Цьогорічний липень до вселенської біди — пандемії додав ще й стихійні лиха: масштабні повені та пожежі. Щоправда, спекотна погода пришвидшила початок жнив. Триває збирання ранніх зернових майже у всіх областях. Прогнози хліборобів на щедрий урожай поки що тішать. Тільки б під час жнивної пори не сталося нових стихійних катаклізмів.

«Серпень жне і косить, до комори носить», — стверджує народна мудрість. Хай обмине лиха година цю гарячу пору хліборобської праці. У серпні вона тільки починається. Після жнив та косовиці настають осінні турботи. На часі збирати врожай кукурудзи, гречки, гороху, соняхів, баштанних і садових культур.

Успішна заготівля на зиму плодів людської праці й дарів природи завжди залежить від погодних умов. Тому трудівники села, беручи до уваги прогнози синоптиків, здавна ведуть власні спостереження, за якими передбачають погодні умови на наступні місяці не лише осені, а й зими, весни та літа. У серпні такі спостереження ведуть на Мокрини (1), Пророка Іллі (2), Маковія (14), Другий Спас (19), Успіння Пресвятої Богородиці (28).

Сама назва першосерпневого релігійного свята наводить на думку, що Мокрина була провісницею вологої погоди. Якщо цього дня дощитиме вранці, то й початок осені буде вологим і варто сподіватися на високий урожай жита. Якщо дощ проллється опівдні, дощовою буде вся середина осені, а якщо надвечір — її кінець. Похмурий вітряний день — провісник такої самої осені. Тепла погожа днина на Мокрини віщує багато сонячних днів у вересні, жовтні та листопаді.

Про те, що у давні часи останній літній місяць уже з перших днів був провісником вологої осені, свідчить святодень Пророка Іллі. «На Іллі ведмідь лапу обмочить у воді», — каже народне прислів’я. Це свідчить про те, що святий завжди був провісником вологої осені. Інше давнє прислів’я: «Від Іллі ночі довгі, а вода холодна» — частково спростоване. Рік у рік температура на планеті підвищується. Якщо у моєму далекому дитинстві купальний сезон завершувався на Іллі, то нині він триває ще й у вересні, а то й у жовтні.

Якщо Іллів день погожий, сонячний, то наступне літо буде посушливим, неврожайним.

До Маковія пасічники качають щедрий літній мед. Горнятко найкращого смаколика наших прадідів — обов’язкове доповнення дарів літа у спасівському кошику, що його освячують у церкві разом з маковійською квіткою — пишним букетом, зібраним з маківок, лікарських рослин, колосків жита і пшениці. Його прикрашають голівкою соняха та кетягом калини. Цей своєрідний оберіг і снопик із колосків нового врожаю зберігають на покуті до наступного свята. Цілющі трави з маковійського букета додають до купелі для немовлят. Дівчатка-підлітки ополіскують настоєм коси і обличчя — на вроду.

З Першого Спаса настають нічні холоди, можливі грозові дощі. До речі, синоптики прогнозують їх у другій половині місяця. Перша половина серпня буде спекотною, стовпчик термометра сягатиме 33 градусів вище нуля. «Серпень із грозами — зима з морозами», «У Першого Спаса всяка погода в запасі», «Журавлі у серпні відлетіли у вирій — зима буде ранньою», «Погода в першій половині серпня стала — буде зима тривала», — такими народними прикметами характеризується останній літній місяць.

Другий Спас у народі називають Великим. У наші дні це традиційне свято врожаю. На святковому столі мають бути пироги з яблуками, мед, дари садів і городини. За народними прикметами, якщо Другий Спас щедрий на врожай садовини — у наступному році гарно вродять жито і пшениця.

На Спасівському тижні відзначатимемо День Державного прапора України та День Незалежності України. На жаль, ці урочисті події затьмарює російська агресія на Донеччині та Луганщині. Кремлівський очільник не робить жодного кроку до наближення миру на сході нашої держави.

«Що ви можете зробити для зміцнення миру в усьому світі? Йдіть додому і любіть свою сім’ю. Нам не потрібні зброя і бомби. Аби перемогти зло, нам потрібні любов і співчуття. Усі труди любові — це труди заради миру», — це рядки із заповіту матері Терези. Яка проста і мудра порада видатної миротвориці тим, хто сповідує у діях не мир і любов, а зброю і зло проти людей. Зневажаючи всі міжнародні права і закони, російські окупанти шостий рік плюндрують нашу землю забороненими видами зброї. А недавнім прикладом жорстокого злодіяння свідчить вбивство військового медика, який із групою бійців евакуйовував загиблого побратима. Окупанти цинічно порушили попередню домовленість дотримуватися режиму тиші. Про цей антилюдяний вчинок розповіла на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони польська євродепутатка Анна Фотига.

Успіння Пресвятої Богородиці, або Перша Пречиста, — останнє велике християнське свято у серпні. У народі його ще називають першим бабиним літом. По завершенні найгарячішої хліборобської праці починається пора сватань і весіль. «Прийшла Пречиста — стала дівка речиста», — стверджує народне прислів’я. За давніми прикметами, яка погода на Першу Пречисту, така й осінь.

НАШ КАЛЕНДАР

1—7 серпня — Всесвітній тиждень грудного вигодовування

2 серпня — День Повітряних сил Збройних сил України

7 серпня — 340 років від дня смерті Д. Сірка (1605—1680), українського військовика, кошового отамана Запорозької Січі

8 серпня — День Військ зв’язку;

Всесвітній день котів

9 серпня — День будівельника; День працівників ветеринарної медицини; Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня — Міжнародний день молоді

14 серпня — Маковія. Перший Спас (медовий); Початок Успенського посту

15 серпня — День археолога

19 серпня — День пасічника;

Всесвітній день гуманітарної допомоги;

Другий Спас (яблучний)

20 серпня — 95 років тому (1925) засновано Київський музей-заповідник «Могила Т.Г. Шевченка» (нині Національний Шевченківський заповідник у Каневі)

23 серпня — День Державного прапора України;

Міжнародний день пам’яті про работоргівлю та її ліквідацію

24 серпня — День Незалежності України

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста

29 серпня — День авіації;

Міжнародний день дій проти ядерних випробовувань

30 серпня — День шахтаря;

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»