Цими вихідними у канадському місті Галіфаксі відбувся Міжнародний безпековий форум. Цей щорічний захід залучає до невеликого канадського міста на узбережжі Атлантичного океану сотні знаних експертів та можновладців у галузі безпеки і оборони з усього світу. Цього року Україну на форумі представляла делегація урядовців на чолі із Секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм ДАНІЛОВИМ. По завершенні форуму Укрінформ розпитав у нього про переговори, ставлення до України в західному світі та інші актуальні міжнародні питання.

— Ви прибули до Канади лише на кілька днів для участі у Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі. З ким мали змогу зустрітися й про що домовитися?

— Ми провели важливі зустрічі, поспілкувавшись із міністром та першим заступником міністра оборони Канади, в.о. начальника штабу оборони ЗС Канади, кількома американськими сенаторами та іншими посадовцями країн-партнерів. Обмінялися думками про те, що нині відбувається в нашій країні, Європі та світі.

— Розкажіть про зустріч із міністром оборони Канади Анітою Ананд.

— По-перше, ми чітко усвідомлюємо, що Канада, а також США і Велика Британія — наші партнери. Ці країни багато нам допомагають та набагато глибше розуміються на процесах, які відбуваються. Ми поговорили про співпрацю, причому взаємовигідну: коли в центрах підготовки наших бійців, які пройшли фронт, присутні іноземні інструктори, — вони так само вчаться протистояти сучасним викликам.

— Яке майбутнє чекає на канадську тренувальну місію UNIFIER, мандат якої збігає наступного року?

— Я більш ніж переконаний, що місія не завершиться. Вона триватиме й надалі, а ось у якому форматі — це вже питання. У нас з Канадою багато спільного, і ми маємо бути разом.

— Наскільки співрозмовники були поінформовані про ситуацію в Україні?

— Не таємниця, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, то це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде, то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі, й наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу «Ч».

— Чи готова Канада підтримати заявку України на вступ до НАТО?

— Не думаю, що Канаді буде складно підтримати таку пропозицію. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС і вважають, що це робити поки що зарано. Утім, ми зможемо їх переконати, й рано чи пізно Україна стане членом Альянсу.

— У Галіфаксі також відбулись урочистості з нагоди закладення першого каменя українсько-канадського космодрому. Які ваші враження від цього проєкту?

— Ми на гелікоптері відвідали ділянку, де найближчим часом має розпочатися будівництво космодрому. Там вже відбуваються геологічні роботи та розміщено спецтехніку. Ми вважаємо цей проєкт вкрай важливим для обох наших держав. З канадського космодрому стартуватимуть українські ракети. Що може бути краще?

— Україна формально має право купувати зброю в Канаді, але досі уклала лише один контракт на постачання озброєння. Нам не потрібна канадська зброя, чи на це є інші причини?

— Це більше технічно-фінансове питання, на яке я зараз не готовий дати відповідь. Повернувшись до Києва, обов’язково це з’ясую і, якщо від канадців є якісь хороші пропозиції, ми обов’язково ними скористаємося.

— Чи наражалася якась висловлена вами ідея на опір?

— Жодного опору в нас тут не було. Звісно, співрозмовники могли висловлювати різні думки, але ми люди прагматичні і прямо казали, що якщо демократичні країни не об’єднуються заради спільної мети, це може погано закінчитися.

— Мені іноді доводиться чути про так звану втому від України, її постійних проблем тощо. Чи відчули ви щось подібне в Галіфаксі?

— Ні, не було нічого подібного. Можу з упевненістю сказати, що ми чітко усвідомлюємо, де перебуваємо і що треба робити.

— Чи згадували ви про ситуацію в Білорусі?

— Ми порушували питання, що в Білорусі за ґратами перебуває Марія Колесникова, засуджена на 11 років позбавлення волі. Її необхідно звільнити. Весь світ мусить згуртуватися для цього.

Максим НАЛИВАЙКО,

Укрінформ,

Оттава