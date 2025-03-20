Глава Української держави подякував Фінляндії за підтримку України під час повномасштабної російської агресії та наголосив, що важлива єдність Європи в тиску на росію, щоб досягти справедливого сталого миру.

«Наші народи знають, що таке сусідство з росією насправді. І тільки коли ми всі разом, коли ми всі в Європі взаємодіємо, допомагаємо одне одному й працюємо разом із партнерами у світі, — тільки в умовах єдності ми можемо забезпечувати спокій і нормальне, безпечне життя для наших народів, життя без війни», — зазначив Президент України.

Одна з головних тем зустрічі — продовження оборонної підтримки України та посилення ППО. Володимир Зеленський зауважив, що попри слова російського диктатора про припинення обстрілів об’єктів української енергетики вночі росія атакувала цивільну інфраструктуру України.

«Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої ППО, потрібен тиск на росію заради безпеки й порятунку життів наших людей. Я дякую Фінляндії за таку підтримку та новий оборонний пакет, що був оголошений раніше», — сказав він.

Лідери також обговорили інвестиції у виробництво української зброї. Глава Української держави подякував Фінляндії за рішення спрямувати 660 мільйонів євро на закупівлю у фінських компаній оборонних матеріалів і техніки для потреб Сил оборони України.

Під час зустрічі окремо йшлося про лідерство Фінляндії у створенні коаліції укриттів цивільного захисту з будівництва сховищ і залучення до неї якнайбільшої кількості країн. Документ, який започатковує коаліцію, підписали міністри.

Крім того, обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО. Володимир Зеленський наголосив, що для України надзвичайно важливі гарантії безпеки.

«Я вдячний вам, пане Президенте, за готовність працювати разом з нами над гарантіями безпеки, і зокрема ми обговорюємо разом з іншими в Європі конкретні важливі кроки на землі, обговорюємо з партнерами гарантії безпеки в небі та на морі, які можуть убезпечити мир», — додав він.

Александр Стубб запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу його країни.

«Фінляндія продовжуватиме надавати підтримку Україні. Ми в цьому разом. Ми розуміємо, що ви переживаєте. І залишатимемося поруч із вами стільки, скільки буде потрібно», — підсумував Президент Фінляндії.

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Фінляндії із зустрічі з першою леді країни Сюзанн Іннес-Стубб.

«Вдячна вам особисто, вашому народові, уряду Фінляндії і, звичайно, Президентові за дієву підтримку України у протидії російській збройній агресії: дипломатичну, оборонну, гуманітарну, технічну та фінансову. Для нас це вкрай важливо», — сказала Олена Зеленська.

Вона відзначила особисту участь Сюзанн Іннес-Стубб у четвертому Саміті перших леді та джентльменів і запросила відвідати наступний, який відбудеться в Києві у вересні цього року.

«Я впевнена, що перші леді та джентльмени мають особливу роль і здатні своїми діями та ініціативами не лише привертати увагу та підсвічувати проблеми гуманітарної та соціальної політики, а й сприяти їх подоланню», — наголосила дружина Президента України.

Одна із ключових тем зустрічі — безпека освітнього простору та зокрема облаштування шкільних укриттів.

Олена Зеленська зазначила, що цей візит особливий ще й тому, що вперше відбудеться публічне підписання меморандумів про приєднання університетів міст Гельсінкі й Тампере до Глобальної коаліції українських студій.

Перша леді України провела зустріч із міністром освіти Фінляндії Андерсом Адлеркройцом.

«Дякую за вашу проактивну позицію з адвокації підтримки України на світовій арені, значну роботу у фінських уряді та парламенті для підтримання солідарності й формування довгострокової системної допомоги, яку Фінляндія та ЄС надають Україні», — сказала вона.

Дружина Президента України зазначила, що фінська освіта є світовим брендом, тому дуже важливо, що саме Фінляндія виступає ключовим партнером України в розбудові Нової української школи та нової якості професійної освіти.

Разом з міністром перша леді відвідала школу в Гельсінкі, де ознайомилася з роботою укриття, харчоблоку та презентацією досвіду системи шкільного харчування у Фінляндії.

«Безкоштовне гаряче харчування абсолютно для всіх дітей у закладах освіти вже давно втілене у Фінляндії. Коли ми в Україні розпочинали реформу шкільного харчування, то надихалися саме прикладом Фінляндії», — наголосила Олена Зеленська.

Джерело: Офіс Президента