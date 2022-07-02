Президент Володимир Зеленський у виступі наголосив, що розпочалася нова історія відносин з Європейським Союзом. Ми тепер не поряд, а разом, адже Україна здобула статус кандидата.

Глава держави зазначив, що 115 днів між подачею української заявки на вступ і відповіддю ЄС — це рекордно короткий термін. «Ми були згуртовані так само, як заради нашої оборони. Ми діяли в єдності — так само, як для захисту нашої держави, нашої землі. Ми не зупинялися ні на мить, доки Європейська рада не ухвалила позитивне рішення. Так само не зупинимось ні на мить, доки не здобудемо перемогу», — зазначив він.

Українці усвідомлюють, що європейська інтеграція — це гарантування всім поколінням нашого народу вільного й забезпеченого життя на основі найкращих людських цінностей. На переконання Президента, це честь і велика відповідальність — брати участь у реалізації європейських прагнень нашої держави.

«Ми створили надзвичайно міцний фундамент, який уже нікому не зруйнувати й на якому ми можемо зробити наше європейське майбутнє нашим сьогоденням. Україна воює за свій ціннісний вибір — бути незалежною державою в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій — у сімї європейській. Українцям доводиться зі зброєю в руках захищати свою незалежність, безпеку кожної нашої людини. І я дуже хочу, щоб усі, хто сьогодні на державних посадах, сприймали свій обовязок працювати заради європейського вибору як боротьбу за нашу державу, боротьбу за Україну, за нас із вами.

Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно й так само відповідально, як готували рішення про кандидатство», — наголосив Володимир Зеленський.

Цього дня в сесійній залі з’явився прапор Європейського Союзу. І це не просто красивий жест, не просто символ. За словами Президента, це символ нашого завдання — завдання всіх нас, усіх гілок влади. Щоб жодних пауз у нашій роботі не було. Щоб ухвалювали кожне рішення, необхідне для європейського шляху України. І щоб це були такі рішення, позитив від яких відчуватимуть українське суспільство, українські родини, українські громадяни.

«Тільки за останній час зроблено транспортний безвіз, авіаційний безвіз. Ми отримали максимально відкритий доступ до європейського ринку — без мит і квот. Ми приєдналися до спільної європейської енергетичної мережі й тепер маємо змогу експортувати електрику до країн Європейського Союзу. Це революційні рішення для нашої економіки й для нашої держави. На черзі — митний безвіз, цифровий безвіз, тобто приєднання України до програми «Цифрова Європа». Ми маємо значно прискорити роботу над промисловим безвізом. І звичайно, маємо досягти рішення про скасування плати за роумінг між Україною та країнами Євросоюзу на постійній основі», — акцентував глава держави.

За його словами, багато рішень залежатиме саме від Верховної Ради, від кожного з депутатів. І від того, наскільки урядовці працюватимуть у координації з парламентом і дипломатією. Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізовано вже на 63%, і 37% залишаються завданнями для нас усіх, для нашої держави. Але потрібно ще розробити, захистити перед колегами й ухвалити десятки важливих законопроєктів.

Володимир Зеленський наголосив, що підписання спільної заяви — сигнал єдності всіх гілок влади й свідчення рішучості в досягненні стратегічної мети — повноцінного членства в Європейському Союзі.

Президент подякував європейським народам й кожному лідерові, які виступили за кандидатство для нашої держави. За його словами, великий персональний внесок у цей успіх зробили президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

І цього дня очільниця Єврокомісії була поряд з українським народом. У відеозверненні до українського парламенту вона зазначила: «Кілька днів тому, на День Конституції, ви, пане Президенте Зеленський, сказали, що ваша перемога вже недалеко. Безперечно, путінське військо і далі вбиває ваших братів і сестер, вони і далі окуповують вашу землю, крадуть ваше зерно і руйнують ваші міста. Ви обороняєтеся дуже сміливо. Європа стоятиме за Україну стільки, скільки потрібно. Ми не відпочиватимемо, доки ви не переможете ворога».

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що міжнародна спільнота мобілізує підтримку зусиль для відбудови України, і нагадала, що наступного понеділка разом із Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем візьме участь у конференції з відновлення України у швейцарському місті Лугано. «Ваш європейський шлях і відбудова країни ітимуть поряд. Україна буде в лідерах. До вашої країни прийдуть великі інвестиції. Але щоб посилити їхній вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ», — сказала вона.

За словами президента Єврокомісії, нині комплексу антикорупційних інституцій потрібні справжні зуби і щоб їх очолювали належні люди. Нового керівника САП та нового директора Національного антикорупційного бюро слід призначити якнайшвидше. Вона нагадала про реформу Конституційного Суду, необхідність ухвалення законодавства щодо процедур добору суддів, потребу зменшити надмірний вплив олігархів на економіку, ухвалити закон про ЗМІ, який гармонізує українське законодавство із стандартами ЄС.

«Звичайно, реформи завжди потребують часу — так працюють усі наші демократії. Але українська демократія на правильному шляху. Ви вже показали, що можете ухвалювати важливі закони навіть під час війни», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

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«Урядового кур’єра»