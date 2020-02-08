На Львівщині новий керівник обласної державної адміністрації. Максима Козицького під час робочої поїздки в регіон місцевій громаді представив особисто Президент Володимир Зеленський. «У нас є ваша людина — львів’янин Максим Козицький. Людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера — ось він. Я хотів би його привітати», — напучував глава держави нового посадовця.
Максим Козицький координуватиме всі проблемні питання області у співпраці з нещодавно призначеним віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій Денисом Шмигалем.
Донедавна Максим Козицький був підприємцем, повідомляє Офіс Президента. Народився 1981 року у Львові. Навчався у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа» (магістр медицини). Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та Львівський національний університет ім. Івана Франка («Спеціаліст з обліку і аудиту»).
Працював лікарем-інтерном з хірургії у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, потім лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров’я. У 2007—2010 роках — член спостережної ради ТОВ «Укрнафтогазінвест». З 2010-го до 2014 року був заступником генерального директора із загальних питань цієї компанії. У 2014—2016 роках — заступник генерального директора ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія».
Крім представлення очільника області, Президент відвідав шахту «Межирічанська» державного підприємства «Львіввугілля» в місті Червоноград. Глава держави ознайомився з роботою пункту керування шахтою та оглянув промисловий майданчик.
У спілкуванні з Володимиром Зеленським шахтарі скаржилися на наявність заборгованості перед ними із заробітної плати. Глава держави наголосив, що найближчим часом питання має бути закрито: «До кінця лютого ми маємо закрити понад 22 мільйони гривень на цій шахті».
Президент зазначив, що будь-які ініціативи уряду щодо подальшого реформування вугільної галузі обговорюватимуть із шахтарями. «Якщо в уряду є трансформація вугільної промисловості в цілому, спочатку будуть плани, потім обговорюватимемо їх із суспільством, потім говоритимемо з шахтарями», — уточнив Президент.
Глава держави зауважив, що під час узгодження плану реформи вугільної галузі потрібно буде вирішувати, які державні шахти підлягатимуть модернізації. Якщо неможливо буде вдосконалити процеси виробництва на окремих шахтах, держава зобов’язана запропонувати працівникам іншу роботу з рівнозначною зарплатою. «Якщо ми, держава, не дамо вам альтернативи, ніхто нічого не закриватиме», — наголосив Президент.
Влада працює над формуванням такого законодавства, яке допомогло б заохотити іноземних інвесторів відкривати нові підприємства у регіонах нашої держави.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»