Розпочинається перший навчальний рік, коли школи у всій країні — від Закарпаття до Донеччини, від Сумщини до Херсонщини — впроваджують «Мрію». До екосистеми вже під’єдналася кожна шоста українська школа.

«Мрія» — вебпортал і застосунок для вчителів, адміністрацій шкіл, дітей та їхніх батьків, які створюють Мінцифри та Міністерство освіти і науки з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Учителям «Мрія» заощаджує десятки годин рутинної роботи, школярам — допомагає реалізовувати свій потенціал, а батькам — бути більш залученими до життя і розвитку їхніх дітей.

«Сьогодні «Мрія» охопила понад мільйон учасників навчального процесу з усієї України, і це тільки початок. Цьогоріч ми запроваджуємо каталог позашкілля, з 2026 року розпочнеться пілотування дошкілля та розроблення концепції для закладів вищої освіти. Так єдина цифрова екосистема вперше об’єднає кілька ланок освіти. «Мрія» супроводжуватиме українців від садочків до ЗВО і навчання для дорослих, щоб на зміну застарілому підходу «отримати диплом» прийшла концепція безперервного навчання протягом усього життя», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За допомогою вебпорталу «Мрія» адміністрації шкіл та вчителі виконують свої звичні завдання, але в єдиному цифровому середовищі, яке автоматизує частину процесів і вивільняє час для головного — роботи з дітьми. Це комплексне рішення, яке однаково доступне і корисне для кожної школи незалежно від її розміру, досвіду у використанні цифрових інструментів чи формату навчання.

«Для нас та колег з Міністерства цифрової трансформації важливо, щоб цифрові інструменти не ускладнювали роботу вчителів, а допомагали їм. «Мрія» дає змогу замінити паперові журнали і щоденники, зменшити кількість рутини й робить освітній процес більш прозорим і зручним для всіх учасників. Це ще один крок до сучасної освіти, де в центрі — дитина та її розвиток», — переконаний міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Застосунок розширює доступ до якісних знань: вже зараз діти мають у «Мрії» пізнавальний контент від провідних освітніх платформ, який їм рекомендує штучний інтелект згідно з їхніми інтересами. Згодом ШІ долучиться до створення індивідуальних освітніх траєкторій для дітей, щоб допомогти кожному та кожній реалізувати свій потенціал.

«Понад 2000 шкіл, які вже під’єдналися до «Мрії», — це не просто цифри. Це сигнал, що українські школи готові змінюватися попри складні виклики. Ми раді бути частиною цієї трансформації і надалі робитимемо все, щоб учні, вчителі та батьки відчували реальні зміни, які роблять навчання сучаснішим, зручнішим і ближчим до кожного»», — каже президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях.

«Мрія» також об’єднує зусилля із соціально відповідальним бізнесом. У цьому навчальному році в застосунку для дітей запрацює крамничка від партнерів, де за позитивні навчальні результати школярі отримуватимуть квитки в кіно, VR-квести, доступ до майстер-класів і курсів, сертифікати, книжки, канцелярські товари тощо.

«Мрія» — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку втілюють Мінцифри та МОН разом із Програмою EGAP, що виконує Фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Пілотування «Мрії» розпочалося торік у вересні, а в квітні 2025 року глава держави оголосив, що вебпортал і застосунок стали доступні кожній охочій школі.

