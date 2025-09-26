Президент України на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН наголосив, що в сучасному світі безпеку держави можуть гарантувати міцні альянси, сильні партнери та власна зброя

Країни Організації Об’єднаних Націй мають ефективно тиснути на росію, щоб агресор зупинив війну та припинив гонку озброєнь, яка наражає світ на небезпеку катастрофи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він наголосив, що в сучасному світі безпеку держави можуть гарантувати міцні альянси, сильні партнери та власна зброя.

«Жоден українець не обрав би таку реальність. І, знаючи наших людей, вони обрали б інший пріоритет. Українці — мирний народ. Але це народ, який хоче жити — жити вільно — у своїй незалежній країні. Саме тому ми інвестуємо в оборону. У багатьох націй просто не залишилося іншого вибору», — зазначив глава держави.

Він зауважив, що в той час, коли міжнародні інституції демонструють слабкість, росія продовжує агресивну війну проти України та намагається дестабілізувати ситуацію в країнах Європи.

«Народи можуть розповідати про свій біль із таких трибун, але навіть під час кровопролиття жодна міжнародна інституція не має змоги по-справжньому зупинити його — настільки слабкими стали ці інституції. Чого можуть очікувати від ООН та глобальної системи Судан, Сомалі, Палестина чи інші народи, що проходять через війну? Упродовж десятиліть — лише заяви. І навіть те, що відбувається в Газі, залишається без виходу», — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що у світі триває руйнівна гонка озброєнь з використанням штучного інтелекту, яка створює небезпеку для всього людства.

«Нам потрібні глобальні правила — уже зараз — щодо використання ШІ в озброєнні. Це так само нагально, як і запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Нам потрібно відновити міжнародну співпрацю — справжню, дієву співпрацю — заради миру й безпеки», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна виробляє дрони, які можуть летіти на відстань 2—3 тисячі кілометрів і допомагають проводити важливі наземні й морські операції. В України немає іншого вибору, крім як створювати їх, щоб захистити своє право на життя.

«Наша операція «Павутина», коли дешеві безпілотники знищили та пошкодили десятки дорогих російських стратегічних бомбардувальників, стала прикладом для спецслужб усього світу, що може зробити нова зброя зі старими системами. Саме ці російські бомбардувальники атакували наші міста», — наголосив він.

Глава держави зазначив, що з кожним роком війни зброя стає більш смертоносною, і росія має відповідати за свої агресивні дії. За словами Володимира Зеленського, Україна витрачає значні кошти на будівництво укриттів і захист інфраструктури від російських ударів. Президент переконаний: зупинити росію спільними зусиллями сьогодні набагато дешевше, ніж очікувати, доки гонка озброєнь завершиться ядерною катастрофою.

«Зупинити путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожне судно у Світовому океані від терористів з морськими дронами. Зупинити росію зараз дешевше, ніж гадати, хто першим створить простий дрон, здатний нести ядерний заряд», — додав глава держави.

Президент наголосив: важливо докласти максимальних зусиль, щоб змусити агресора зупинитися, і тоді з’явиться шанс запобігти світовій катастрофі.

«Якщо для цього потрібна зброя, якщо для цього потрібен тиск на росію, то це необхідно зробити. І це необхідно зробити зараз», — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна разом з партнерами в межах коаліції охочих створює нову архітектуру безпеки.

«Ми зміцнюємо армію, запускаємо спільне з партнерами виробництво зброї, визначаємо фінансові зобов’язання на оборону — у спосіб, який може стати моделлю безпеки для будь-якої іншої країни», — додав він.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна експортує зброю, планує розвивати оборонну співпрацю з партнерами та ділитися реальним досвідом використання технологій. Він закликав країни Організації Об’єднаних Націй засудити агресію росії, захистити життя та міжнародний правопорядок.

«Від вас залежить, чи сприятимете ви миру, чи продовжуватимете торгувати з росією й допомагатимете їй фінансувати цю війну. Від вас залежить, чи буде звільнено військовополонених, чи повернуться додому викрадені діти, чи буде відпущено заручників. Від вас залежить, що визначатиме буття: війна, як зараз, чи наші спільні рішучі дії, як це має бути», — підсумував глава держави.

Не допустити перетворення Криму на військову базу

П’ятий саміт міжнародної «Кримської платформи» став першим, що відбувся на світовій арені — на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у виступі.

«Це має показати глобальну шкоду, заподіяну російською окупацією Криму, а також шкоду, завдану сильними державами світу тим, що вони не відповіли рішуче та вчасно на російську агресію в Криму. Саме ця слабка реакція повернула росії залежність від війни та рейдерства», — сказав Президент.

Він наголосив, що саме в Криму росія порушила одне з основних правил нормального життя між країнами, а такі дії рф показали багатьом хижакам у світі, як легко можна відібрати частину іншої держави.

«Україна є домом для багатьох народів, і особливо для корінного народу Криму кримських татар. Це народ, який може по-справжньому відчути, що означає «дім», лише в Криму. У росіян є багато місць на їхній величезній території, де вони можуть почуватися вдома. Але їм цього ніколи, ніколи, ніколи не буває достатньо», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав діяти так, щоб росія знала: світ пам’ятає, не пробачить і бореться за перемогу міжнародного права та базової людської справедливості.

«Я дякую всім, хто підтримує та посилює санкції у відповідь на війну росії. І важливо швидко координувати санкції — наші кроки з партнерами та їхні кроки між собою», — сказав Президент.

Він зауважив, що найбільше від анексії Криму страждають цивільні. росія постійно переслідує та репресує жителів півострова за право висловлюватися, прагнення свободи й навіть віросповідання. Чимало кримських в’язнів позбавлено волі ще з 2014 року. Володимир Зеленський повідомив, що Україна вживає заходів, щоб не допустити перетворення Криму на велику військову базу росії, тому українські далекобійні дрони вражають російську логістику та військові цілі.

«Отже, головний меседж України такий: не дозволяйте війні стати частиною норми. росія дуже прагне зробити війну новою нормою. І саме цьому ми маємо чинити опір: не дозволяти, щоб убивства та російська окупація стали тим, на що світ може просто заплющити очі», — підсумував Президент.

На засіданні зібралися понад 60 учасників, серед них 40 глав держав та урядів і представники міжнародних організацій. Вони запевнили в подальшій підтримці України.

Лідери звіряють годинники

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ескалацію з боку росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії та Данії, а також винищувачів в Естонії. Окремо йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України. Володимир Зеленський наголосив: на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою важливо, щоб кроки були швидкими.

Президенти обговорили подальше посилення санкцій проти росії, зокрема щодо тіньового танкерного флоту.

Лідери приділили особливу увагу використанню заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський та Емманюель Макрон говорили про конкретні інструменти, які дадуть змогу це реалізувати.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте глава нашої держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL — спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн — членів Альянсу. За два місяці від створення програми її наповнення становить уже 2,1 млрд дол. Марк Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн — учасниць ініціативи.

Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії. Президент назвав порушення повітряного простору країн — членів НАТО не помилками, а цілеспрямованими діями.

У Нью-Йорку Президент України провів зустріч із королем Швеції Карлом XVI Густавом. Глава Української держави подякував його величності за гуманітарну підтримку України та готовність її продовжувати. Ішлося зокрема про участь Швеції у відбудові України, підтримку реформи шкільного харчування, яку втілюють в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської. Україна розраховує на внесок Швеції в її подальше впровадження.

Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Володимир Зеленський подякував за підтримку України й українців від самого початку повномасштабної російської агресії та зусилля Іспанії для досягнення реального миру. Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в мирному процесі, а Педро Санчес наголосив, що для досягнення миру важливо зберігати єдність Європи та США, зокрема продовжувати співпрацю в межах коаліції охочих.

Окремо йшлося про переговорний процес щодо членства України в Євросоюзі. Президент наголосив, що Україна та Молдова очікують на одночасне відкриття першого кластера найближчим часом. Прем’єр-міністр Іспанії запевнив у продовженні політичної підтримки.

Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Глава нашої держави зазначив, що Україна рада відновити відносини із Сирією та готова підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Докладно обговорили перспективні галузі для розвитку двосторонніх відносин, зокрема проєкти в сільському господарстві. Також президенти зачепили тему безпекових загроз для обох країн і важливість протидії їм.

У присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Не символічні постаті, а агенти змін

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому сучасним глобальним викликам і шляху до миру й процвітання у світі. Захід об’єднав подружжя лідерів 15 країн з різних континентів і відбувся в межах 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

«Ми вже не символічні постаті — ми агенти змін. Ніхто не надав нам повноважень, але ми відчули потребу та взяли на себе відповідальність діяти. Там, де жорстка сила зводить кордони, наша сила серця будує мости», — зазначила дружина Президента.

Учасники заходу обговорили проблеми та можливості поза політикою боротися з нерівністю, захищати людську гідність і реагувати на гуманітарні кризи.

«Уперше в історії у 80-ту річницю ООН майже всі організації перших леді та джентльменів зібралися в одній залі: ALMA — Альянс дружин глав держав та представників Латинської Америки), SCLAN — Мережа дій дружин лідерів КАРІКОМ, GFLA — Глобальний альянс перших леді та SFLG — Саміт перших леді та джентльменів, який я маю честь представляти. Цей момент історичний, і роль перших леді та джентльменів швидко розвивається», — сказала Олена Зеленська.

У межах заходу розглянули успішні проєкти перших леді та джентльменів: розширення доступу до медицини в Карибському регіоні, освітні проєкти та інклюзію в Латинській Америці, програми ментального здоров’я для постраждалих від війни в Європі й міжрегіональні діалоги гендерної рівності та гуманітарної дипломатії.

Учасники заходу представили спільну заяву «Роль перших леді та джентльменів — об’єднатися заради миру та процвітання», яку презентувала перша леді Гватемали Лукресія Пейнадо. Заява покликана зміцнити зусилля в подоланні гуманітарних викликів і обстоювати інтереси вразливих спільнот у світі. Ця зустріч стала першим в історії об’єднанням регіональних мереж перших леді та джентльменів в ООН, закріпила їхні голоси на міжнародному порядку денному та відзначила важливість інклюзивної орієнтованої на людей дипломатії.

Джерело: Офіс Президента