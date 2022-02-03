Європейські столиці готуються до найгіршого, якщо протистояння з Росією піде за найскладнішим сценарієм. Адже головний російський козир у цій грі — газ

Споживання російського газу на ринку ЄС, за різними даними, становить близько 40 відсотків. Чимало європейських політиків і євродепутатів часто повторюють, що для того, аби по-справжньому стримувати агресивні апетити Кремля, ЄС має зістрибнути з російської газової голки. Однак попри те, що розмови ці тривають ось уже восьмий рік і намагання Єврокомісії озеленити промисловість ЄС, російський газ продовжує залишатися життєво важливим компонентом в економіках багатьох європейських країн.

Тому сьогодні питання газової незалежності від Росії в ЄС обговорюють як ніколи серйозно. Адже на вторгнення російського війська в Україну Євросоюз пообіцяв запровадити нищівні санкції проти Кремля. А найвірогіднішою реакцією Москви на це стане припинення постачання газу в Європу. Тож нині в Єврокомісії розгорнулася справжня боротьба за те, як забезпечити альтернативні постачання газу. Крім того, експерти підраховують, як довго ЄС може протриматися на запасах, які ще залишилися у європейських газосховищах.

«Сполучені Штати і ЄС спільно працюють над достатнім і своєчасним постачанням природного газу в ЄС із різних джерел у всьому світі, щоб уникнути перебоїв у постачанні, зокрема тих, які можуть виникнути внаслідок імовірного вторгнення Росії в Україну», — йдеться у заяві президента США Джо Байдена і очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку було зроблено ще наприкінці минулого тижня.

Тим часом пресслужба Єврокомісії повідомляє, що Урсула фон дер Ляєн провела перший раунд переговорів про додаткову закупівлю газу із представниками Катару. У п’ятницю єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон говоритиме про цю саму проблему в Баку із владою Азербайджану. А наступного тижня питання постачання енергоносіїв розглядатимуть під час спеціального засідання спільної ради з питань енергетики ЄС — США.

Зберегти репутацію і знищити український транзитний напрямок

Доки чиновники й дипломати намагаються знайти замінники російському газу, видання Politico спробувало надати відповідь на кілька запитань, які дадуть уявлення про те, чим ЄС може замінити російський газ.

Чи перекриє Росія газовий кран? Повномасштабну зупинку російського газу досі вважають малоймовірною.

«Навряд щоб Росія зупинила постачання газу до Європи — вона заробляє на цьому багато грошей, — вважає старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Майк Фулвуд. — Навіть якби вона могла витримати такі втрати певний час, це завдасть великої шкоди її репутації як надійного постачальника».

Проте готовність Заходу накласти санкції на газогін «Північний потік-2» або відключити РФ від мережі міжнародних фінансових операцій SWIFT може вплинути на цей аргумент. «Якщо Захід від’єднає Росію від SWIFT, то Газпром скаже, що не постачатиме газу, бо не може отримати за нього плату», — пояснив Майк Фулвуд.

Чи в інтересах Путіна відключення газу? Президент Росії любить повторювати, що довгострокові контракти Росія виконуватиме, і хоче, аби його розглядали як того, хто грає за правилами. Путін над усе прагне, щоб проєкт «Північний потік-2» цьогоріч схвалили регулятори Німеччини та ЄС.

Інша давня мета Росії полягає у знищенні транзитного маршруту газу через Україну. І Кремль може це зробити, продовжуючи постачати газ своїм європейським клієнтам у Північно-Західній Європі через першу нитку газогону «Північний потік» та через газогін з Ямалу через Білорусь. Поставки до Туреччини, Болгарії, Сербії, Угорщини та Хорватії можна здійснювати через газогін «Турецький потік».

«Продовжуючи підтримувати свої поставки до ЄС на конт­рактному мінімумі, Росія має змогу тиснути на ЄС протягом зимового опалювального сезону», — каже директор з питань політичних ризиків Eurasia Group Хеннінг Глойстайн. На його думку, так триватиме доти, доки «пристрасті довкола України кипітимуть, але залишатимуться здебільшого в дипломатичному руслі».

Розрахунок на нові контракти й скраплений газ зі США

Як довго ЄС може прожити на запасах газу у своїх сховищах? Якщо вищевикладені прогнози виявляться помилковими і Росія все-таки припинить постачання газу до ЄС у лютому, запасів цієї структури може вистачити до квітня, вважають експерти з енергетичних питань аналітичного центру Брейгеля у Брюсселі. Ці дати скоротяться до останніх чисел березня, якщо зима стане холоднішою. Трохи більше часу можна було б виграти, якби країни перейшли на спалювання мазуту й вугілля замість газу. Радикальнішими варіантами може бути скорочення промислового виробництва та зменшення опалення в державних установах за умови переведення їхнього персоналу на дистанційну форму роботи.

У короткостроковій перспективі ЄС, імовірно, зможе пережити різке скорочення імпорту російського газу, вважають у центрі Брейгеля. Проте скептики стверджують, що запаси в газових сховищах не розраховано на те, щоб вичерпувати їх до нульової позначки. Крім того, їх нерівномірно розташовано на території ЄС, і це робить вразливішими країни Центральної та Східної Європи. Та й ніхто не може бути впевненим, чи такі країни, як Італія та Німеччина, у чиїх газосховищах залишилося найбільше газу, будуть готові ділитися із сусідами в разі справжньої кризи.

Хто найбільше постраждає від відключення російського газу? Згідно з останньою доповіддю Асоціації енергетичних регуляторів ЄС, 2020 року Фінляндія, Латвія, Естонія, Болгарія, Словаччина, Хорватія та Чехія отримали понад дві третини своїх загальних потреб газу з Росії. Австрія, Греція, Німеччина, Італія, Литва, Польща, Угорщина та Словенія — 40 відсотків.

Симуляція кризової ситуації, яку провела європейська мережа операторів трубопроводів ENTSOG, засвідчила, що двомісячну зимову зупинку транзиту газу через Україну можна було б пережити. Але тільки за умови, якщо «Північний потік» і «Турецький потік» продовжуватимуть працювати безперебійно і якщо газ надходитиме з Норвегії. А також якщо використовувати скраплений газ (LNG) і запаси з газосховищ.

За цим сценарієм, Австрія, Чехія, Данія, Хорватія, Польща, Італія, Румунія та Швеція мали б скоротити споживання газу приблизно на 7 відсотків, а LNG-термінали в Бельгії, Франції, Хорватії, Італії, Великій Британії та Нідерландах мали б збільшити імпорт скрапленого газу до максимального рівня. Але жодне моделювання безпеки постачання газу до ЄС ніколи не проводили з урахуванням повної зупинки постачання російського газу всіма маршрутами.

Які країни-члени ЄС можуть збільшити постачання газу? Найбільше в ЄС газове родовище Гронінген мають Нідерланди. Але видобуток газу там не може бути збільшено через значний ризик землетрусу й опір місцевих жителів. Норвегія та Азербайджан теж не зможуть за короткий час істотно збільшити обсяги постачання блакитного палива. Збільшити експорт газу до Іспанії через трубопровід Магріб — Європа міг би Алжир. Але через суперечку з Марокко цей напрямок транзиту закрито від жовтня 2021 року.

Великі надії в ЄС покладають на LNG. Нині США спрямовують понад 70 відсотків свого скрапленого газу до Європи, торік ці обсяги становили 30 відсотків.

«За останній місяць ми побачили значне зростання постачання LNG до Європи, і ця тенденція триватиме принаймні до березня, ймовірно, навіть довше», — розповідає аналітик з питань газового постачання компанії S&P Global Platts Джеймс Гакстеп. Однак, за його словами, насправді скраплений газ не здатний покрити більше чверті дефіциту російського газу. Тож деякі питання так і залишаються без відповідей.