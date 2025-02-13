У межах спільного збору на розмінування «Нам тут жити 2.0» компанія «Київстар» та Фонд «Повернись живим» акумулювали 106 646 045 гривень. Зібрані кошти дадуть змогу забезпечити саперів Сил підтримки ЗСУ роботизованими платформами українського виробництва, транспортом і зв’язком. Ініціативу реалізовано за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Проєкт стартував у серпні 2024 року і за шість місяців акумулював понад 106 млн грн завдяки внескам небайдужих українців, абонентів та співробітників мобільного оператора, представників бізнесу та культури. Зокрема, майже 35 млн грн було зібрано завдяки абонентам компанії, які підключили благодійну «Суперсилу «Допомога ЗСУ» або SMS-підписку. Ще 22,1 млн грн було зібрано силами небайдужих українців та соціально відповідальних бізнесів, які долучилися до збору.

«Україна сьогодні найбільш потенційно замінована країна світу — 20% нашої території потребують обстеження. Щоб у деокуповані й прикордонні регіони поверталися люди, а бізнес відновлював роботу й аграрії могли засівати поля, держава, приватні оператори і благодійники активно працюють над розмінуванням територій. Якщо ще два роки тому в Україні не було жодної машини для розмінування, нині їх уже понад 200, і ці цифри зростають. І як наслідок зростає територія, яку вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів. Я щиро вдячна партнерам за їхні ініціативи, що роблять наші землі безпечнішими. Особливо вдячна за те, що за зібрані кошти буде закуплено техніку саме українського виробництва, що додатково підтримає нашу економіку», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Київстар зробив додатковий благодійний внесок й перерахував 20 млн грн, аби посилити збір, що дасть змогу пришвидшити передачу всього необхідного майна в межах проєкту військовим. Загальна сума допомоги від Київстару в межах ініціативи становить 50 млн грн. Оператор виконав своє зобов’язання: ці кошти — друга частина допомоги зі 100 млн грн для ЗСУ, анонсованих після кібератаки наприкінці 2023 року.

«Цей проєкт — приклад того, як єднання бізнесу, громадян та держави дає реальні результати. Разом ми не просто збираємо кошти, а надаємо конкретну системну допомогу армії, забезпечуючи саперів сучасними технологіями. Дякую усім, хто долучився, — ваша підтримка робить Україну сильнішою та безпечнішою», — сказав CEO Київстар Олександр Комаров.

Ініціатива допомагає зберігати життя саперів, адже розміновуватимуть території не тільки люди, а й техніка українського виробництва — наземні роботизовані комплекси, а також дрони Vampire, які забезпечать дистанційне розмінування шляхом підривання.

«Цей проєкт про системність, ефективність та збереження життя наших саперів. «Нам тут жити 2.0» — спільна ініціатива Київстару та фонду «Повернись живим» із забезпечення комплексної екосистеми засобів дистанційного розмінування. Завдяки акумульованим коштам сапери чотирьох новостворених рот інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ отримають наземні роботизовані комплекси «Терміт» і «Тарган» українського виробництва, транспорт, зв’язок, живлення, повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляхом підривів, а також майстерні технічного обслуговування. Успішне завершення проєкту — це внесок не лише у збереження життя наших військових, а й цивільних людей, які живуть на деокупованих територіях або поблизу лінії фронту», — розповів директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Джерело: Міністерство економіки