У Сумах розробляють програму перевезень на наступні роки з урахуванням нових соціальних та економічних реалій міста

У тому, що впродовж кількох останніх місяців у Сумах якість пасажирських перевезень комунальним транспортом помітно поліпшилася, переконувати зайве: цього можуть не помітити тільки ті, хто взагалі не користується тролейбусами чи автобусами, або байдужі до цього питання городяни або гості міста. Оскільки ні до перших, ні до других не належу, маю право зробити подібний висновок.

І справа не лише в карантинних обмеженнях, які останнім часом дещо відрегулювали графік руху і наповнюваність салонів, а в появі на маршрутах нової техніки.

На зміну брязкітливим тролейбусам, які чутно здалеку, з’явилися справжні красені як зовні, так і всередині.

Це стосується і сучасних автобусів, переважно з низькою підлогою.

За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, комунальний пасажирський транспорт — один із чутливих соціальних індикаторів, який потрібно не лише контролювати, а й робити все, аби він демонстрував якомога вищі показники.

Зокрема торік комунальне підприємство отримало фінансову допомогу від міста на майже 60 мільйонів гривень і надалі матиме належну підтримку.

Проєкт підтримала Європа

Суми самотужки не в змозі впоратися з цією проблемою, зокрема фінансово. Тож місто разом з Харковом та Луцьком долучилося до участі у проєкті «Міський громадський транспорт України», в межах якого одержало від Європейського інвестиційного банку 4 мільйони єврокредиту терміном на 22 роки з його погашенням через 2 роки під 2,5 відсотка річних.

Згідно з укладеним торік у червні договором, перший автоскладальний завод корпорації «Богдан-Моторс» має поставити до кінця нинішнього півріччя 19 тролейбусів, які поліпшать пасажирську ситуацію на вулицях обласного центру.

Початок справі покладено — до КП «Електроавтотранс» уже надійшло дев’ять одиниць техніки, які курсують міськими маршрутами, тож зараз у парку підприємства 77 тролейбусів (без урахування 10, що мають незабаром прибути) та 32 автобуси, зокрема 25 з низькою підлогою.

Чи вистачить такої кількості?

Ні. Як наголошує Олександр Лисенко, щоб вийти на умовний показник 95 відсотків, потрібно щонайменше 100 тролейбусів і 50 автобусів. Лише тоді можна прокласти нові маршрути і з’єднати густонаселені мікрорайони та приватний сектор з центральною та іншими частинами міста.

Але, акцентуючи на кількості, не варто забувати про суттєве підвищення якості пасажирських перевезень, адже отримані тролейбуси та автобуси набагато кращі за попередні.

Водій бачить усе і всіх

На цьому наголошують не тільки пасажири, а й водії, які перебувають за кермом упродовж тривалого часу на гомінких і переповнених транспортом вулицях.

Так, у салонах є кондиціонери, USB-порти для підзарядки мобільних телефонів та планшетів, реєстратори та відеокамери, завдяки яким водій бачить увесь салон не лише через дзеркала.

Передбачені роз’єми для оплати банківськими картками, які поки що не підключені.

Тролейбус може перевозити 105 пасажирів, хоча в умовах карантину про таку кількість не йдеться — максимум 34 — саме стільки передбачено місць для сидіння. Для маломобільних пасажирів є спеціальний відкидний пандус, кріплення для фіксації коляски.

Та особливо важливо — наявність додаткової батареї, завдяки якій тролейбус може рухатися автономно без електроживлення щонайменше 15 кілометрів, що передбачає перспективи для відкриття нових маршрутів до найвіддаленіших куточків міста, де поки що немає тролеї.

Новому транспорту — нові маршрути і водії

Поява нового транспорту дає змогу розробляти нові маршрути з урахуванням соціальних, економічних та інших реалій міста.

Зокрема питанням номер один стає відкриття кільцевого маршруту, який охопить авто— і залізничний вокзали, вулиці Іллінську, Героїв Сумщини, Троїцьку, Металургів, Ковпака, Чернігівську, Білопільський шлях, Покровську площу та Курський проспект, на яких не тільки проживають багато городян, а й розташовані провідні медичні заклади. Тож не буде потреби пересідати з тролейбуса на тролейбус чи маршрутку, або навпаки.

Як повідомив начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міськради Сергій Яковенко, у роботі ще два маршрути: від вулиці Інтернаціоналістів до Центрального ринку через вулицю Івана Сірка, проспект Лушпи та вулицю Харківську, а також від Аеропорту до вулиці Героїв Крут.

Нарощуючи транспортний парк, у місті дбають про підготовку водіїв, зокрема на базі КП «Електроавтотранс». За останні майже 4,5 року тут одержали водійські права 54 випускники, водночас до кінця року планують сформувати ще дві групи, що дасть змогу повністю укомплектовувати тролейбуси кваліфікованими водіями.

Тролеї рвуться, тож потрібні інвестиції

У місті розуміють, що у транспортному обслуговуванні залишаються проблеми.

З-поміж них — вихід з ладу тягової підстанції №1 у сквері «Дружба», що живить тролею по вулиці Троїцькій. Через це були перебої з рухом тролейбусів на маршрутах №№3 і 4, які з’єднують аеропорт із залізничним вокзалом і за протяжністю одні з найдовших у місті.

Аби придбати нову, потрібно щонайменше 50—60 мільйонів гривень — відразу таких коштів у міській скарбниці немає. Тож довелося відремонтувати те, що є, і водночас планувати тендер на придбання пересувної модульної підстанції, яка коштує 10—15 мільйонів, хоч і це не розв’яже проблему.

Тобто питання тягової підстанції залишається відкритим.

Потрібно докуповувати автобуси з низькою підлогою — у планах на найближчі рік-два щонайменше 20 одиниць, аби поступово замінити традиційні «Рути». На часі прокладання тролеї між вулицями Ковпака — Білопільський шлях та Прокоф’єва — Герасима Кондратьєва, інші важливі питання.

Усі вони знайдуть відображення у програмі розвитку комунального транспорту на наступні чотири роки. Аби документ максимально відповідав вимогам часу і потребам пасажирів, міська влада запросила жителів Сум узяти активну участь в підготовці документа: кілька днів тому запрацювала «пряма лінія», звернувшись на яку можна запропонувати власне бачення тих чи тих транспортних питань.