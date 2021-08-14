У Міжнародний день молоді, який Україна з наступного року відзначатиме разом з усією світовою спільнотою, Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями наймасштабнішого всеукраїнського флешмобу #IamUkraineNow, який відбувся в межах промокампанії Ukraine NOW.

Для участі у флешмобі, який розпочали торік, молоді українці мали записати відеоролик тривалістю до хвилини, в якому б розповідали про любов до України чи поділилися пропозиціями розвитку країни.

Протягом майже дев’яти місяців молодь із різних куточків країни та світу ділилася такими відео в соцмережах. На початку серпня 2021 року серед учасників акції визначили десятьох переможців, які отримали змогу поспілкуватися на найважливіші теми із главою держави. Серед авторів найкращих роликів — школярі, студенти й молоді науковці, котрі працюють за кордоном.

Під час зустрічі хлопці й дівчата презентували свої відеороботи, у яких розповідали, що саме для них означає бути українцем, ділились особистими історіями, мріями, планами. Вони розповіли, що спонукало їх до участі у флешмобі, як обирали теми робіт, створювали їх, чим займаються, щоб змінити життя країни на краще.

Глава держави поділився планами влади щодо активнішої взаємодії з прогресивною й талановитою молоддю, розповів про перспективні програми підтримки, повідомляє пресслужба ОПУ.

Володимир Зеленський нагадав про ідею створення Президентського університету, початок роботи якого заплановано на 2023 рік. Заклад має стати сучасним інноваційним освітнім і науковим центром, що забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави. А важливою складовою освітнього процесу стане здобуття практичних навичок у сучасних лабораторіях.

Розповів він і про розвиток економіки, діджиталізацію та підписаний базовий закон, що стимулюватиме розвиток цифрової економіки. Цей документ запроваджує та визначає засади функціонування правового режиму «Дія Сіті», який передбачає спеціальні умови оподаткування. Їх буде визначено Податковим кодексом.

«У нас будуть найкращі податкові умови для IT-сектору. Одні з найкращих у світі», — запевнив Президент.

«Ми вільно розмовляли на різні теми, він записував наші пропозиції, щоб допомогти нашим регіонам, містам. З’явилося ще більше мотивації, оскільки бачиш, що твої старання не марні. Що ти виграв цей конкурс, приїхав, що про тебе знає Президент», — зазначив Дмитро Шульга з міста Лозова Харківської області.

Доктора філософії зі слов’янських студій Кембриджського університету та консультанта зі стратегічного управління в Лондонському офісі консалтингової компанії McKinsey Марію Молодик найбільше вразило, що Президент прийшов на зустріч із блокнотом і зафіксував історію кожного учасника, проблеми, що їх хвилюють.

«У мене склалося враження, що не тільки ми прийшли поспілкуватися з ним — він прийшов поспілкуватися з нами. Він прийшов почути нас», — сказала Марія Молодик. За її словами, важливим підсумком зустрічі стала можливість обговорити із главою держави наступні кроки.

«Що ми можемо зробити вже сьогодні для того, щоб принести маленькі, а згодом великі зміни Україні. Це дуже важливо для мене», — зазначила переможниця флешмобу.

Молодь висловила переконання, що такі зустрічі надзвичайно корисні, адже стимулюють до участі в різних проєктах та мотивують перемагати.

Микола Злобін з Чернігова розповів, що брав участь у флешмобі #IamUkraineNow, адже хотів на прикладі своїх успіхів довести молоді: ми маємо все, щоб створювати проєкти рівня Uber або Tesla, але в Україні. Можемо досягти світового масштабу власною працею. Для цього найважливіше — мріяти і діяти.