – це процедура механічного усунення перешкоди (тромбу і атеросклеротичної бляшки) в судині з допомогою каркаса (стента), метою якої є відновлення кровопостачання серця.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 21.02.2017 р. № 185 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання», яка передбачає закупівлю стаціонарного ангіографічного обладнання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

За роз’ясненнями Міністерства охорони здоров’я, безкоштовна допомога надається в екстрених випадках, коли пацієнта доставляє швидка. Пріоритет має екстрений пацієнт, якому потрібна якомога швидша допомога. Необхідні витратні матеріали та медикаменти, які вже закуплені за програмою боротьби з серцево-судинними захворюваннями, передбачено використовувати для лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом і стійкою елевацією сегмента ST.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшла відносно невелика кількість звернень з питань, пов’язаних із реалізацією урядової ініціативи безкоштовного стентування в екстрених випадках при гострому інфаркті міокарда «Рятуємо серця України».

Заявники зверталися за роз’ясненнями щодо умов застосування програми, передусім стосовно можливості проведення їм операції стентування за бюджетні кошти, оскільки оплатити медичні послуги вони не мають змоги з огляду на їх високу вартість та власне скрутне матеріальне становище.

Зі свого боку, органи влади надають громадянам роз’яснення стосовно вказаної урядової програми (передусім повідомляється, що програма «Рятуємо серця України» реалізовується лише для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда).

Так, наприклад, заявниця з м. Олександрії Кіровоградської області повідомила, що її мати перенесла інфаркт міокарда у 2016 році. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я лікарі порекомендували провести стентування. Жінка просила надати роз'яснення, чи має право її мати на безкоштовне проведення стентування згідно з урядовою програмою «Рятуємо серця України».

В Олександрійській міській раді Кіровоградської області повідомили, що згідно з урядової програмою «Рятуємо серця України» показаннями до безкоштовного проведення стентування є гострий коронарний синдромом з елевацією сегмента БТ, в гострому періоді до 12 годин від початку захворювання. Враховуючи зазначене, хворій безкоштовне оперативне лікування – стентування не показане за даною програмою.

На урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька м. Сміла Черкаської області з такого питання. Заявниця дізналася, що є державна програма проведення стентування на безкоштовній основі «Рятуємо серця України». Вона просила надати роз’яснення, яким чином та кому буде проведено стентування на безкоштовній основі та чи буде діяти програма по всій Україні.

У відповіді Виконавчого комітету Смілянської міськради Черкаської області надано роз’яснення такого змісту. В Україні створена регіональна реперфузійна мережа центрів, яка надає допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. У місті Сміла реперфузійного центру немає, агіографічний апарат, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 185, не закуповувався.

Найближчий реперфузійний центр розташований у м. Черкаси: Черкаський обласний кардіологічний центр, вул. Мечникова, 25.

Мешканець столиці вже провів стентування після інфаркту у вересні 2016 року в Інституті кардіології імені академіка М. Д. Стражеска безкоштовно за програмою Київської міської державної адміністрації. Про це він повідомив фахівцю урядової «гарячої лінії» під час звернення на урядову «гарячу лінію» по телефону. Наразі йому необхідне повторне стентування (2 стентами). Заявник просив надати роз'яснення, до якого закладу потрібно звернутись для проведення стентування, уточнивши, що він зареєстрований за місцем проживання в Черкаській області.

За результатами розгляду звернення у Київській міській державній адміністрації заявнику роз’яснили, що для отримання медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів згідно із законодавством України, йому, як мешканцю Черкаської області, потрібно звернутися до Департаменту охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації. Крім того, надали перелік установ столиці, у яких можна отримати спеціалізовану кардіохірургічну медичну допомогу мешканцям усіх регіонів України, а саме:

♦ Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» (м. Київ, 02660, вул. Братиславська, 5-а, телефон реєстратури поліклінічного консультативно-діагностичного відділення для дорослих (044) 291-61-31, 513-24-46);



♦ Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» (м. Київ, вул. Чорновола, 28/1, контактний телефон: (044)-238-78-07);



♦ Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України» (м. Київ, 03110, вул. Амосова, 6, контактний телефон (044) 275-10-04);



♦ Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України» (м. Київ, 03151, вул. Народного Ополчення, 5, контактні телефони: (044) 275 -66-22, 275-42-09);



♦ Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України» (м. Київ, 03680, вул. Героїв Севастополя, 30, контактні телефони: (044)-497-13-74, 454-20-50).

Сподіваємось, що наведена інформація буде корисною всім, хто потребує спеціалізованої медичної допомоги.

За період з 12 по 20 червня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 34 455 звернень, у тому числі 1730 звернень надійшли через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно у мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545 -1

Урядова гаряча лінія 1545-2

Урядова гаряча лінія 1545-3

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua