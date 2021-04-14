Бібліотекарі Полтави в умовах карантину створили креативний простір для дітей, знайшовши для цього фінансування. Як їм це вдалося?

Останні п’ять років для Полтавської міської централізованої бібліотечної системи виявилися напрочуд щедрими на позитивні зміни. За цей час бібліотекарям вдалося відремонтувати багато приміщень, частково замінити меблі й техніку. До бібліотечних фондів регулярно надходила нова література. Здебільшого це зроблено за рахунок коштів, які надала на розвиток бібліотек міська влада. Проте керівництво та працівники бібліотечної системи й самі не сиділи склавши руки.

Дорогу здолає той, хто йде

Директор Полтавської міської ЦБС Таміла Дузенко розповіла «Урядовому кур’єру, що за 10 років на базі бібліотек ЦБС реалізували 21 міжнародний та місцевий проєкт. Завдяки проєкту «Бібліоміст» комп’ютеризували майже всі філіали Полтави, а через проєкт ПОЛіС від міжнародної організації IREX книгозбірні стали майданчиками співпраці поліції та спільноти. Виграні проєкти бюджету участі Полтави дали змогу двом бібліотекам-філіалам міста створити у своїх приміщеннях хаб і коворкінг-центр.

Така діяльність дає змогу бібліотекам розширювати звичні функції до сучасних мультифункціональних майданчиків для пізнання, дозвілля, популяризації читання.

Важлива складова такого прогресу — власна ініціатива бібліотекарів, самостійний пошук ними нових ідей та шляхів їх фінансування. Так реалізували свою мрію про створення дитячого креативного простору «B-Zone» працівники бібліотеки-філіалу №9.

Бібліотекарі поставили за мету перетворити одне із книгосховищ на простір із зонами для ігор, навчання, творчості й майстер-класів, а також з відеолокацією. Заручившись підтримкою Міжнародного фонду «Відродження» та активної громадської організації «Промінь світла Полтавщини» на чолі зі Світланою Малиш, вирішили спробувати краудфандинг.

«Наша громадська організація давно опікується дітьми і співпрацює з Полтавською ЦБС, — розповідає пані Світлана. — Тож коли мені запропонували взяти участь у реалізації проєкту, зрозуміла, що ідея надзвичайно цікава і справді необхідна для цієї бібліотеки та жителів мікрорайону. Читальний зал бібліотеки невеликий, тому додатковий простір тут необхідний. Адже у філіал одночасно приходять відвідувачі різного віку, їхні заняття теж різні: хтось хоче попрацювати, переглянути літературу, а хтось погратися в компанії з друзями. Додаткова зона дасть змогу одночасно провести кілька заходів, залучити дітей до бібліотеки і організувати їхній вільний час, цікаве дозвілля».

Як залучали доброчинців

Торік започаткували стоденну кампанію зі збирання коштів на платформі «Спільнокошт», завдяки якій було зібрано понад 22 тисячі гривень. Рекламували свій проєкт не лише у бібліотеці, а й у соцмережах, представляли на зустрічі в Інституті розвитку міста.

Серед доброчинців виявилося чимало не лише постійних читачів бібліотеки, а й просто небайдужих полтавців. Гроші надходили з Києва, Харкова, Львова та інших міст України від зовсім незнайомих людей.

На отримані фондом кошти придбали меблі, килимове покриття, настільні ігри. Про свій проєкт розповіли на обласному онлайн-семінарі-практикумі «Бібліотечні сервіси для дитини».

«Наших колег передусім цікавив досвід краудфандингу, оскільки мало хто вірить в успіх таких кампаній для бібліотек, — розмірковує завідувачка бібліотеки-філіалу №9 Вікторія Дідик. — А нині у правилах майже всіх міжнародних проєктів є умова, що певний відсоток коштів авторам потрібно знайти самим. Для нас це теж був виклик. Але на практиці ми зрозуміли, що коректно представлена ідея завжди знайде відгук у серцях небайдужих. А ще дуже важливо правильно розрахувати свої сили й закласти реалістичний кошторис, щоб за встановлений час встигнути зібрати всю заявлену суму. Дуже вдячні всім, хто долучився до реалізації проєкту!»

Зона сімейного відпочинку

Попри пандемію, в періоди послаблення карантинних обмежень життя у дитячому креативному просторі «B-Zone» вирує: там граються діти, проходять онлайн-конференції, майстер-класи, знімають відеоролики. Щодня біля зони настільного футболу записуються в чергу охочі пограти. Улюбленим це місце стало для батьків з дітьми: доки малеча весело проводить дозвілля, можна попрацювати чи з комфортом відпочити.

Молоді батьки Катерина і Владислав розповіли, що їм дуже подобається приводити сюди свою дворічну донечку: «Ми живемо поряд з бібліотекою, і це місце дуже важливе і для дитини, яка може знайти собі цікаві заняття, і для нас, коли хочемо попрацювати за ноутбуком. Цю бібліотеку ми порадили кільком знайомим».

На одній зі стін затишної кімнати бачимо сосновий ліс. Цей новий інтер’єр прикрашає ще й розпис художниць-волонтерок, що створює особливо затишну атмосферу. В оформленні й наповненні зон переважає природнича тематика: це й екологічні ігри, і книжки про збереження природи, і відповідний декор.

Приходиш, як додому

«Багато користувачів цікавляться історією назви нашого креативного простору «B-Zone», — розповідає бібліотекарка Влада Рябуха. — Тут відразу кілька значень: це і своєрідний план Б з розміщення читачів, і просто «бібліотечна зона». І назва тварини бізона асоціюється із природничою спрямованістю. Поява цього простору дала змогу відкрити нову грань у роботі філіалу, популяризувати книжки про довкілля, записувати тематичні відеоогляди. Однак ми не збираємося зупинятися на досягнутому: реалізації ще чекають багато наших ідей».

За порівняно короткий період функціонування простору працівники бібліотеки-філіалу №9 налагодили співпрацю із благодійним фондом «Бібліотечна країна» та рухом «Зелені бібліотеки» в Україні. Бонусом для них стала участь у Програмі поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Філіал став одним із 606 бібліотек країни, читачі якого тепер мають доступ до 825 сучасних українськомовних книжкових новинок, які розійшлися серед читачів протягом тижня.

Наталія, постійна читачка бібліотеки, зазначила: «Зміни у бібліотеці дуже помітні. Щойно переступаєш поріг, вражають і зовнішні зміни в інтер’єрі, й кількість нових книжок. Незмінним залишається тільки приязна атмосфера і дружнє ставлення до читача. Приходиш, як додому».

Дуже важливо, що навіть в умовах карантинних обмежень бібліотеки зуміли не тільки не втратити читача, а й отримали імпульс для подальшого розвитку. Такі сучасні зміни у закладах культури позитивно впливають на імідж Полтави.