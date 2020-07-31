Останнім часом неоднозначні дискусії в суспільстві спричинило обговорення та ухвалення 3 липня законопроєкту №3734 «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей», який ініціював Президент України й одностайно підтримав Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Внесені до закону зміни мають на меті дозволити випускникам з ОРДЛО та прифронтових населених пунктів на лінії зіткнення вступати до будь-якого ЗВО за спрощеною системою складання вступних іспитів та окремою квотою, встановленою у 2016 р. і тепер розподіленою між вступниками з Криму та ОРДЛО.

Вступ відбуватиметься за підсумками вступних іспитів. Якщо випускники з тимчасово окупованих територій вже склали ЗНО, вони зможуть вступити за загальною процедурою або комбінувати ЗНО та вступні іспити на власний вибір. Передбачено безкоштовне навчання випускників з окупованих територій зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до року з подальшим вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи. Які дискусії щодо цієї ініціативи у політичних і громадських колах — у нашому огляді.

Підтримка держави задля спрощення

Квоти раніше діяли лише для вступу абітурієнтів з окупованого Криму через освітні центри «Крим-Україна». З 2016 року для вступників з окупованих територій АР Крим і Севастополя та ОРДЛО, а також населених пунктів на лінії зіткнення Міністерство освіти і науки запровадило процедуру спрощеного вступу (без отримання паспорта громадянина України та атестата про шкільну освіту і без складання ЗНО — лише за вступними випробуваннями — до певних закладів вищої освіти через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»). Проте це були дві різні системи вступу (наказ №560 від 24.05.2016 для окупованого Криму і №697 від 21.06.2016 для території АТО).

Три роки тому, 3 червня 2017-го, тогочасний Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений 16 травня у Верховній Раді Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України». Цей закон передбачав, що для осіб, які живуть на ТОТ і які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з ЗВО, розташованих лише на території Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за підсумками вступних випробувань у межах установлених квот (пропонували надати 1000 місць, проте було запроваджено квоту 20%, що становило в різні роки понад 2500 місць).

Попри вимоги закону до списку вишів тривалий час не входили університети, підпорядковані Міністерству культури та Міністерству охорони здоров’я, хоч деякі медичні спеціальності були в Чорноморському національному університеті (Миколаїв), а культурологічні спеціальності — в певних університетах.

18 січня цього року Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Постійним представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем оголосив роботу з дітьми та молоддю в Криму одним із провідних завдань у напрямі деокупації та реінтеграції окупованого Росією півострова. Він наголосив на необхідності усунути всі перепони в підтримці зв’язків із дітьми та молоддю у Криму, максимально спростити для них вступ до українських ЗВО та сприяти їм в облаштуванні на вільній українській території. Глава держави дав доручення розробити державну програму, яка сприятиме збереженню українського громадянства молоддю з окупованих територій, і підтримав пропозицію створення спеціального фонду, який надавав би талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання та презентацію України на міжнародних майданчиках.

22 червня В. Зеленський виступив з ініціативою зміни закону про вищу освіту задля спрощення процедури вступу до українських вишів для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО. В Офісі Президента уточнили, що законодавчі зміни дозволять вступати без складання ЗНО безкоштовно в межах наявних квот до вишів у всій країні, а не за обмеженими окремими списками, як це відбувалося раніше.

7 липня Міністерство освіти і науки та Міністерство з питань реінтеграції ТОТ започаткували кампанію про програму спрощеного вступу «Тебе тут чекають», мета якої — залучення якомога більшої кількості вступників з ТОТ до українських закладів вищої та фахової передвищої освіти. Ці абітурієнти можуть вступати до українських вишів без складання ЗНО, для вступу їм потрібно скласти ДПА з української мови та історії України у школі при освітньому центрі та вступний іспит або творчий конкурс за спеціальністю в обраному навчальному закладі. При цьому вступникам з ТОТ не обов’язково мати паспорт громадянина України та документи про середню освіту державного зразка — потрібно лише обрати спеціальність і заклад освіти та звернутись до відповідного освітнього центру.

Нововведення: міркування та дебати

Інформація, що молодь з окупованих територій зможе вступати до вишів без ЗНО і навіть без українських документів (які рано чи пізно необхідно отримати), спричинила суперечливу реакцію в українському суспільстві. Моніторинг соцмереж дає підстави стверджувати про розгортання демонізації абітурієнтів з ОРДЛО: певна частина громадськості продемонструвала схильність до навішування на них групових ярликів «дітей ворогів України, сепаратистів, бандитів, мародерів, убивць українських вояків», звинувачення їх у «державній зраді» та «злочинах проти України» всупереч не лише презумпції невинуватості, а й часом здоровому глузду.

На тлі демонстрації світлини з дівчинкою, що топчеться по прапору України в одному з окупованих міст, і озброєними підлітками у військовій формі з розпізнавальними знаками російсько-терористичних формувань або на тлі їхніх «прапорів» підводиться маніпулятивне твердження, що саме вони «без іспитів і з документами РФ та/або Л/ДНР» заберуть бюджетні місця в дітей українських героїв, які воюють/загинули. Нібито житимуть державним коштом, вимагатимуть навчання російською мовою, виконуватимуть на підконтрольній території України диверсійно-підривну роботу як ворожі агенти і зрештою повернуться до своїх «республік» і складуть їм «присягу», як дехто вже вчинив.

Загалом під рефрен протиставлень «наші діти» vs «діти наших убивць» (або взагалі «талановиті діти» vs «сепарське бидло») усе зводиться до одного знаменника: останні мусять «жити в «рускам мірє», за який їхні батьки проголосували на «референдумі» у 2014 році» й навіть не думати про виїзд на підконтрольну територію, щоб услід за ними не увійшли «путінські миротворці».

Що тут скажеш? Блискучий інформаційний супровід вступної кампанії особливо з огляду на закриття через пандемію COVID-19 контрольно-пропускних пунктів, роботу яких окупанти вже й так сьомий рік блокують саме перед кожною сесією ЗНО, щоб завадити молоді з окупованих територій здобути українську освіту. Автори наведених думок ігнорують прохання аргументувати, їхні твердження здебільшого базуються на надмірній емоційності та екзальтованості. Не аргумент і пів відсотка молоді з Криму та ОРДЛО загальної торішньої кількості українських студентів.

Фаховий погляд на стан речей висловив кримчанин начальник відділу Українського центру оцінювання якості освіти Андрій Ночкін, який майже 14 років працює в системі ЗНО. Він оформив порівняльну таблицю старої й нової редакції обговорюваного закону і закликав читачів знайти в останній «скасування ЗНО, 20% бюджетних місць і визнання фейкових атестатів «Л/ДНР». Експерт підкреслив, що в новій версії передбачені для кримчан можливості були розширені на Донбас, який зараховано до окупованих територій пізніше за Крим, а також знято обмеження з переліку вишів, до яких можуть вступати жителі окупованих територій.

Де-факто закріплено на законодавчому рівні функціонування освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які вже кілька років не лише забезпечують альтернативний доступ до вищої освіти, а й отримання документів про повну загальну середню освіту державного зразка.

«Поставте себе на місце абітурієнта з окупованої території. Треба самому вивчити певні предмети, довчити інші, зареєструватися на ЗНО, приїхати на нього за 300—900 км через КПВВ. Це рівні умови? Доки держава Україна в об’єктивних обставинах не здатна забезпечити за місцем проживання рівний доступ до вивчення української мови і літератури, історії та географії України, а також інших предметів за українськими освітніми стандартами до проходження ЗНО, вона має забезпечувати альтернативну можливість щодо доступу до вищої української освіти», — висловив аргумент Андрій Ночкін.

Діти, які потрапили під російську окупацію, мусять навчатися дистанційно чи екстерном паралельно до навчальної програми в умовах окупації. Вони змушені приховувати свої наміри вступати в український виш від учителів та однолітків, які можуть донести у «компетентні органи». Вони громадяни нашої держави за правом народження. Вони діти незалежної України, які до 2014 року навчалися в українських школах і не знали по-справжньому, що таке Росія.

Залишається чекати, доки раціональне мислення візьме гору над емоціями та бажанням звинувачувати жителів окупованих територій, яким на початок російської збройної агресії проти України було 10—12 років, заручниками якої вони залишаються вже понад 6 років.

Умови вступу

Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» розпочали роботу 9 червня і працюватимуть до 23 жовтня у кожному із закладів, список яких опублікувало Міністерство освіти і науки. Такі центри функціонуватимуть у кожному закладі вищої та фахової передвищої освіти на підконтрольній території Донецької та Луганської областей, а також будуть створені на базі університетів і коледжів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури та інформаційної політики.

Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах: із Криму — не пізніше 20 серпня, з Донбасу — не пізніше 22 серпня. Ті, хто не встигне цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Ті, хто не має українського документа про освіту, можуть отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі. Такі вступники мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний, який встановлює заклад вищої освіти.

Жителі Криму та міста Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної в кожному із закладів освіти, де працюватимуть освітні центри. А вступники з Донбасу вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Вступники з Криму та Донбасу, які мають український атестат і склали ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого освітнього закладу України. «Вступникам потрібно лише обрати спеціальність і заклад освіти, куди б вони хотіли вступати, і звернутись до освітнього центру в цьому закладі між 9 червня та 23 жовтня 2020 року. Про візит до освітнього центру можна домовитися заздалегідь, контакти центрів розміщено на сайті Міністерства освіти і науки», — повідомив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

Віталій СОЛОНЧАК,

Ольга ГЕРАСИМЧУК

для «Урядового кур’єра»