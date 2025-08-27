Президент і Прем’єр-міністр подякували уряду і народу країни під час візиту віцеканцлера, міністра фінансів Ларса Клінгбайля

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Це перший його візит в Україну з моменту вступу на посаду, який Ларс Клінгбайль розпочав з ушанування біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі полеглих українських героїв.

«Для нас це такий важливий сигнал. Дуже дякуємо за це. Ми вдячні Німеччині — уряду, народу Німеччини — за дуже сильну допомогу з початку цієї війни. Це друга за обсягом допомога у світі, перша у Європі. Загальна допомога — близько 50 мільярдів за час війни. Дуже сильна підтримка наших людей, військових і цивільних», — наголосив глава держави.

Одна із ключових тем обговорення — посилення української протиповітряної оборони. Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва.

Ішлося про фінансування українського виробництва дронів, зокрема далекобійних та перехоплювачів, а також про можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Німеччина однією з перших у Європі долучилася до її реалізації та вже надала 500 млн дол.

Президент і віцеканцлер приділили особливу увагу дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти росії та гарантіям безпеки. Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників з національної безпеки. Україна розраховує, що Німеччина буде серед лідерів у розробленні та реалізації безпекових гарантій.

«Нам потрібна безпека в небі та на морі, не лише на землі. Тому є багато речей. Ми над цим працюємо», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що одним із ключових елементів майбутньої архітектури безпеки є сильна українська армія, яка потребує фінансової підтримки, розвитку виробництва озброєнь і підготовки військових. Сторони обговорили продовження й розширення тренувальних програм для українських захисників у Німеччині.

Ларс Клінгбайль зауважив, що зараз лише почалися дискусії щодо гарантій безпеки. Важливо, що Сполучені Штати Америки дали чіткий сигнал про готовність брати в них участь.

«Зараз ідеться про те, щоб усім разом зрозуміти, що має бути в підсумку. Тобто має бути певний пакет, який гарантує, що росія знову не нападе. Щоб рф боялася напасти на Україну. І про це ми мусимо говорити», — сказав віцеканцлер.

Під час зустрічі говорили про підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі та важливість відкриття переговорних кластерів цього року.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко і віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль обговорили ключові виклики, з якими нині стикається Україна: фінансування державного бюджету, потреби оборони, забезпечення макрофінансової стабільності.

«Для нас критично важливі продовження співпраці з МВФ та підтримка партнерів», — наголосила глава уряду.

Окрему увагу приділили питанням реформ та відновлення економіки.

Юлія Свириденко розповіла про «матрицю реформ» — інтерактивний інструмент, що систематизує понад 200 реформ і більш ніж 400 індикаторів.

«Уряд зосереджений на кроках з дерегуляції та приватизації. Важливо створити умови, щоб приватний сектор міг інвестувати і відновлювати промисловість, енергетику, житло», — зазначила Прем’єр-міністр.

Німецькі партнери поділилися досвідом реалізації програм грантової підтримки бізнесу та висловили готовність шукати можливості для залучення інвестицій в Україну.

Окремо обговорили європейську інтеграцію. Очікується, що у вересні буде ухвалено рішення щодо переговорних кластерів з ЄС.

«Важливо, щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом», — наголосила Юлія Свириденко.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ