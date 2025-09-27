Делегація на чолі з Президентом повертається додому з важливою зміною сигналів щодо підтримки нашої країни

В Українському інституті Америки Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із представниками української громади у США. Зустріч за традицією інституту почали хвилиною мовчання в пам’ять про всіх, хто загинув від російської агресії, захищаючи Україну та її незалежність.

«Хочу вам подякувати за цю традицію. Ми не маємо права забувати всіх тих людей, які віддали себе, безумовно, віддали найдорожче — життя — заради того, щоб Україна не просто жила — вистояла й перемогла», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив: дуже важливо, щоб навіть за тисячі кілометрів голос України звучав і щоб про неї пам’ятали.

Володимир Зеленський розповів, що під час цього візиту до США команда України провела 34 заходи, серед яких важливі переговори із Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

«Безумовно, важлива зміна його сигналів щодо підтримки України. І ми говорили про багато речей. Передусім це підтримка України політично, підтримка України стратегічно, що буде в майбутньому, але дуже важлива тактична підтримка, щоб вистояти. Важливо, що ми повертаємося із цим додому», — зазначив Президент України.

Він розповів про спільну з партнерами у США та Європі роботу щодо посилення санкцій проти росії та вторинних санкцій.

«Ми підтримуємо пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо максимального блокування використання енергоресурсів російської федерації іншими країнами, третіми країнами», — сказав глава держави.

Окремо Президент поділився деталями розвитку співпраці зі США в межах різних угод: щодо мінералів, дронів та закупівлі зброї.

Володимир Зеленський вручив митрополитові Борису (Гудзяку) орден «За заслуги» І ступеня.

Бізнес відгукується першим

У Нью-Йорку Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками провідних американських компаній. Це президенти та СЕО Bank of America, Amazon, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, Fluence Energy, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, Parsons, TechMet, Velta, VEON та Westinghouse. Частина представлених на зустрічі компаній має давню історію співпраці з Україною, постачає обладнання і технології, а також здійснює інвестиції.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку України. Президент наголосив, що російський очільник не хоче закінчувати війну, саме тому важливо бути сильними, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

«Бути сильними — це насамперед мати сильну економіку та сприятливий бізнес-клімат. Ми дуже вдячні за ваші інвестиції, за американський бізнес. Ми пишаємося тим, що маємо багато американських компаній», — сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів, що вже запрацював Інвестиційний фонд реконструкції України в межах виконання угоди про корисні копалини між Україною та США. Перші внески обсягом 150 млн дол. зроблено. Є розуміння щодо того, які проєкти будуть. Це надійна платформа для посилення інвестиційної взаємодії.

Глава держави зазначив, що Україна має хорошу співпрацю з Міжнародним валютним фондом і впроваджує необхідні реформи на шляху до членства в Євросоюзі. Один з головних фокусів зустрічі — підготовка до зими на тлі посилення російських атак. Володимир Зеленський наголосив, що зміцнення ППО — головний пріоритет, і Україна отримала хороші сигнали від Президента США та його адміністрації під час зустрічі 23 вересня. Крім того, наша країна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній.

«Гадаю, що це новий напрям для нашого бізнесу та економіки в майбутньому. Близько 30 великих компаній готові бути партнерами. Сподіваємося, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки», — сказав глава держави.

За словами Президента, Україна створить експортні платформи у Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході та вже отримала відповідну пропозицію від однієї з африканських країн.

На зустрічі детально обговорили всі можливості для збільшення інвестицій американських компаній в Україну. Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка візиту Прем’єр-міністра Юлії Свириденко до США для більш предметних розмов з бізнесом, інституціями та компаніями.

Двопалатна єдність і захист спільних цінностей

У Постійному представництві України при ООН Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату й Палати представників США Крісом Кунсом, Марком Келлі Річардом Блюменталем, Джо Вілсоном, Грегорі Міксом та Йонг Кім.

«Ми дуже вдячні за двопартійну підтримку протягом усіх цих років. Вдячні американському народові, вдячні Президентові. Ми мали хорошу розмову», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі із Президентом США йшлося про посилення України й те, як закінчити війну.

«У кожного з нас будуть запитання, але найбільше, думаю, ми хочемо почути, як ми можемо допомогти — фінансами, зброєю, розвідданими», — сказав Кріс Кунс на початку зустрічі.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та зброю, якої потребує Україна для захисту. Основний пріоритет — ППО та надійний щит над Україною. Президент зазначив, що цього року Україна представить резолюцію ООН, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Володимир Зеленський додав, що наша країна розраховує на підтримку роботи в цьому напрямі від США.

«Ми із сенатором Гремом внесли законопроєкт, яким росію визнано державою — спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених дітей», — повідомив Річард Блюменталь.

На зустрічі обговорили важливість посилення санкцій проти росії, використання заморожених активів і подальший розвиток співпраці зі США особливо в контексті угоди щодо мінералів.

«Це сектор, якому я приділяю багато уваги. У Комітеті із закордонних справ Палати представників минулого тижня ми забезпечили додаткову підтримку, зокрема розширення партнерства з питань безпеки мінералів. Думаю, це стане чудовим шляхом для наших країн — справді надати цю підтримку», — наголосила Йонг Кім.

Члени делегації акцентували, що ця зустріч укотре демонструє незмінність двопалатної та двопартійної підтримки України від Сполучених Штатів.

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів також зустріч із представниками Американського єврейського комітету. Він привітав присутніх із Рош га-Шана та побажав, щоб цей рік приніс мир. На зустрічі обговорили подальшу підтримку України, обстоювання українських інтересів на федеральному рівні та в Конгресі США.

Володимир Зеленський наголосив, що для України важлива двопартійна та двопалатна підтримка в питаннях посилення обороноздатності, санкційної політики та інвестиційної діяльності.

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Американський єврейський комітет сфокусував увагу на наданні допомоги українцям, які були змушені залишити свій дім, інформаційних кампаніях для протидії російській пропаганді та зближення України з євроатлантичними інституціями.

На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська взяла участь у спеціальному заході «Українські студії сьогодні: формування глобальних освітніх альянсів», присвяченому першій річниці заснування Глобальної коаліції українських студій.

Під час зустрічі з першою леді США Меланією Трамп Олена Зеленська подякувала за підтримку України, особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни рф проти нашої країни. Дружини президентів обговорили важливість захисту спільних цінностей, передусім дітей і їхнього дитинства.

Джерело: Офіс Президента