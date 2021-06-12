Перші 390 жителів отримали щеплення від коронавірусу в Рівненському центрі вакцинації. Він запрацював на вихідних 5—6 червня на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука на зручному для всіх першому поверсі. Тут, у самісінькому центрі міста, фахівці спеціально навчених мобільних бригад віднині працюватимуть у вихідні з 9 до 21 години. Тож знайомі й незнайомі люди вже активно оприлюднюють фото: вакциновані!

Якщо робити, то з комфортом

«Щойно дізналася, що в нас за прикладом Києва, Львова та Одеси відкривається центр вакцинації, вирішила завітати туди. Прийшла в суботу близько 18. Мене без проблем узяли на вакцинацію, попередньо оглянувши й розпитавши про хронічні захворювання. Запам’ятала, що була в списку 180-та. CoronaVac, яким проводять щеплення, — м’яка вакцина, тож жодних наслідків не відчула. Ні температури, ні ломоти. Тепер чекатиму на повторну дозу, бо цього літа хочу поїхати в Європу з паспортом вакцинації, а ця вакцина є у списку рекомендованих ВООЗ», — розповідає рівнянка Олена Семенович.

Координаторка вакцинації на Рівненщині заступниця директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Олена Гандзюк додає: «Це момент наближення послуги з вакцинації до людей, комфорт, задля якого не треба відпрошуватися з роботи й бігти в поліклініку. До речі, CoronaVac — вакцина, зручна до використання, має м’яку дію. Гадаю, ми вже близькі до ситуації в Європі — там без проблем вакцинують просто в аптеці, де ти придбав вакцину, скажімо, від грипу. А поки що на Рівненщині 122 пункти щеплення і майже близько 40 тисяч осіб, які отримали першу дозу вакцини. І один з найнижчих показників летальності внаслідок коронавірусної хвороби — 1,5% порівняно із загальноукраїнським 2,2».

Справді, пандемія йде на спад. Нині завантаженість закладів першої хвилі на Рівненщині — 11,3%. Це дає змогу медикам на передовій перевести дух. Чи надовго, залежить не лише від них та зусиль влади, а й від кожного з нас. Здається, цю просту, але мудру істину розуміє дедалі більше жителів області.

А правда тут одна

Пригадую кінець лютого, коли розпочато імунізацію. Тоді Рівненщину штормило антивакцинальними настроями. Підливали оливи у вогонь і ті, хто намагався політизувати проблему. Можливо, були певні спекуляції постачальників вакцин. Тепер більшість моїх знайомих без зайвого галасу вже вакцинувалися. Хтось записався через «Дію», хтось входить у групи ризику, інші викликали мобільну бригаду в колектив. До речі, й так можна. Якщо набирається пів сотні охочих, реєструйтеся на «гарячій лінії» МОЗ, і на вашому робочому місці розгорнуть тимчасовий пункт вакцинації.

Ось і задумалася: чи не пора й собі вакцинуватися, попри високий рівень антитіл, який маю. Хоч перехворіла наприкінці листопада — початку грудня.

«Рівень антитіл, як правило, тримається до пів року, а далі, за рекомендаціями ВООЗ, уже варто вакцинуватися, — розставляє акценти Олена Гандзюк. — До речі, перехворіло на коронавірус на Рівненщині близько 80 тисяч жителів, тож певний час діє їхній природний імунітет. Антивакцинальні настрої пішли на спад, бо люди побачили на конкретних прикладах: щеплений або не захворів зовсім, або перебіг недуги був легким. І осягнули, що правда одна, іншої немає. А вакцинуватися можна безплатно, доступно й добровільно. З нетерпінням очікую дня, коли наведемо порівняльний аналіз, скільки жителів області щеплено і скільки з них захворіло. Це моя мотивація. Нині це вже майже 37 тисяч осіб, і кількість зростає щодня. Приміром, цього тижня вакцинуємо 12 тисяч людей, бо не можемо допустити, щоб нас накрила четверта хвиля коронавірусної хвороби. Є необхідна кількість вакцин різних виробників та чітко відлагоджені маршрути пацієнта».

В області вперше в Україні створили департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення, об’єднавши два однойменних управління для виконання завдань високого ступеня складності.

«Маємо запобігти новим хвилям пандемії, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Тому беремо відповідальність і за згадані зміни у структурі ОДА, й головне, за ефективну роботу з протидії невидимому, але вкрай підступному ворогові. Уже набули певного досвіду, зробили висновки, а тепер ще й зміцніли організаційно, тому, впевнений, упораємося».

Мені ж залишилося ще раз дізнатися, як знизився рівень антитіл, що їх виробив організм природним шляхом, і вакцинуватися. Жодних бар’єрів уже не залишилося.

До речі. На Рівненщині вже розпочали вакцинацію другою дозою вакцини AstraZeneka, яку днями отримала область. Після повного курсу щеплення всі охочі зможуть отримати вакцинальні паспорти. Поки що в паперовій формі, а з 1 липня — в електронній.