Розпочинається перший навчальний рік, коли школи у всій країні — від Закарпаття до Донеччини, від Сумщини до Херсонщини — впроваджують «Мрію». До екосистеми вже під’єдналася кожна шоста українська школа.
«Мрія» — вебпортал і застосунок для вчителів, адміністрацій шкіл, дітей та їхніх батьків, які створюють Мінцифри та Міністерство освіти і науки з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Учителям «Мрія» заощаджує десятки годин рутинної роботи, школярам — допомагає реалізовувати свій потенціал, а батькам — бути більш залученими до життя і розвитку їхніх дітей.
«Сьогодні «Мрія» охопила понад мільйон учасників навчального процесу з усієї України, і це тільки початок. Цьогоріч ми запроваджуємо каталог позашкілля, з 2026 року розпочнеться пілотування дошкілля та розроблення концепції для закладів вищої освіти. Так єдина цифрова екосистема вперше об’єднає кілька ланок освіти. «Мрія» супроводжуватиме українців від садочків до ЗВО і навчання для дорослих, щоб на зміну застарілому підходу «отримати диплом» прийшла концепція безперервного навчання протягом усього життя», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За допомогою вебпорталу «Мрія» адміністрації шкіл та вчителі виконують свої звичні завдання, але в єдиному цифровому середовищі, яке автоматизує частину процесів і вивільняє час для головного — роботи з дітьми. Це комплексне рішення, яке однаково доступне і корисне для кожної школи незалежно від її розміру, досвіду у використанні цифрових інструментів чи формату навчання.
«Для нас та колег з Міністерства цифрової трансформації важливо, щоб цифрові інструменти не ускладнювали роботу вчителів, а допомагали їм. «Мрія» дає змогу замінити паперові журнали і щоденники, зменшити кількість рутини й робить освітній процес більш прозорим і зручним для всіх учасників. Це ще один крок до сучасної освіти, де в центрі — дитина та її розвиток», — переконаний міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Застосунок розширює доступ до якісних знань: вже зараз діти мають у «Мрії» пізнавальний контент від провідних освітніх платформ, який їм рекомендує штучний інтелект згідно з їхніми інтересами. Згодом ШІ долучиться до створення індивідуальних освітніх траєкторій для дітей, щоб допомогти кожному та кожній реалізувати свій потенціал.
«Понад 2000 шкіл, які вже під’єдналися до «Мрії», — це не просто цифри. Це сигнал, що українські школи готові змінюватися попри складні виклики. Ми раді бути частиною цієї трансформації і надалі робитимемо все, щоб учні, вчителі та батьки відчували реальні зміни, які роблять навчання сучаснішим, зручнішим і ближчим до кожного»», — каже президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях.
«Мрія» також об’єднує зусилля із соціально відповідальним бізнесом. У цьому навчальному році в застосунку для дітей запрацює крамничка від партнерів, де за позитивні навчальні результати школярі отримуватимуть квитки в кіно, VR-квести, доступ до майстер-класів і курсів, сертифікати, книжки, канцелярські товари тощо.
«Мрія» — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку втілюють Мінцифри та МОН разом із Програмою EGAP, що виконує Фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Пілотування «Мрії» розпочалося торік у вересні, а в квітні 2025 року глава держави оголосив, що вебпортал і застосунок стали доступні кожній охочій школі.
Джерело: Міністерство цифрової трансформації
ФАКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ НА ПОЧАТКУ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
- Цьогоріч в Україні в школу йдуть 3,5 мільйона дітей.
- Дедалі більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться очно, дистанційно — на 103 тисячі учнів менше, ніж торік.
- Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв’язок з українською системою освіти зокрема через програму україно знавчого компонента. Учні за кордоном — 302 889, на ТОТ — 35 361. Очна й змішана форми навчання можливі за наявності укриття в закладі освіти або на відстані не більш як 500 метрів від нього.
- У прифронтових областях збудовано 33 підземні школи. До кінця року заплановано спорудити 156 підземних шкіл-укриттів, 2026-го — ще 47. Закуплено понад 600 шкільних автобусів, які підвозять дітей до шкіл з укриттями.
- Реформа НУШ триває вже восьмий рік. Вона завершена в початковій школі й продовжується на гімназійному рівні. З 1 вересня за новими підходами будуть навчатися 1—8 класи, а також 9 пілотні класи в окремих школах.
- Триває підготовка «Профільної» — реформи старшої школи як одного з етапів реформи НУШ. Вона дасть учням змогу формувати власну траєкторію навчання, самостійно обирати профілі, предмети чи курси, потрібні для їхньої реалізації. З 1 вересня 30 ліцеїв пілотують нову модель: вибір профілів і предметів та складання індивідуальних освітніх траєкторій для учнів, повідомляє Міністерство освіти і науки.