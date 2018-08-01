В Україні майже півроку діє нова електронна послуга у сфері соціального захисту — призначення допомоги при народженні дитини, запроваджена Міністерством соціальної політики й Державним агентством з питань електронного урядування. Досі документи для призначення допомоги можна було подати лише у паперовій формі. У 2016 році близько 400 тисяч українців для цього особисто відвідали органи соціального захисту населення. Тепер батьки можуть у будь-який зручний час подати такі документи за допомогою інтернету.

Як зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 27 липня на своїй сторінці у Facebook, 15 000 разів допомогу при народженні дитини було оформлено через інтернет. Він наголосив: якщо в перший час до онлайн-сервісу зверталося щомісячно близько 300 осіб, то тепер — майже 3000.

Звертатися слід упродовж 12 місяців від народження дитини. Після закінчення цього терміну в допомозі буде відмовлено. 41 280 гривень — сума допомоги, видаватимуть її частинами. Спочатку — одноразову виплату 10 320 гривень. Решту суми — по 860 гривень щомісяця — впродовж трьох років.

Крім допомоги при народженні дитини, Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 27.12.2001 року №1751, визначено такі види державної допомоги: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей одиноким матерям; допомога при усиновленні дитини.

В управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру повідомили, що з 1 січня по липень 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано майже 21 тисячу звернень, у яких заявники потребували допомоги у розв’язанні проблем, що стосуються отримання різних видів державної соціальної допомоги, зокрема на дітей одиноким матерям; дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; при народженні дитини тощо. Найактивніше з клопотаннями про надання тієї чи іншої соціальної допомоги зверталися родини з Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Херсонської та Харківської областей.

Громадяни скаржилися на окремі випадки затримки виплати державної соціальної допомоги; просили пришвидшити розгляд документів для її призначення; цікавилися умовами оформлення; правом на отримання; можливістю підвищення її розміру; у зв’язку з тимчасовою або постійною зміною місця перебування у заявників виникла необхідність переведення соціальних виплат за місцем їх фактичного проживання тощо.

Жителька м. Первомайська Миколаївської області, яка виховує двох дітей 2016 та 2018 років народження, звернулася з приводу затримки виплати коштів — державної соціальної допомоги при народженні другої дитини. 11 травня 2018 року вона подала документи на виплату допомоги до УПСЗН м. Первомайська. Станом на 21 червня коштів не виплачено. Заявниця просила надати роз’яснення, з яких причин затримують виплату, а також посприяти у виплаті найближчим часом.

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації за підсумками розгляду звернення повідомив про таке. З 1 липня 2014 року допомогу при народженні дитини та з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку об’єднано в один вид. Це допомога при народженні дитини. Заявниці призначено допомогу при народженні дитини: 41 280 грн (10 320,0 грн одноразово та 860,0 грн щомісяця протягом 36 місяців). Кошти з призначеної допомоги при народженні дитини 22 червня 2018 року було перераховано на її особовий рахунок в Ощадбанку за квітень — червень (зокрема одноразову виплату).

Заявниця з Чернівецької області повідомила фахівця урядової «гарячої лінії», що у червні 2018 року через сайт Мінсоцполітики подала документи на отримання соціальної допомоги при народженні дитини та отримала повідомлення-підтвердження з номером електронної заяви. 15 червня 2018-го працівники районного УПСЗН зажадали від заявниці подання додаткових даних: довідку про склад родини чоловіка, місце реєстрації дитини тощо і додали, що електронна система в установі не працює. Заявниця наголосила, що дитині лише місяць, її ще не зареєстровано, і місцем її перебування вважається адреса матері (жінка фактично проживає у м. Києві, де офіційно працевлаштована). Заявниця просила перевірити законність дій працівників районного УПСЗН і призначити виплату соціальної допомоги при народженні дитині на основі поданих електронних документів згідно із законодавством.

У відомстві поінформували, що відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» заявниці призначено допомогу при народженні дитини загальним обсягом 41 280 гривень. Кошти призначеної допомоги в сумі 10 320 гривень перераховано на особистий рахунок заявниці 22 червня 2018 року. Під час зворотного зв’язку заявниця подякувала фахівцеві урядової «гарячої лінії» за сприяння у вирішенні питання й повідомила, що після звернення на лінію через тиждень отримала виплату соціальної допомоги при народженні дитини.

Загалом з 23 по 29 липня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 25 000 звернень, з них телефоном 23 696, через інтернет — 1304.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype за таким іменем: Урядова гаряча лінія1545-1; Урядова гаряча лінія1545-2; Урядова гаряча лінія1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua