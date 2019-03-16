Зміцнення економіки, справедлива соціальна політика, підвищення стандартів життя й подальший розвиток країни мають об’єднати українців і бути розв’язанням проблем, які з різних причин стали для нашої держави хронічними. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Розумію проблеми людей. Чому все так? Тому що змін у соціальній політиці не було. У 2014 році ми отримали слабку соціальну політику, слабку економіку і багато викликів. А зараз в основі нашої політики — зростання доходів громадян, — зазначив Володимир Гройсман. — Я не згоден з тим, що ми п’ять років нічого не робили. 2014—2015 роки були катастрофічними для нашої держави. Ми втратили п’яту частину економіки. Що маємо нині? Почали відновлення, підвищуємо соціальні стандарти — середню й мінімальну зарплату, зробили перерахунок пенсій. Торік почали монетизацію субсидій, створили реєстр субсидіантів. Успішно запрацювали започатковані останнім часом соціальні програми — «Доступні ліки», «Пакунок малюка», «Муніципальна няня», — цитує Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — У нас є проблеми, які турбують людей. Рішення одне: сильна економіка, справедлива соціальна політика і розвиток держави. Об’єднуймося навколо цієї ідеї».

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов зазначив, що Україна нині друга у світовому рейтингу ведення бізнесу за темпами зростання. «Попереду ще довгий шлях, але ми знаємо, як нам увійти через три роки в Топ-30 у світі», — сказав він, нагадавши, що за попередні три роки країна піднялася в рейтингу Doing Business з 83-го на 71-ше місце.

А дерегулювання, що має на меті скасування застарілих нормативно-правових актів, сприяє тому, що вітчизняний бізнес економить близько мільярда гривень на рік. «За методикою вартість кожного акту розраховує і оцінює Державна регуляторна служба. Це гроші, які можна спрямувати на інвестиції, зростання заробітних плат чи створення нових робочих місць», — сказав він.

Якість доріг завжди актуальна

Депутати порушували питання якості доріг, зокрема місцевого значення, переданих останнім часом на баланс місцевої влади. Більшість із них після зими перебувають у поганому стані, а на ремонт і реконструкцію гроші майже не надають або вони не надходять до регіонів, тож, мабуть, їх використовують не за призначенням.

Заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань зазначив, що відомство вважає за необхідне дозволити місцевій владі залучати кредитні кошти під державні гарантії для фінансування програм з ремонту й будівництва автомобільних доріг у регіонах.

«Слід збільшувати фінансування з місцевих бюджетів, але тут потрібно збирати нараду з участю Мінінфраструктури, Укравтодору, облдержадміністрацій. Є ще один вихід, його опрацьовує Мінфін: Полтавська область могла б бути пілотною, щоб дозволити обласним держадміністраціям залучати кредитні кошти під гарантії, щоб збільшити обсяги фінансування та відновлення будівництва доріг», — сказав заступник міністра.

Прем’єр-міністр же розпорядився дати доручення Державній аудиторській службі, Укравтодору й Державному науково-технічному центру інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції провести перевірку якості доріг, відремонтованих зокрема в Луганській області минулого будівельного сезону. Загалом на нинішній рік на дороги в Луганській області спрямовано понад 800 мільйонів гривень.

Під пильним контролем

Депутати наголошували, як важко виживати нині більшості українців з невеликими зарплатами й пенсіями, коли ціни в магазинах і на ліки, а також комунальні тарифи повсякчас зростають. У відповідь Прем’єр-міністр зауважив, що розміри мінімальної й середньої заробітної плати в доларовому еквіваленті за останні кілька років значно зросли.

«У 2016 році мінімальна заробітна плата становила в країні 53,5 долара, а нині — 150. Середня заробітна плата була 180, а нині — 360», — сказав Володимир Гройсман. Він нагадав, що перший перерахунок пенсій уряд провів ще в жовтні 2017 року, і саме тоді влада визначила, що наступний перерахунок буде в березні 2019-го.

Він підкреслив, що задля підвищення якості життя громадян треба ще багато працювати, аби економіка швидше розвивалася і люди відчули зміни. Підвищення рівня мінімальної пенсії українцям на 3 тисячі гривень, як пропонують деякі депутати, потребуватиме додаткових 270 мільярдів гривень до бюджету Пенсійного фонду, та держава нині, будемо відвертими, не має таких ресурсів.

Що ж до запланованого підвищення цін на газ із 1 травня 2019 року очільник уряду відповів так: «Доручу Нафтогазу спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом, щоб урегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень ціни на газ, спираючись на пропозицію НАК «Нафтогаз України».

Згідно з постановою уряду, ціна на газ для населення не може перевищувати 8,55 гривні за кубометр. А НАК «Нафтогаз України» відповідно до урядової постанови повинна в 2019 році забезпечити всіх споживачів лічильниками газу. «Є постанова уряду про те, щоб Нафтогаз цього року забезпечив усіх українських громадян лічильниками. Це буде надзвичайно потужний удар по корупції й дасть змогу враховувати весь газ у країні», — запевнив Володимир Гройсман.

Він вірить, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить закон про функціонування української мови як державної. «Щойно ви його доопрацюєте і ухвалите, гарантую, що уряд дуже швидко напрацьовуватиме всі підзаконні акти для забезпечення виконання цього надважливого закону», — пообіцяв очільник Кабміну.