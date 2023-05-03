Повітряних тривог поменшало, та почастішали обстріли російськими загарбниками саме житлових будинків та об’єктів мирної інфраструктури. Зберегти життя може якраз перебування в укритті під час небезпеки. На Черкащині триває робота з переобладнання, підготовки, а іноді й будівництва з нуля таких сховищ.

Прикладом господарського підходу у Звенигородській громаді стала діяльність ОСББ «Квартал 4 на 4». За кошти співвласників та одного із благодійних фондів нещодавно облаштовано бомбосховище в підвалі одного з багатоквартирних житлових будинків. Під час повітряної тривоги у сховищі мають змогу перебувати не тільки мешканці прилеглих будинків, а й учасники освітнього процесу Звенигородського ліцею № 3. Зі слів начальниці відділу економічного розвитку, інвестицій та агропромислового комплексу виконавчого комітету Звенигородської міської ради Алли Білозерської, громада й надалі розвиватиме соціальну та безпекову інфраструктуру.

Захист дітей у кожній школі

На Черкащині нині вже працюють 22 інтерактивні класи безпеки. Десять із них відкрили з початку цього року. Тут навчають дітей, як діяти в небезпечних ситуаціях, формують культуру безпечної поведінки. Про це розповів заступник начальника Черкаської ОВА Олександр Шамрай на зустрічі з освітянами Умані.

В Уманському районі, який вже кілька разів за час повномасштабного вторгнення постраждав від ворожих повітряних атак, укриття мають 89% шкіл, 70% дитячих садків, 50% закладів позашкілля. Функціонує чотири класи безпеки у Баштечківській, Буцькій, Жашківській і Христинівській тергромадах. Найближчими днями в Умані відкриють ще дві локації безпеки. А до кінця серпня у місті планують створити ще п’ять класів безпеки. Загалом укриття вже є у майже 82% закладів освіти Черкащини. Завдання, які поставили чиновники, — щоб усі 100% шкіл області до 1 вересня мали надійні укриття.

«Створення безпечних умов для навчання, надання якісної й доступної освіти — наші пріоритетні завдання», — наголосив Олександр Шамрай.

«Дітей під час офлайн-навчання слід максимально захистити, — зауважив під час ознайомлення з перебігом робіт зі створення локацій безпеки в кількох закладах освіти Черкас начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. — Прагнемо з нового навчального року максимально перейти на такий традиційний формат. 9,5 тисячі першачків, яких плануємо набрати цього року, як і решта учнів, потрібно надати змогу здобувати якісну освіту в комфортних і безпечних умовах».

Діє «Армія відновлення»

Про забезпечення жителям регіону та переселенцям належних умов проживання йшлося на нещодавній колегії облдержадміністрації. Посадовці акцентували, що для цього місцеві бюджети мають бути фінансово спроможними, а кошти використовувати раціонально. За минулий рік завдання з наповнення бюджетів виконано на 107%, додатково отримано 740 мільйонів гривень доходів.

На колегії обговорили питання відбудови інфраструктури області. Загалом з початку повномасштабної війни на Черкащині пошкоджено понад 200 об’єктів. Це житлові будинки, заклади освіти, культури, харчування, а також підприємства. На сьогодні 25 із них уже повністю відновлено.

Деякі об’єкти оновлюють чи будують завдяки проєкту «Армія відновлення». До нього, як повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна, залучено 15,7 тисячі безробітних у 17 регіонах держави. Лідером серед регіонів у цьому проєкті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 3600 безробітних.

Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це центри зайнятості, де пропонують безробітним, що стоять на обліку, долучитися до їх виконання. Із цими людьми укладають строковий трудовий договір. Найчастіше безробітних залучають до розбирання завалів, відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб, надання соціальних послуг, облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття та інших корисних справ. Проєкт «Армія відновлення» запровадив уряд восени 2022 року для залучення людей, які тимчасово втратили роботу.

Не лише від негоди сховатися

Надання зручного й безпечного прихистку для внутрішньо переміщених осіб — одне з головних завдань влади нині. Днями черкаські міські посадовці оглянули облаштування шелтера для тимчасового прихистку на вулиці Благовісній. Шелтер — місце, де можна сховатися від негоди, чи притулок для людей у надзвичайних ситуаціях. Віднедавна такий діє і в Черкасах. Ще до минулого року в цьому приміщенні, яке вкрай потребувало ремонту, діяла дитяча поліклініка, тепер триває доукомплектування сучасного прихистку.

Як розповіла директор Черкаського міського центру соціальних служб Людмила Савранська, тут мешкають 190 осіб з кількох областей України. Це переважно жінки з дітьми, самотні пенсіонери та люди з інвалідністю. Днями заселилися ще семеро людей. Тепер на першому поверсі обладнали окрему психологічну кімнату, зробили інформаційний стенд, для затишку повісили картини. Кухні укомплектували додатковими холодильниками, обладнали всім необхідним душові та пральні кімнати, монтують витяжки.

У планах — обладнати комп’ютерну кімнату. Особливої уваги надано ремонту в укритті. Сховище розраховано на 350 осіб. У Черкасах лише за офіційними даними нині майже 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, черкасці й місцева влада роблять усе необхідне для цих людей.