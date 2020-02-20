Уряд розподілив 4 мільярди гривень, передбачені в державному бюджеті на підтримку аграріїв на 2020 рік. Визначено вісім основних напрямів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

«Кошти буде спрямовано у найактуальніші для сільгоспвиробників програми, зокрема здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва. Пізніше плануємо додати здешевлення кредитів для купівлі землі сільгосппризначення, але для цього Верховна Рада має підтримати відповідний законопроєкт», — прокоментував рішення уряду Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. «Ухвалення постанови офіційно затверджує напрями підтримки аграріїв у 2020 році. Після завершення консультацій із профільними асоціаціями ми виокремили ті, які, з одного боку, актуальні та економічно ефективні для аграрної галузі, а з іншого — відповідають запитам самих сільгоспвиробників», — додав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Постановою передбачено державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, фінансову підтримку розвитку фермерських господарств, надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Зловживань обіцяють менше

Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін підвищить штрафи й посилить відповідальність за зловживання своїм становищем операторами системи розподілу електроенергії (обленерго).

«В Україні оператори систем розподілу (ОСР, тобто ті самі природні монополії) часто зловживають цим. Подекуди вони виставляють завищену плату за підключення до електромереж. Крім того, часом вимагають від бізнесу хабара, погрожуючи затягти розгляд документів до безкінечності», — зауважив він, додавши, що це стримує прихід інвесторів у регіони та уповільнює темпи створення нових робочих місць, негативно впливає на наповнення місцевих бюджетів.

«Також ми підсилюємо контроль за використанням зібраних від споживачів коштів. Їх спрямують на розвиток електромереж, а не на особисті потреби власників обленерго», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

Уряд затвердив угоду з урядом Гренади про скасування віз. «Громадяни двох держав матимуть змогу подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів», — зазначив глава уряду, додавши, що посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати цю угоду.

Як підняти промислове виробництво

Кабінет Міністрів надав 1,354 мільярда гривень на виплати ветеранам і жертвам нацистських переслідувань. За словами Олексія Гончарука, кожен з-понад мільйона з них отримає від 570 до 4120 гривень, що в середньому на 7% більше, ніж торік.

За підсумками засідання уряду схвалено рішення стосовно щомісячної доплати у розмірі 20% посадового окладу для 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів. Місцева влада має нарахувати педагогам цю надбавку і надбавку за престижність. За словами Олексія Гончарука, у 2020 році освітня субвенція зросла на 10,8 мільйона гривень порівняно з 2019-м, повідомляє УНІАН.

Очільник уряду повідомив, що Кабмін утворив єдину комісію, яка опікуватиметься українськими політв’язнями в Російській Федерації. Раніше цих комісій було дві. Робота єдиної комісії дасть змогу максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону, а також ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, кого було позбавлено свободи.

На засіданні ухвалено рішення про створення Координаційного центру з питань промисловості для забезпечення зростання промислового виробництва і створення нових робочих місць. «Мета уряду — посилити співпрацю між представниками промисловості та органами державної влади для розв’язання нагальних проблем галузі й уникнення кризових ситуацій у промисловості», — пояснив Прем’єр. До складу Координаційного центру увійшли представники Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекоенерго, Державної податкової служби, Державної митниці й Держстату.

А ще Кабмін схвалив проєкт закону про продовження чинності угоди між урядами України та США про співпрацю в галузі науки і технологій. «Ми робимо максимум, щоб українські науковці інтегрувалися у міжнародний дослідницький простір. Для цього важливо збільшувати нашу присутність у міжнародних програмах та проєктах, а також розширювати двосторонню співпрацю. Відповідну угоду зі США ми підписали ще 2006 року, однак наше наукове співробітництво не завжди перебувало в активному стані. Зараз ми змінюємо цю ситуацію на краще», — прокоментувала очільниця профільного міністерства Ганна Новосад.

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