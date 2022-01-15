Це модифікований варіант супутника «Січ-2». У космос його доправила ракета-носій Falcon 9 виробництва компанії SpaceX із бази ВПС США на мисі Канаверал

«Січ-2-30» забезпечить Україні доступ до інформації, якого вона не мала останні десять років, переконаний головний конструктор — начальник проєктно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій КБ «Південне» Костянтин Білоусов. Апарат призначено для отримання цифрових зображень поверхні нашої планети. Вони стануть у пригоді в землекористуванні, сільському та лісовому господарстві, картографії, для контролю водних ресурсів, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих, у галузі безпеки і оборони, для виявлення протиправної діяльності. Супутник відстежуватиме основні параметри нейтральних і заряджених частинок йоносфери Землі й вимірюватиме дози накопичувальної радіації космічного випромінювання. «Січ-2-30» буде залучений до участі у програмі Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Стійкий зв’язок з апаратом встановили фахівці Національного центру управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині. Він підтвердив роботу всіх бортових систем у штатному режимі.

У режимі реального часу за запуском нашого другого супутника з Офісу глави держави стежили Президент Володимир Зеленський, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін, начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний.

«Це початок нової фази космічної програми нашої держави. Завдяки українському супутнику «Січ-2-30» ми отримуватимемо інформацію не тільки від наших партнерів, а й власну, що дуже важливо», — цитує пресслужба ОПУ слова Президента.

Цієї події країна чекала 11 років. І це справді нова ера в запуску супутників українського виробництва. Фахівці сподіваються, що це лише перший з восьми супутників, що їх буде виготовлено в межах стратегічної програми, яка чекає затвердження Верховною Радою.

Космічний апарат «Січ-2-30» розробило та виготовило ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» разом з українськими підприємствами «Хартрон-Аркос ЛТД» (Харків), «НВП «Хартрон-Юком» (Запоріжжя), «Захист і автоматизація об’єктів НДІРВ» (Харків), КБ «Арсенал» (Київ), Державне науково-дослідне підприємство «Конекс» (Львів), Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України, ДП ВО «Київприлад».