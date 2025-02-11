Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який здійснив свій перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну.

«Ми вдячні НАТО за підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Велике спасибі за вашу першу місію та рішення бути в Україні. Для нас це дуже сильний сигнал від НАТО і професіоналів», — сказав Володимир Зеленський.

Серед основних тем зустрічі — підготовка до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та оборонні потреби нашої держави. Президент зазначив, що один з головних пріоритетів України — виконання домовленостей Вашингтонського саміту НАТО щодо посилення української ППО. російський диктатор не хоче закінчення війни, і лише сильні позиції України і тиск на росію можуть примусити державу-агресора до встановлення справедливого тривалого миру.

Окрема увага — операційному запуску місії NSATU «Безпекова допомога і навчання для України». За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на конкретні результати її роботи, зокрема на посилення координації в наданні військової допомоги.

Голова Військового комітету НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс налаштований виконати всі свої зобов’язання, адже вважає Україну невід’ємною частиною трансатлантичної оборонної архітектури.

«Послання, яке я хотів би передати не лише вам, а й усім, полягає в тому, що НАТО на вашому боці. Ми рішуче налаштовані виконувати всі наші зобов’язання й захищати всі цінності та принципи, які поділяємо», — додав він.

Володимир Зеленський і Джузеппе Каво Драгоне обговорили продовження військової допомоги від держав — членів Альянсу та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів за данською моделлю. На одному з підприємств ОПК вони ознайомилися з виробничими потужностями й характеристиками української далекобійної зброї та поспілкувалися з людьми, які там працюють.

Володимир Зеленський подякував працівникам за службу державі й роботу, яка щодня забезпечує сильний результат і посилює нашу армію зброєю вітчизняного виробництва, а також відзначив їх державними нагородами.

«Дякую вам за вашу роботу. Дуже приємно, що є що показати й воно не теоретичне, а є ваш результат. Реальний результат, який нам допомагає та якого дуже бояться росіяни, вороги нашої держави. Дуже приємно, що ми тут присутні з нашими колегами з НАТО. Дуже приємно, коли вони бачать, якого високого результату Україна в час війни досягла. Рівень вітчизняного виробництва під час війни дуже високий», — сказав Президент.

Джерело: Офіс Президента