Житлові субсидії — найпопулярніший вид соціальної підтримки від держави, що дає змогу найменш захищеним громадянам користуватися наявними житлово-комунальними послугами і сплачувати за них.

Фахівці міністерства узагальнили питання щодо житлових субсидій, з якими громадяни звертаються до Мінсоцполітики та місцевих управлінь соціального захисту населення, і підготували відповіді на 12 найпоширеніших з них.

1. На який період призначається субсидія?

Житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується двічі:

— на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

— на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності договору наймання (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більш як до кінця місяця, в якому закінчується строк чинності договору наймання (оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за рішенням комісій, утворених районними держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад з місяця звернення до кінця опалювального сезону.

Субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення в опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг (електроенергію, водопостачання тощо) розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

2. А як вчиняти тим, хто з різних причин не звернувся за призначенням субсидії до початку опалювального сезону?

У разі звернення протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія такому домогосподарству призначається з початку такого сезону.

Ця норма стосується і громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах. Житлову субсидію таким громадянам може бути призначено з початку опалювального (неопалювального) сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) за рішенням комісії, якщо таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону. Об’єктивні причини неможливості своєчасного звернення мають бути підтверджені документально.

3. Як отримати житлову субсидію?

Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які:

— зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);

— не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди);

— не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, якщо вони внутрішньо переміщені особи.

По-перше, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення. По-друге, уповноважена особа сім’ї (домогосподарства) подає заяву та декларацію про доходи і витрати.

Отримувачам, яким у травні субсидію було призначено на новий період — 2019—2020 роки, на цей опалювальний сезон її розмір розрахують автоматично.

Але є певні категорії громадян, яким для перепризначення житлової субсидії слід повторно подати заяву та декларацію про доходи і витрати, якщо вони ще цього не зробили із травня 2019 року.

Передусім це ті отримувачі, чиї справи розглядала комісія, а також орендарі житла, внутрішньо переміщені особи й ті домогосподарства, в яких із жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї. Повторно з документами необхідно буде звернутися сім’ям, яким субсидію було призначено на осіб, які фактично проживають у помешканні, й сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або немає доходів, або вони менші за мінімальну заробітну плату. Це стосується і тих сімей та домогосподарств, де є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який декларуються доходи.

4. Як отримати субсидію тим, хто не зареєстрований у помешканні, але там проживає?

За рішенням комісії, житлову субсидію можуть призначати одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийнято в експлуатацію, якщо їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

За рішенням комісії житлову субсидію можуть призначати одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому разі склад домогосподарства декларує заявник під час звернення за призначенням житлової субсидії.

5. На що звернути увагу під час заповнення заяви та декларації про доходи і витрати?

Під час заповнення декларації про доходи і витрати слід ретельно задекларувати види та суми доходів, інформації про які немає в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та Державному реєстрі соціального страхування. Це може бути дохід від здавання майна в оренду, доходи від реалізації власної продукції, майна, недекларовані доходи, отримані під час роботи за договором цивільно-правового характеру, інші надходження (зокрема закордонні перекази). У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

Ще одне типове порушення — неправильно вказаний майновий стан. Передусім ідеться про будинки, квартири, а також транспортні засоби, новіші за п’ятирічні (ця норма не розповсюджується на причепи). Також слід вказати інформацію про придбання протягом року, що передує зверненню, майна, товарів чи оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень.

У заяві поле для заповнення номера мобільного телефону обов’язкове.

6. Чи слід вказувати у декларації відомості про членів сім’ї, які проживають за іншою адресою?

Декларація про доходи і витрати подається щодо всіх осіб, які входять до складу домогосподарства, що зареєстровані, фактично проживають у житловому приміщенні (будинку) та членів їхніх сімей не залежно від місця проживання, які досягли 14-річного віку.

Тобто навіть якщо члени сім’ї (чоловік, дружина, неповнолітні діти) проживають в іншому місці, інформацію про них все одно слід вказувати у декларації. А про тих, хто зареєстрований за адресою домогосподарства, але там не проживає, слід вказати «не проживає» у графі «примітки».

Ця норма не розповсюджується на подружжя, якщо обом понад 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, якщо їхнє зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

7. Про які зміни слід повідомляти протягом 30 календарних днів?

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати орган, що призначив субсидію про:

— зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — щодо членів домогосподарства, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), їхнього соціального статусу) та зміни у складі сім’ї будь-кого з названих осіб;

— зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

— зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

— якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї такої особи набув права власності або права володіння на транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда), або протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, її автоматичним перепризначенням придбав чи набув у власність майно, товари або сплатив послуги на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Виняток становлять медичні, освітні та житлово-комунальній послуги, якщо їх надано згідно із соціальною нормою житла та нормативами житлово-комунального обслуговування.

8. Відмовили у субсидії через заборгованість за комунальні послуги. Чи є вихід?

Якщо загальна сума заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг перевищить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень), субсидія не призначається. Домогосподарствам, які за підсумками попереднього опалювального сезону отримали відмову в перепризначенні субсидії через борги (їх не більш як 5% загальної кількості) для отримання субсидії пропонують кілька варіантів. Передусім спромогтися погасити заборгованість (особливо якщо вона незначна) і ще раз звернутися за субсидією. Також можна укласти з підприємством — надавачем послуг договір про реструктуризацію боргу. Тоді під час звернення за призначенням субсидії слід буде надати його копію.

Але навіть за наявності боргу у виняткових випадках, якщо в людини немає змоги ліквідувати заборгованість, а є гостра потреба в субсидії — з урахуванням конкретних обставин, що склалися, субсидію можуть призначити рішенням спеціальної комісії при місцевих органах влади.

При цьому на встановлення права на житлову субсидію не впливають борги, за якими минув строк позовної давності (понад три роки).

9. Готівкова або безготівкова форма — як проводиться виплата субсидії?

Новий порядок виплати житлових субсидій покликаний полегшити життя людей. Тепер одержувач готівкової субсидії зможе самостійно обирати, у якій формі отримувати субсидію і куди перераховуватимуть кошти: на рахунок в одному з уповноважених банків або через відділення Укрпошти.

Виплата у готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача, відкритий в установі уповноваженого банку, або через Укрпошту.

Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховували субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк з уповноважених для таких виплат (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту).

Громадянам, які одержували житлову субсидію в попередньому опалювальному сезоні у грошовій безготівковій формі, а також громадянам, які одержували таку субсидію готівкою, у яких немає заборгованості, — житлова субсидія на наступний строк призначається у грошовій готівковій формі.

Якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тисяч гривень на місяць, її виплата здійснюється у грошовій безготівковій формі.

За бажанням одержувача, який отримує субсидію у грошовій готівковій формі, її виплату можна здійснювати у безготівковій формі вже з наступного місяця після подання заяви до органу, що призначив субсидію (у заяві слід обов’язково зазначити номер мобільного телефону).

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою у відділеннях поштового зв’язку.

10. Як оплачувати комунальні платежі в готівковій та безготівковій формі?

Якщо домогосподарство отримує житлову субсидію у грошовій готівковій формі, то воно самостійно контролює повний обсяг сплати рахунків за спожиті житлово-комунальні послуги.

Якщо домогосподарство отримує житлову субсидію у грошовій безготівковій формі, то в межах суми субсидії розрахунки з підприємствами — надавачами послуг щомісяця до 18 числа включно провадить за них Ощадбанк.

Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.

Одержувач житлової субсидії може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви органу соціального захисту.

Ощадбанк протягом доби після здійснення перерахування коштів має надіслати одержувачеві субсидії смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги. В смс-повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від виконавців комунальних послуг Ощадбанк не отримав даних про нараховані суми платежів. Залишок платежу домогосподарство зобов’язане сплатити самостійно.

11. Чи вистачить у бюджеті коштів на виплату субсидій?

У проєкті бюджету на 2020 рік закладено близько 47,7 мільярда гривень на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплати комунальних послуг.

Якщо порівнювати з цифрами, внесеними в бюджет на цей рік (55,1 мільярда гривень), то закладені 47, 7 млрд грн — справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам.

Понад те, видатки на субсидії переглянуто вже в цьому році, і нині у держбюджеті 2019 року на них заплановано близько 47 мільярда гривень, яких достатньо. Тобто фактично жодного скорочення немає.

У зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної зарплати та індексацією пенсій доходи українців зростатимуть, що може призвести до зменшення кількості домогосподарств, які матимуть право на субсидію.

12. Чи очікуються масові перевірки отримувачів субсидій та візити соціальних інспекторів, і чим вони загрожують?

Не очікуються. Масові візити соціальних інспекторів до осель отримувачів — це міф, якому вже не один рік. Для цього немає ні ресурсів, ні потреби. Адже більшість отримувачів — законослухняні громадяни, і підстав їх перевіряти немає.

Водночас не слід забувати, що житлова субсидія — це державна адресна соціальна допомога, яка надається коштом усіх платників податків і має надходити тим, хто цього справді потребує. Саме тому соціальні інспектори перевіряють достовірність наданих відомостей, що впливають на право і розмір житлової субсидії, і звіряють дані з державними реєстрами, зокрема щодо наявності квартир, будинків, транспортних засобів тощо. Якщо виявляється, що громадянин надав органу соціального захисту недостовірні дані, надмірно виплачені кошти житлової субсидії такому отримувачу доведеться повертати.

Щоб перевірок було менше, а кошти платників податків розподілялися справедливо, Мінсоцполітики за сприяння Світового банку впроваджує ефективні механізми контролю під час надання соціальної підтримки, які спираються на успішний європейський досвід. Сучасні технології дають змогу зробити перевірки вибірковими і сфокусувати їх на тих домогосподарствах, які найбільше схильні надавати недостовірні дані для неправомірного одержання соціальної допомоги. Це дасть змогу спрямувати бюджетні кошти на більш адресну підтримку тих, хто її справді потребує.

Матеріал підготовлено в межах проєкту

Міністерства соціальної політики України

«Модернізація системи соціальної підтримки населення України»,

що впроваджується за сприяння Світового банку