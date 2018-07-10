Підприємництво є одним із важливих чинників соціально-економічного розвитку держави, її найбільш ефективним способом господарювання. Тому економічний розвиток агропромислового комплексу є ключовим питанням у проведенні ефективної аграрної політики, яка сприяє створенню сприятливих умов для виробництва.



Уряд удосконалює програми підтримки агросектору і розширює можливості розвитку агропідприємств, насамперед у спрощенні доступу аграріїв до наявних фінансових ресурсів. Ключові напрямки роботи – підтримка тваринництва, створення нових комплексів та збільшення поголів’я (обсяг підтримки тваринництва у 2018 році – 4 млрд грн); цільова підтримка фермерства (її обсяг цього року складає не менше 1 млрд грн); підтримка підприємств сільськогосподарського машинобудування з метою збереження та нарощування кількості робочих місць у цій сфері і забезпечення аграріїв якісною технікою вітчизняного виробництва – обсяг компенсації вартості якої складає близько 1 млрд грн.



Також окрему увагу приділено програмі розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. Кабінет Міністрів України ще на початку 2018 року вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587, який визначає напрями державної підтримки у цій сфері.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2018 року на окрему «гарячу лінію» для підприємців 0 800 503 045, урядову «гарячу лінію» 1545 і через веб-сайт Центру www.ukc.gov.ua надійшло понад 2 000 звернень з питань підприємницької діяльності.

Зокрема громадяни зверталися щодо надання державної допомоги на закупівлю технічного обладнання для тваринницьких ферм, виплати спеціальної бюджетної дотації на утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, прискорення розрахунків за поставлену заготівельникам продукцію; фінансової допомоги фермерським господарствам; порядку створення сільгосппідприємств та виділення землі для здійснення підприємництва; надання кредитів агровиробникам; бюджетних програм державної підтримки аграріям.

Підприємець із Миколаївської області звернувся на урядову «гарячу лінію» за роз’ясненнями щодо участі у державній програмі підтримки осіб, які вирішили займатись виноградарством: які умови державної програми, куди необхідно звертатися, які документи подати тощо.

Департамент агропромислового розвитку Миколаївської ОДА надав заявнику всі необхідні роз’яснення:

- за якими напрямами діє програма «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними»;

- що необхідно зробити для отримання фінансової підтримки в рамках бюджетної програми.

Заявник із Хмельницької області повідомив, що у лютому 2018 року господарство надало документи на отримання відшкодування часткової вартості придбаної сільгосптехніки (оприскувача) до відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у Хмельницькій області. Станом на травень місяць 2018 року відшкодування не отримано. Заявник попросив посприяти у вирішенні цього питання.

Міністерство аграрної політики України надало відповідь, що на підставі інформації наданої ПАТ КБ «Приватбанк», фермерське господарство стосовно якого звернувся заявник, включено до Реєстру сільськогосподарських товаровиробників–отримувачів часткової компенсації.

За період з 2 по 8 липня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 23 388 звернень, з них, 1 071 звернень зареєстровано через Інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545 -1

Урядова гаряча лінія 1545-2

Урядова гаряча лінія 1545-3

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.



Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua