На платформі «Дія.Освіта» вийшов новий освітній серіал для українців про міни та інші вибухонебезпечні предмети, створений у межах інформаційної кампанії «Помічай зміни»

Україна нині одна з найбільш замінованих країн світу: 24 відсотки території країни потенційно небезпечні через забруднення мінами та нерозірваними снарядами. Недостатня обізнаність про мінну безпеку часто коштує життя й завдає шкоди здоров’ю українців.

Освітній серіал містить дев’ять епізодів і пояснює, як виявляти загрози та розпізнавати вибухонебезпечні предмети. Відеоконтент доступний людям з порушеннями слуху — серіал містить переклад жестовою мовою. Спікер — Іван Шепелєв, експерт ДСНС України.

«Мета «Дія.Освіта» — не тільки розвивати цифрову грамотність, а й реагувати на сучасні виклики, пов’язані з повномасштабним вторгненням. З моменту оновлення платформи у травні 2023 року ми створили понад 60 освітніх серіалів, які мають на меті допомогти українцям з актуальними знаннями та навичками. Спільно з партнерами створили освітній серіал, який розширює знання про мінну безпеку. Серіал «Протимінна безпека» варто переглянути кожному, адже такі знання можуть урятувати життя», —наголошує заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Після перегляду серіалу українці: знатимуть, які на вигляд снаряди, залишки ракет і дронів; дізнаються про різні типи мін, які вони на вигляд і як працюють; зможуть розпізнавати попереджувальні знаки та зрозуміють, де може бути небезпечно; отримають чіткі інструкції, що робити у разі виявлення небезпечних предметів, щоб захистити себе та інших.

«На жаль, питання розмінування визволених територій буде актуальним для нашої держави ще не один десяток років. Як і питання мінної безпеки серед цивільного населення. Адже і дорослі, й діти травмуються й навіть гинуть унаслідок дії вибухонебезпечних предметів. В особливій зоні ризику чоловіки. Адже, як свідчить статистика, саме вони частіше зазнають поранення під час детонації боєприпасів. Тож спільна інформаційна кампанія ДСНС та BBC «Помічай зміни» насамперед спрямована саме на чоловічу аудиторію віком понад 25 років. Наша мета — сформувати культуру безпечної поведінки в суспільстві, щоб мінімізувати кількість травмувань і загибелі людей, доки сапери ДСНС працюють над очищенням деокупованих українських територій», — розповідає голова Державної служби з надзвичайних ситуаційАндрій Даник.

«ПРООН здійснює трансформаційну програму протимінної діяльності, спрямовану на підтримку уряду України у зміцненні інституційної спроможності та встановленні надійних технічних стандартів. Ці зусилля мають на меті підвищити обізнаність громадськості щодо заходів безпеки. Сподіваємося, що ця ініціатива значно підвищить громадську безпеку», — переконаний постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

«Обізнаність з мінною безпекою залишається важливою темою для українців. Ми раді започаткувати освітній курс на платформі «Дія.Освіта». Цей курс доповнює нашу медійну кампанію «Помічай зміни», привертаючи увагу до важливих правил мінної безпеки та допомагаючи людям убезпечити себе від вибухонебезпечних предметів», —уточнила директорка BBC Media Action у Східній Європі та Центральній Азії Ольга Сєдова.

Освітній серіал створено для «Дія.Освіта» за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації й технічної підтримки Державної служби з надзвичайних ситуацій у межах проєкту BBC Media Action, який входить до проєкту Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, що фінансує уряд Японії.

Джерело:

Міністерство цифрової трансформації