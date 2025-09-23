На засіданні 22 вересня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання 840 мільйонів гривень на захист енергооб’єктів Харківщини. Кошти з резервного фонду держбюджету спрямовано для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго».

«Це дасть змогу убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини, — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. — Наше завдання — зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло попри постійні російські атаки».

Кабінет Міністрів 22 вересня підтримав пропозицію Міністерства оборони про переспрямування залишку коштів спеціального фонду державного бюджету Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості обсягом 2050028,309тис.грн на посилення фінансування проєкту «Армія дронів Бонус». Джерелом цих коштів став залишок частини військового податку (податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу), що утворився на 1 січня 2025 року, який не використав Мінстратегпром.

Проєкт «Армія дронів Бонус» — система мотивації та накопичення балів для військових підрозділів за верифіковані ураження ворожих цілей, відома як «е-бали». На зароблені бойові бали підрозділи можуть замовляти БпЛА, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних сил. Мета змін — нормативне врегулювання порядку передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин центрам підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета «Захист України». Проєкт постанови розробило Міністерство оборони для забезпечення якісного проведення заходів підготовки громадян до національного опору відповідно до типових навчальних програм. Зміни створюють правову можливість передавати навчальну зброю для функціонування на базі закладів освіти осередків викладання предмета «Захист України».

Ключові положення постанови: врегульовано процедуру відчуження та передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин центрам підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти; забезпечено формування і поповнення матеріально-технічної бази центрів підготовки та осередків викладання предмета «Захист України», необхідної для якісної організації навчального процесу. Це рішення сприятиме підвищенню якості підготовки громадян до національного опору та посиленню військово-патріотичного виховання; створенню належної матеріально-технічної бази для такої підготовки.

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ