Державна установа «Школа супергероїв» уже три роки забезпечує право на освіту маленьких пацієнтів лікарень. Простими словами, діти, які потрапили до медичних закладів, відтепер можуть продовжувати навчання.

Любов з першого уроку Любов з першого уроку

Торік учнями ДУ «Школа супергероїв» стали понад 10 тисяч дітей, які вимушено опинилися в лікарняних стінах. Для них у медичних закладах працюють спеціальні освітні простори, оснащені ергономічними меблями, інтерактивними дошками, планшетами та обладнанням, необхідним для проведення занять. У групах чи індивідуально, починаючи з дошкілля, сюди щодня приходять маленькі пацієнти лікарень, яких називають супергероями. Тут викладають за державним стандартом, але освітній процес підлаштований під індивідуальні потреби кожної дитини.

Тут живе дитинство, проте процес лікування вносить корективи, тож уроки коротші за тривалістю, розклад складають з огляду на медичні процедури та приписи лікарів. Тут не ставлять оцінок, та за бажанням учні можуть отримати довідку про проходження програми предметів та інтегрованих курсів. Ці години зарахують у звичайній школі. Наш освітній простір — це місце, де ми намагаємося спрямувати дитину на позитив. Адже виснажливі процедури впливають на емоційний стан, лякають. Ми ж починаємо уроки з обіймів, щоб дитина пересвідчилася, що вона в безпечному місці. Тут її підтримують, надихають. Така собі терапія знаннями.

Стати учнями «Школи супергероїв» можуть діти від 3 до 18 років. За три роки у державі відбулися важливі зміни, затверджені відповідними законодавчими актами. Нині навчати можна всіх без винятку дітей, незалежно від часу, який вони проводять у лікарні. А освітній процес триває весь рік, не перериваючись на канікули. Тепер є вчителі іноземних мов для учнів початкової школи, як цього вимагають нинішні реалії. У штат додали спеціальних педагогів, які працюватимуть у психіатричних відділеннях.

Від класу в Охматдиті до 23 центрів у всій країні Від класу в Охматдиті до 23 центрів у всій країні

Розпочавшись як громадська ініціатива ГО «Маленьке серце з мистецтвом», перший клас «Школи супергероїв» відкрили в Охматдиті ще 2017 року. Тоді проєкт підтримав телеканал 1+1, а кураторкою школи стала телеведуча та інтерв’юерка Наталія Мосейчук. На сьогодні у статусі державної установи працюють 17 освітніх осередків у всій країні. Освітні простори є у Києві, Житомирі, Львові, Харкові, Дніпрі, Боярці, Кривому Розі, Миколаєві, Хмельницькому, Рівному, Винниці, Полтаві, Одесі, Хмельницькому. Шість із них було відкрито торік за фінансування Фундації Олени Зеленської.

Співпраця продовжилась і цього року. Незабаром на мапі України з’являться ще шість нових освітніх осередків: у Луцьку, Мукачеві, Ужгороді, Чернігові, Черкасах та Чернівцях.

Ретельно плануємо наші подальші кроки, адже до нас постійно надходять запити від обласних адміністрацій, керівництва лікарень на відкриття нових освітніх осередків. Цінуємо наших партнерів, що підтримують розвиток школи. Адже ця синергія дає змогу реалізувати якісні зміни для дітей. У кожному місті школа має коло друзів і однодумців, які щодня підтримують супергероїв. Наприклад, у Житомирі розповідати про космос до школи приходять працівники Національного музею космонавтики імені Сергія Корольова. Уже традиційними у різних містах стали зустрічі супергероїв із представниками поліції та ДСНС, де ознайомлюють із Правилами дорожнього руху і безпеки.

Розширення освітнього процесу Розширення освітнього процесу

ДУ «Школа супергероїв» розвивається не тільки через відкриття нових освітніх просторів. Тут працюють над тим, щоб зробити освітній процес доступним для якомога ширшого кола дітей. 2024 року розпочато втілення пілотного проєкту — забезпечення навчання для дітей, які проходять лікування або реабілітацію у психіатричних відділеннях лікарень. Для цього спеціалісти держ установи розробили спеціальну програму. Її імплементацію почали на базі однієї з лікарень міста Житомира. Із серпня вже понад 400 дітей з особливими освітніми потребами стали учнями «Школи супергероїв». Це і дошкільнята, і учні початкової, старшої й середньої школи, понад 2000 занять зокрема за освітніми предметами та інтегрованими курсами.

Роботу зосереджено на тому, щоб навчити супергероїв з особливими освітніми потребами вміння працювати в невеликих групах або командою, обговорювати питання, спілкуватися, розвивати вміння зосереджуватися, виконувати творчі завдання. У цьому їм допомагають спеціальні педагоги, які вже незабаром за потреби працюватимуть у кожному освітньому центрі школи.

Психологічна реабілітація — окремий напрям роботи Психологічна реабілітація — окремий напрям роботи

Повномасштабне вторгнення внесло корективи в роботу державної установи. Психологічна реабілітація виокремилась у повноцінний напрям роботи у зв’язку з реаліями війни: життям під обстрілами, вимушеною евакуацією, втратою батьків та близьких, життям на окупованих територіях. Усе це наклалося на хворобу. Тоді звичайних занять недостатньо.

У кожному освітньому осередку працює практичний психолог. Його завдання — інтегрувати психологічну допомогу в освітній процес, вивчити кожного учня, допомогти подолати стрес, а далі розкрити потенціал і надихнути на навчання. Психологи проходять спеціальну підготовку та постійно вдосконалюють методику.

Саме так сталося з восьмирічним Олексієм, супергероєм з Миколаєва. Життя в окупації, обстріли та постійний страх позначилися на загостренні хвороби. І поки лікарі працювали над здоров’ям, психолог миколаївського освітнього осередку разом з учителями працювала над емоційним станом. Тож швидко хлопець став одним з найуспішніших у школі.

Долати стрес тут допомагають не тільки дітям, а і їхнім батькам, вчителям та медикам. Адже дорослі, які оточують дитину, часто теж потребують підтримки. Тож важливо створити середовище, де всі зможуть почуватися комфортно. Тоді і дитина проходитиме лікування швидше й ефективніше.

Підтримка не закінчується з навчанням. Команда освітнього осередку «Школи супергероїв» у Дніпрі досі консультує маму двох братів Кості та Жені. Тепер уже випускники, та ще пів року тому, потрапивши до лікарні, потребували допомоги, адже майже не розмовляли, ігнорували дорослих і виявляли агресію. На допомогу дітям створили спеціальний корекційний курс, що тривав чотири місяці: сенсорна інтеграція, арттерапія, нейровправи. Діти швидко відреагували і показали прогрес. Та окремо працювали і з мамою хлопчиків. Їй допомогли навчитися правильної взаємодії та усвідомленого батьківства. Нині родина часто відвідує своїх уже друзів — «Школу супергероїв».

Історії успіху — найбільше натхнення

Супергероєві Дмитрику через вроджені фізичні особливості важко рухатися, навіть звичайні щоденні дії потребують надзусиль. Через це кілька разів на рік його домом стає лікарня. Після відкриття освітнього осередку та знайомства з учителями «Школи супергероїв» у Боярці тепер попри хворобу та виснажливі процедури він самостійно долає шлях до класу. А математика стала найулюбленішим предметом.

Однією з найбільших мрій супергеройки Злати було піти в перший клас. Проте у жовтні першого року навчання хвороба дала про себе знати. Шкільний клас замінили лікарняні стіни, та якось до палати зайшла вчителька львівського осередку «Школи супергероїв». Відтоді дівчинка не пропустила жодного заняття.

Щодня з маленькими пацієнтами лікарень працює команда «Школи супергероїв». Це понад 240 вчителів та вихователів, асистентів. Торік було проведено понад 68 тисяч занять — від дошкілля до старшої школи. Тут здобувають освітні перемоги, відкривають таланти, розвивають здібності, а найголовніше — вчать мріяти. Час у лікарні мине, і після цього діти повернуться до звичного життя. Та у їхній пам’яті мають залишитися не крапельниці та процедури, а позитивні емоції, усмішки і, звичайно, знання.

У «Школі супергероїв» впевнені, що навіть час, проведений у лікарні, — це час можливостей. Хвороба, життя в умовах повномасштабного вторгнення, тяжкі випробування накладають певний відбиток. Проте велика команда держ установи щодня працює над тим, щоб він не минав марно, вона створює умови, аби надати дітям позитивний досвід і так формувати українські особистості.

Наталія ЖИЛІНСЬКА, директор ДУ «Школа супергероїв»