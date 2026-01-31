Президент України Володимир Зеленський відзначив орденами «Золота Зірка» Героїв України та передав нагороди рідним загиблих Героїв, а також вручив українським воїнам відзнаки «Хрест бойових заслуг».

«Наша держава береже велику повагу до всіх, хто став на захист України, до всіх наших героїв різних часів. І понад сто років тому, і з початком захоплення нашого Криму, і бойових дій на сході нашої держави, і в цій повномасштабній війні за нашу незалежність, за незалежність України», — сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх, хто загинув заради того, щоб Україна могла жити, вшанували хвилиною мовчання.

Президент наголосив, що саме витримка й сміливість наших людей — усіх, хто забезпечує Україні силу та стійкість, — дає Україні змогу жити. Мільйони українців сьогодні об’єднані довкола того, щоб забезпечити незалежність для держави та вільне, безпечне життя на своїй землі.

Глава держави передав рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні:

Майор поліції Дмитро Агат’єв (НПУ). Торік у лютому на Донеччині очолив штурмову групу з підриву позицій ворога. Під час мінування будівлі зазнав поранення ноги, а

його побратим — контузії через удар російського FPV­дрона. Попри це Дмитро Агат’єв завершив мінування та евакуював побратима. Вдалося знищити ворожу позицію, десятеро окупантів і боєприпаси, але під час повернення Дмитро Агат’єв загинув унаслідок атаки FPV­дрона.

Молодший лейтенант Павло Бессараб. 2022 року захищав Суми та область. Учасник боїв поблизу Верхньої Сироватки, визволяв Стеблянку. Здійснював диверсії в тилу ворога, сприяв знищенню п’яти бойових машин, 20 окупантів, захопленню даних про комплекс ППО С­300. У січні 2024 року Павло Бессараб загинув у бою, прикриваючи побратимів.

Підполковник Максим Ємець. Навесні 2022 року командував розвідротою 24 омбр на Луганщині. Особисто уразив ворожий танк, але зазнав поранення. Після лікування повернувся на службу як командир 10 огшбр. З 2023­го у складі ГУР МО воював на Донеччині. Під його командуванням знищено понад 800 окупантів і 15 бронемашин. Максим Ємець загинув неподалік Покровська 4 лютого 2025 року.

Молодший лейтенант Микола Мироненко (НГУ). З 2023 року брав участь у боях біля Роботиного в Запорізькій області. Попри ворожу атаку надав медичну допомогу пораненим побратимам та евакуював їх в укриття. У бою зазнав поранення, але знищив окупанта й забезпечив вогневе прикриття медичної групи. Микола Мироненко загинув 21 червня 2024 року внаслідок кульового поранення в голову.

Майор Василь Полагнюк (НГУ). Виконував бойові завдання на Луганщині. Знищив понад десятеро окупантів. У травні 2024 року під масованим артилерійським обстрілом евакуював поранених побратимів. Під час чергової атаки ворожий снаряд влучив у позицію, внаслідок чого Василь Полагнюк зазнав численних вогнепальних осколкових поранень та опіків рук і ніг. Медики боролися за його життя, але 12 травня 2024 року Василь Полагнюк помер у лікарні.

Солдат Дмитро Шилов. У квітні 2024 року поблизу Красногорівки зірвав спробу ворожого наступу та знищив двох окупантів. Забезпечив закріплення бойової групи та евакуював пораненого. Згодом допоміг евакуювати ще групу побратимів. Дмитро Шилов загинув 23 травня 2024 року, коли висунувся вперед, щоб прикрити відступ побратимів.

Старший солдат Василь Шкварок. Із травня 2023 року брав участь у боях на Донеччині: поблизу Пречистівки, Благодатного та Урожайного. Під час штурмових дій знищив десятеро окупантів і поцілив із гранатомета в БМП, а також зачистив ворожий бліндаж. Неодноразово забезпечував евакуацію поранених. Василь Шкварок загинув 19 серпня 2023 року під час російського обстрілу.

Старший лейтенант Владислав Щелинський. Із лютого 2022 року захищав Україну поблизу Широкиного, згодом — в Маріуполі. В оточенні на металургійному комбінаті «Азовсталь» керував артбатареєю. Знищив два БМП, два танки, БТР, понад 30 окупантів та із самохідною гаубицею провів рейд за межі комбінату й ліквідував ворожий пункт управління. Загинув 22 березня 2022 року під час російського авіаудару.

Також Президент особисто відзначив «Золотою Зіркою» шістьох Героїв України. Це:

Солдат Сергій Котенко. Із серпня 2024­го бере участь в боях на покровському напрямку. У травні — серпні 2025 року впродовж 75 діб утримував позицію поблизу селища Котлине, відбив 20 ворожих штурмів і не допустив прориву смуги оборони. Лише з червня до серпня 2025 року знищив понад 20 окупантів.

Полковник Геннадій Куций (НГУ). Торік у травні на Донеччині не допустив прориву лінії фронту під час російського наступу. Успішно спланував оборону з мінними загородженнями, мінометними та снайперськими позиціями, особисто очолив групу воїнів, яка висунулася в бік ворога та ліквідувала й поранила понад 30 окупантів. Наприкінці травня поблизу Часового Яру з допомогою авіарозвідки виявив диверсійну групу ворога, влаштував засідку та знищив трьох окупантів, решта відступила.

Підполковник Володимир Овсієнко (ДПСУ). Керує артилерійськими підрозділами Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Під його керівництвом захисники утримують смугу оборони на Сумщині завдовжки понад 60 км, знищили майже 1 тисячу окупантів, 900 фортифікаційних споруд, 35 складів із боєприпасами й пально­мастильними матеріалами, 15 бронемашин, танків і позашляховиків «Тигр».

Молодший сержант Артем Резонов. Із жовтня 2024 року під постійними російськими обстрілами утримував позиції на Донеччині та керував розрахунком ПТРК Javelin. Разом з побратимами відбив майже 60 штурмів і ліквідував приблизно 40 окупантів. Із липня 2025 року 65 днів командував обороною позицій поблизу Гродівки, де вдалося відбити більш ніж 50 ворожих штурмів.

Старший сержант Мирон Черновол (НГУ). 2025 року поблизу Глибокого під час інженерних робіт помітив диверсійну групу ворога і вступив у бій, знищив п’ятьох окупантів і змусив ворога відступити. Згодом, відбиваючи ворожий штурм, очолив оперативну групу, вдало зайняв позиції та розпочав оборону. Особисто знищив п’ятьох ворогів і БМП. Скоординував вогонь суміжних підрозділів для остаточного відбиття наступу.

Полковник Максим Ярош (НГУ). Брав участь у боях на слобожанському та покровському напрямках. Разом з підрозділом спецпризначення ліквідував більш ніж 200 і поранив 400 окупантів, узяв у полон п’ятьох загарбників. Його підрозділ знищив чотири ворожі танки, більш ніж десять БМП, БТР, понад 90 автомобілів, 40 БпЛА, 14 складів з боєприпасами та 13 ворожих позицій і бліндажів.

Глава держави також вручив воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Солдат Олександр Аліксєєнко та молодший сержант Олександр Тішаєв. Торік упродовж п’яти місяців вони разом утримували спостережний пункт в умовах щоденних російських обстрілів. Олександр Аліксєєнко зазнав поранення, але через постійні обстріли та погодні умови воїнів не могли вивести з позицій. Це вдалося зробити лише 28 жовтня, коли був туман. Олександр Аліксєєнко відзначився порятунком побратимів, які постраждали після скиду газових боєприпасів. Олександр Тішаєв неодноразово сприяв евакуації українських воїнів та обороні позицій поблизу села Вербове на Запоріжжі.

Сержант Віктор Гребінь (НГУ, «Азов»). Відбивав прорив окупантів у тил оборони українських захисників торік у березні. Прицільним вогнем з кулемета знищив п’ятьох окупантів та ББМ «Тигр». Пізніше потрапив у ворожу мінну пастку, зазнав важких поранень, але організував відхід побратимів і завдяки цьому врятував їм життя.

Капітан Віталій Кравчук (НГУ). У серпні 2025 року на Запоріжжі під час відбиття позиції росіян командував штурмовою групою, яка знищила відділення окупантів. Згодом аеророзвідка виявила скупчення загарбників: Віталій Кравчук очолив групу, наблизився до ворога та скорегував артилерійський вогонь — було знищено чотири одиниці техніки та 15 окупантів.

Майор Дмитро П’ятенко. Торік у серпні стримував ворога поблизу Юнаківки на Сумщині. Уміло організував оборону та відбиття ворожих штурмів, сприяв ліквідації понад десятьох окупантів. У вересні під його командуванням вдалося зупинити наступ ворога в напрямку Шахового на Покровщині, знищити п’ять БМП та завдати ворогу втрат у живій силі.

Джерело:

Офіс Президента