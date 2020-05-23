Від різних загроз для здоров’я і життя людини не існує гарантованого захисту. Зайвим підтвердженням цьому можуть бути масштабні стихійні лиха і техногенні катастрофи, що часто повторюються останніми десятиліттями, а також нинішній виклик — глобальне поширення пандемії коронавірусної хвороби. Тому в нинішніх умовах на особливу увагу заслуговує новий науковий напрям — екстремологія, що на основі досліджень поведінки людини в екстремальних умовах забезпечує розроблення рекомендацій і методів для захисту в небезпечних ситуаціях і за несприятливих обставин та безпеки життєдіяльності. Докладніше про естремологію розповідає один з перших розробників цього напряму психолог-екстремолог Олександр ЧЕТВЕРІКОВ.

— Олександре Феодосійовичу, як і чому ви, у минулому кадровий військовий, стали фахівцем-екстремологом?

— За роки служби, а також роботи, пов’язаної з охороною фізичних осіб, мені неодноразово доводилося бувати в екстремальних ситуаціях. Добре пам’ятаю, як виручали тоді знання, вкладені в голову викладачами, навички, набуті на практичних заняттях. Свого часу і самому доводилося готувати групи для захисту стратегічних об’єктів і антитерористичних заходів. Хоч мої вихованці досягали високих результатів у бойовій підготовці й ставали чемпіонами та призерами національних і міжнародних змагань з військово-прикладних видів спорту, ця діяльність у 1990-х роках не була затребуваною.

Згодом став готувати пластунів, вести військово-патріотичну роботу з молоддю. І тоді разом з колегами ми зійшлися на думці, що потрібно цю справу ставити на наукову основу. Адже вміння захистити себе, уберегтися в небезпечній ситуації потрібне не лише тим, чия робота пов’язана з ризиком,— пожежникам, тілоохоронцям, поліцейським, військовим, інкасаторам тощо. Кожен з нас може наразитися на небезпеку, і дуже багато залежить від того, наскільки людина підготовлена до таких обставин.

Оскільки в державних структурах готують лише фахівців певного профілю, основні з яких я вже назвав, рештою категорій населення ніхто не опікувався. Ми зверталися до наукових установ, зокрема психологів, щоб започаткувати навчання людей самозахисту в екстремальних умовах. Однак там виявили зацікавленість лише в тому, щоб знімати постстресовий синдром. А в нас зовсім інша мета: запобігти стресу, психологічним травмам. Тому ми своїми силами розробили Протоколи дій в екстремальних ситуаціях і організували спеціальні курси для всіх охочих.

— Чим екстремологія може допомогти тим, хто опинився в небезпеці? Адже загрози виникають зазвичай несподівано і можуть бути найрізноманітнішими.

— Щоб продукувати знання, які сприяють виживанню і захисту людини у критичній ситуації, потрібно було спочатку дослідити поведінку в екстремальних умовах. Тут виокремлено три етапи.

Перший — миттєва (рефлексивна) реакція на загрозу, коли людина ще не усвідомлює, в чому полягає небезпека і як на неї слід реагувати. Другий— осмислені дії, коли вже оцінено становище і триває пошук виходу із скрутної ситуації. Третій — це, так би мовити, вчинок, тобто людина дбає не тільки про себе, а й про інших, кому можливо допомогти в тих обставинах.

Тож і навчальна програма охоплює підходи трьох рівнів. Якщо коротко, то це вижити за будь-яку ціну, врятуватися з мінімальними втратами, допомагаючи іншим. Щоб у разі небезпеки не втратити здатності мислити і діяти раціонально, потрібно мати відповідні знання і навички. Людина відразу намагається згадати, чи траплялася раніше така ситуація, чи говорили їй, як слід діяти в подібних обставинах. Якщо є відповідні знання і досвід, то вона значно впевненіше почуватиметься, не запанікує, а це нерідко допомагає знайти вихід навіть зі, здавалось би, безнадійної ситуації.

Тому на заняттях моделюють найрізноманітніші екстремальні ситуації, пов’язані з небезпекою природного і соціального характеру. Навчання допомагає позбутися недооцінки своїх можливостей, набути психологічної стійкості, вміння мобілізувати у потрібний момент усі захисні сили організму.

— Хто може відвідувані згадані вами курси?

— Як я вже зазначав, в екстремальній ситуації може опинитися кожен, і тому в нас відчинені двері для всіх. Заняття проводять висококваліфіковані фахівці за моєю авторською методикою. Випускникам видаємо відповідний сертифікат.

Підготовка розрахована на різні категорії людей: військових і цивільних, чоловіків і жінок, дорослих і учнівську молодь. Звісно, враховуємо запити слухачів та їхні фізичні й психологічні дані. Хтось турбується про свою безпеку, хтось хоче опанувати ризиковану професію, а хтось стати викладачем-інструктором, щоб навчати екстремології інших.

До слова, ми дотримуємося правила, що таким викладачем може стати тільки людина, яка сама побувала в екстремальних ситуаціях і має не лише теоретичні знання, а й практичні навички.

Час нині такий, що екстремологія має охоплювати дедалі більше людей. Для її популяризації й поширення ми щомісяця проводимо безплатну ознайомчу лекцію і всіх запрошуємо в команду екстремологів.

Михайло МАЛІЄНКО

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Олександр ЧЕТВЕРІКОВ. Фахівець з екстремології та особистої безпеки. Ветеран спецназу, учасник бойових дій. За його плечима 30-річний досвід роботи в екстремальних умовах. Викладач навчального курсу безпеки життєдіяльності.

Член Української психологічної асоціації, засновник Української федерації самозахисту «СРУБ». За роки інструкторської діяльності підготував сотні військових і цивільних фахівців, чимало з яких стали переможцями і призерами змагань з різних видів єдиноборств.