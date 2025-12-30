Шкільна освіта має бути безпечна і якісна навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Це один із ключових пріоритетів уряду. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Для цього Кабінет Міністрів на черговому засіданні ухвалив:

підвищити заробітну плату педагогам на 30% із січня 2026; на реалізацію рішення в бюджеті вже передбачене фінансування на перші вісім місяців 2026 року;

«91,8 мільярда гривень освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 мільярда гривень переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету. Наступний етап — із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%», — зазначила Юлія Свириденко.

2) профінансувати щомісячні доплати для вчителів; понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період із січня по серпень 2026 року, з них 25,5 тис. — у прифронтових громадах; для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерства освіти і науки України; паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти;

3) оновити Порядок та умови надання субвенції на облаштування укриттів для підвищення ефективності процедури облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

За словами Юлії Свириденко, держава напряму фінансуватиме об’єкти з готовністю понад 60% (замість 40%) без збільшення вартості проєктів за рахунок держбюджету. Розподіл на нові об’єкти здійснюватимуть відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти: дуже високий — 40%, високий — 35%, помірний та задовільний — 25% (частку для територій з помірним та задовільним рівнями ризику істотно збільшено з 10% до 25%).

Із 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 раза. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, 26 грудня уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. Наразі в Україні майже 80 тис. фахівців працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Саме від них залежить доступність і якість допомоги людям.

«Ця робота потребує великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Отже, затверджено застосування коефіцієнта 2,5 під час визначення розміру посадових окладів таких працівників. Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%: соціальний менеджер (15 тарифний розряд) — з 8243 грн — до 20 607 грн (+150%); фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд) — із 6773 грн до 16 932 грн (+150%); молодша медична сестра (4 тарифний розряд) — з 4058 грн до 10 145 грн (+150%).

Підвищення оплати праці дасть змогу зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг.

Довгострокові контракти для оборонних закупівель

Рішення, на яке давно чекав ринок виробників озброєння та техніки, — довгострокові контракти. Уряд ухвалив зміни до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Рішення ухвалено на виконання доручень Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомила Прем’єр­міністр.

«Відтепер державні замовники отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг з переліку «Зброя Перемоги» на весь виробничий цикл — від розроблення й виробництва до ремонту та відновлення», — наголосила Прем’єр­міністр.

За її словами, потреби формуватимуть не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди.

«Це дає війську прогнозованість, а оборонним підприємствам — змогу планувати виробництво, інвестиції й розширення потужностей», — наголосила очільниця уряду.

Юлія Свириденко повідомила, що уряд оновив підхід до передоплати. «Її розмір і строки тепер прив’язані до етапів виконання робіт. Це дає змогу фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів. Таким чином створюємо умови для запуску нових виробництв і розвитку наявних потужностей оборонно­промислового комплексу», — наголосила Прем’єр­міністр.

Якісні послуги попри війну

За підсумками робочої поїздки в Харківську область уряд на засіданні 26 грудня ухвалив рішення переспрямувати кошти на відновлення лікарні та житла, ремонт яких можна завершити цього року. Про це повідомила Юлія Свириденко. За її словами, уряд переглянув фінансування на 2025 рік і збільшив його на 69,8 млн грн для завершення ремонту трьох об’єктів у Харкові: лікувального корпусу обласної клінічної лікарні та двох багатоквартирних житлових будинків.

Юлія Свириденко наголосила: «Прифронтові регіони — це наш пояс безпеки, і завдання уряду — створювати умови для проживання та забезпечити безперебійний доступ до послуг людям попри війну».

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров’я, уряд вніс зміни до Ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС.

«Це рішення дає змогу зробити базові лікарські засоби доступнішими для людей — передусім в умовах відімкнень електроенергії, в сільських громадах, віддалених районах і в нічний час, коли аптечна мережа часто недоступна, особливо за межами великих міст. Ідеться тільки про безрецептурні препарати, які люди можуть застосовувати самостійно, і за умови отримання АЗС відповідної ліцензії. Це дає змогу державі зберігати повний контроль за якістю й безпечністю таких лікарських засобів. Важливо й те, що мережі АЗС мають технічні можливості забезпечувати належні умови зберігання та відпуску ліків навіть у разі перебоїв з електропостачанням, що критично важливо в умовах війни та постійних атак ворога», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Згідно з оновленими вимогами, на підставі відповідної ліцензії у приміщеннях АЗС дозволено роздрібну торгівлю лікарськими засобами, які відпускають без рецепта, без створення аптеки або її структурного підрозділу. Відпуск таких препаратів можуть здійснювати працівники АЗС.

Роздрібну торгівлю безрецептурними лікарськими засобами на АЗС можна здійснювати за умови: дотримання умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником; забезпечення процесів отримання лікарських засобів і проведення вхідного контролю уповноваженою особою суб’єкта господарювання, яка має документ про вищу освіту не нижче від початкового рівня (короткого циклу) за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» та на яку покладено обов’язки щодо функціонування системи якості лікарських засобів у межах однієї області; облаштування у приміщенні АЗС окремої зони для належного зберігання лікарських засобів відповідно до вимог виробника, окремо від інших товарів.

Дозволено торгівлю безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС через вендингові автомати за умови дотримання вимог зберігання та вхідного контролю лікарських засобів.

Додатковими чинниками, які посилюють проблему доступності ліків, залишаються перебої з електропостачанням та зростання навантаження на систему охорони здоров’я в умовах війни. А мережі АЗС продовжують стабільно працювати та мають необхідні технічні можливості для забезпечення належного зберігання й відпуску безрецептурних лікарських засобів.

Для початку продажу безрецептурних лікарських засобів на АЗС суб’єкти господарювання подаватимуть до Держлікслужби документи на отримання ліцензії за спеціальною формою, адаптованою до цього формату торгівлі.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ