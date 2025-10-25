Перед засіданням глава держави провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, щоб скоординувати позиції. Володимир Зеленський відзначив важливість 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, що містить обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської та фінансової систем, заборону імпорту російського СПГ, а також уперше запроваджені санкції проти криптоплатформ і криптовалютних схем.

«Дякую за рішення про 19-й санкційний пакет. Це критично важливо. росія не демонструє, що хоче припинити цю війну, продовжує нас атакувати — дитячі садочки, школи, цивільних. Тому ми маємо не лише захищатися, а й разом з усією Європою, США тиснути на путіна, щоб зупинити цю війну», — наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, тиск має складатися із санкцій, далекобійної зброї, зміцнення протиповітряної оборони та фінансової підтримки України.

Президент Європейської ради зазначив, що рф посилює атаки на критичну та цивільну інфраструктуру України. Це означає, що Європейський Союз та держави-члени мають і далі підтримувати боротьбу українців за справедливий і тривалий мир.

«На засіданні Європейської ради ми ухвалюємо політичне рішення, щоб підтвердити забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включно із закупівлею військової техніки», — повідомив Антоніу Кошта.

Окрема увага під час зустрічі — оборонній допомозі. Україна розраховує на максимально ефективну співпрацю в межах інструменту SAFE та внесення українських оборонних потреб до інвестиційних планів держав — членів Євросоюзу. Також Україна готова зробити вклад у розвиток Європейської ініціативи з протидії дронам і має конкретні пропозиції.

Далекобійна зброя здатна змінити перебіг війни

Під час участі в засіданні Європейської ради Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн Європейського Союзу підтримати Україну в наданні далекобійної зброї та постачанні систем ППО, ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів, забезпечити реалізацію ініціатив PURL і SAFE, а також знайти спосіб розблокувати переговорний процес щодо вступу України у Євросоюз.

Глава держави зазначив: росія прагне, щоб Україна ввійшла в зиму в умовах блекауту, і руйнує нормальне життя, щоб змусити людей тікати з країни. Днями ворожий дрон убив двох журналістів на Донеччині, в Харкові кілька російських дронів навмисно атакували дитячий садок, а напередодні в Сумах — вулицю. Майже щодня росіяни обстрілюють енергетичні об’єкти в Чернігівській області.

«Такий терор проти нашої енергетичної системи — це не просто локальна проблема чи лише якийсь далекий конфлікт між двома країнами. Це стає елементом можливого вигляду майбутніх воєн. росія перетворює будь-яку руйнівну силу на інструмент війни — це тепер частина їхньої військової тактики та доктрини», — наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, застосування далекобійної зброї змусить знавіснілий режим путіна відчути реальні наслідки війни.

«Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні одержати такі можливості, адже це справді істотно впливає на росію. І ця далекобійна зброя є не тільки у США — вона також є в деяких європейських країнах, зокрема «томагавки». Ми вже говоримо з державами, які можуть допомогти. І лише подивіться, як, занервував путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський також акцентував, що важливо якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів. Запропонований механізм цілком законний і справедливий, адже заснований на ідеї майбутніх репарацій.

«Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї. Це для мене важливо. І ці гроші можуть допомогти і вам, і нам. Їх також можна використати вже зараз, щоб посилити ППО України, повітряний флот, позиції на передовій. Це означає порятунок життів», — сказав Президент.

Глава держави додав, що обговорював з урядом США та оборонними компаніями постачання систем Patriot, але певні країни випереджають Україну у списку очікування.

«Ми пропонуємо змінити порядок: якщо отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні — у час війни порятунок життів має бути пріоритетом», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив важливість ініціативи PURL. За його словами, у жовтні вона закрила нагальні потреби, але ще не всі обіцяні внески надійшли. Глава держави звернувся з проханням пришвидшити цей процес і закликав приєднатися ті країни, які поки що цього не зробили. Крім того, такою самою ефективною може бути програма SAFE, до якої долучилося приблизно 20 європейських держав.

«Але вона працюватиме лише за умови чіткого зв’язку з цією війною, адже саме ця війна показує, що справді працює, а що ні. Ми говоримо з усіма, щоб переконатися, що SAFE передбачає чітку орієнтацію на Україну. І коли про це говоримо, насамперед, звісно, маємо на увазі спільне виробництво», — додав Президент.

Знайти спосіб рухатися вперед

Володимир Зеленський також наголосив, що вже понад шість місяців заблоковано прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

«Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Це штучне блокування, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення Євросоюзу означає більшу стабільність у Європі. Це також частина нашої спільної оборони — частина геополітичної безпеки Європи», — підсумував глава держави.

У Брюсселі Президент України провів також зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити посилення української ППО та узгодити наступні спільні кроки. Лідери скоординували позиції перед зустріччю коаліції охочих у Лондоні. Глава держави наголосив, що потрібен рух уперед для напрацювання гарантій безпеки Україні.

Президент розповів про наслідки цілеспрямованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Україна розраховує на лідерство Німеччини в забезпеченні енергетичної підтримки. Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та коштах на імпорт газу.

Окрема увага рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також говорили про механізм, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи на захист України. Глава держави відзначив важливість його підтримки з боку Німеччини.

Під час зустрічі з Президентом Франції Емманюелем Макроном Президент України одним із пріоритетів назвав зміцнення протиповітряної оборони та стійкість української енергетичної системи.Особливу увагу сторони приділили посиленню оборонної співпраці, розвитку відповідних виробництв і конкретним рішенням, які можуть значно зміцнити Україну не лише короткостроково, а й довгостроково.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих, оскільки лідери мають однакове бачення: нині той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на рф, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки.

Президент України подякував Франції та особисто Емманюелю Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії. Це саме той тиск, який у єдності зі США та іншими партнерами може змусити рф перейти до справжньої дипломатії.

У межах засідання Європейської ради Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.Одними з головних тем обговорення були військова підтримка України та спільні оборонні проєкти.

Президент наголосив, що українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи. Володимир Зеленський також акцентував, що наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК.

Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.

Джерело:

Офіс Президента