Починаючи з 8 червня, усі регіони України перейшли до «зеленої» зони адаптивного карантину. На нараді у Президента України, яка відбулася 14 червня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що маємо показник 74,71 випадки на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення.

Проте вірус ще не подоланий. Основний виклик новопризначений Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко бачить в подоланні епідемії коронавірусу і її наслідків, які, за його словами, супроводжуватимуть нас щонайменше п’ять років.

Є гарна новина. Мінцифри разом із МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, ПФУ та ФССУ запустили електронні лікарняні, що є важливим кроком для впровадження режиму «без паперу» у медичній та соціальній сферах. Як зазначили в Мінцифрі, цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень.

До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. А з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.

Досвід багатьох країн свідчить, що 80% звернень всіх пацієнтів — саме до лікарів первинної ланки. В Україні інститут сімейної медицини є досить новим явищем.

Доводиться констатувати: чимало пацієнтів із підозрою на COVID-19 скаржаться на те, що не отримують належної консультації від сімейного лікаря або ж не знають, куди звертатися. З іншого боку, пандемія COVID-19 спричинила колосальне зростання завантаженості лікарів первинної ланки.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в Урядовому контактному центрі, з початку 2021 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 3 тис. звернень з питань роботи сімейних лікарів. Заявники зверталися стосовно: укладення декларацій із сімейними лікарями; проблем з оформленням медичних документів — рецептів на ліки, направлень на госпіталізацію тощо; ненадання медичної допомоги; проблем із наданням медичної допомоги за місцем проживання пацієнта; неналежної організації прийому пацієнтів; некоректної поведінки окремих медпрацівників тощо. Найчастіше звернення надходили з м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Полтавської та Одеської областей.

Жителька м. Торецьк Донецької області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» й повідомила, що її чоловік — особа з інвалідністю І групи, після перенесеного в грудні 2019 року інсульту є лежачим хворим. Наприкінці березня він захворів на COVID-19. Протягом тижня жінка неодноразово телефонувала до реєстратури поліклініки, але за відсутності зв’язку з сімейним лікарем хворому не було призначено лікування. Заявниця просила сприяння у якнайшвидшому призначенні курсу лікування вдома.

За результатами розгляду Адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико — санітарної допомоги» м. Торецька повідомила, що після звернення на урядову «гарячу лінію», того ж дня, чоловіку заявниці було призначено лікування сімейним лікарем, яке в подальшому було відкореговано іншим сімейним лікарем. Також Адміністрація пояснила, що у зв’язку із збільшенням навантаження на сімейних лікарів, спричиненого розповсюдженням на території України коронавірусної інфекції, виникають непорозуміння та конфліктні ситуації. З метою недопущення таких випадків, серед медичних працівників закладу постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо медичної етики, професіоналізму та тактовної поведінки.

Заявниця з м. Бахмут Донецької області була стурбована станом здоров’я свого свекра, який проживає в Бахмутьскому районі. У березні він захворів, температура підвищилася до 38°С. За її словами, сімейний лікар, до якого вона звернулася, відмовився прийти на виклик до хворого. Швидка допомога також відмовилася приїхати та оглянути її родича. Тим часом стан його здоров’я погіршився. Тому жінка просила сприяти в наданні хворому медичної допомоги.

У Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, за результатами розгляду звернення, з’ясували, що на вимогу заявниці терміново обстежити свекра, сімейний лікар по телефону їй пояснила, що знаходиться на амбулаторному прийомі та приймає пацієнтів згідно з електронною чергою. Лікар надала рекомендації та повідомила, що відвідає хворого одразу після амбулаторного прийому. Цього ж дня вона відвідала пацієнта вдома.

Також у Департаменті поінформували, що наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21 березня 2018 року № 348/31800, визначено, що первинна медична допомога (далі — ПМД) надається під час особистого прийому пацієнта за місцем надання ПМД. Лікар з надання ПМД може прийняти рішення про надання окремих послуг ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації відповідно до режиму роботи надавати ПМД.

Про свою проблему, під час спілкування з фахівцем урядової «гарячої лінії», розповіла жителька м. Рені Одеської області (особа з інвалідністю I групи) . З її слів, сімейний лікар не надає медичного направлення до хірурга та на проходження УЗД нирок і здачі аналізів на цукор, мотивуючи тим, що заявниця не зареєстрована в установленому порядку. Результати аналізів їй потрібні для проходження хіміотерапії, оскільки в неї є онкологічне захворювання. Жінка просила допомогти в отриманні направлення.

У Ренійській районній державній адміністрації повідомили, що сімейний лікар видав заявниці направлення до хірурга, дерматолога та кардіолога у письмовій формі. Хвора була оглянута хірургом поліклінічного відділення Ренійської ЦРЛ, госпіталізована до хірургічного відділення, де проводиться лікування і обстеження в повному обсязі.

Схвильована заявниця зателефонувала на номер 1545 урядової «гарячої лінії» та розповіла, що її сестра (1972 року народження, особа з інвалідністю I групи) має ознаки захворювання, п’ятий день температура тіла 38—39°С, яка не знижується. Під час виклику швидкої допомоги їй повідомили, що сестру має оглянути сімейний лікар, у госпіталізації було відмовлено. Сімейний лікар у телефонному режимі надала список ліків, які має вживати хвора. Проте, температура тримається, сестра продовжує слабнути. Жінка просила сприяти у госпіталізації хворої сестри.

У Департаменті охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації повідомили, що за інформацією КНП «Рахівський центр первинної медико-санітарної допомоги», того ж дня, як заявниця звернулася на урядову «гарячу лінію», її хвора сестра була оглянута вдома сімейним лікарем.

У хворої були виявлені симптоми, які вказували на гостру вірусну інфекцію COVID-19, у зв’язку з чим було запропоновано госпіталізацію в інфекційне відділення зазначеного медичного закладу. Заявниця від госпіталізації хворої сестри відмовилася. Сімейним лікарем було призначено лікування вдома. Наступного дня лікар дізналася, що стан хворої не змінився, проте допомоги заявниця вже не потребувала.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua