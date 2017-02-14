Соціальна допомога — один з основних шляхів державної підтримки малозабезпечених верств населення. Окремої уваги потребують сім’ї з дітьми. Адже під час кризи виховати та підняти на ноги одну дитину складно, а якщо їх троє або четверо, це потребує багато зусиль батьків, а також держави. А якщо малюки ростуть у неповній сім’ї, соціальна допомога вкрай потрібна.

Для підтримки неповнолітніх громадян в Україні існує шість видів соціальних виплат. Серед них допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, після народження дитини. Кошти виплачують на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. Окремо допомогу отримують діти, над якими встановлено опіку і піклування, і неповнолітні, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. На законодавчому рівні це врегульовано Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (зі змінами) «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» та іншими нормативно-правовими актами.

Урядовці активно працюють над пошуком нових підходів для підтримки майбутнього покоління українців. Так, 8 лютого 2017 року відбулася зустріч заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергія Устименка з представниками Всесвітнього дитячого фонду (Швеція), під час якої було обговорено питання захисту прав дітей-сиріт, дітей — внутрішньо переміщених осіб, а також дітей, батьки яких опинились у скрутному становищі. Сергій Устименко наголосив, що в Україні триває реформа деінституціалізації, в межах якої буде впроваджено механізм патронатних сімей. Патронат являє собою тимчасовий догляд за дітьми, які цього потребують. Нововведення допоможе дітям уникнути перебування в інтернатах. Державним бюджетом вже передбачено фінансове забезпечення більш ніж 154 таких родин. Перші патронатні сім’ї в нашій країні вже створено, в них тимчасово влаштовано понад 90 дітей.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, в період з початку 2016 року і досі на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 97 500 звернень, що стосуються отримання соціальних виплат. Лише в цьому році таких звернень зареєстровано майже 5000.

Малозабезпечених громадян турбують умови отримання виплат, їх призначення, порядок нарахування, переведення у зв’язку зі зміною місця проживання, невиплата або затримка виплати, а також підвищення розміру допомоги. Найчастіше з цього приводу зверталися жителі Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

Жителька Коломийського району Івано-Франківської області виховує двох дітей. Вона звернулась до УПСЗН Коломийської РДА та подала документи на призначення соціальної допомоги, мотивуючи це тим, що її родина малозабезпечена. Проте протягом місяця питання залишалося невирішеним, на що громадянка поскаржилася на урядову «гарячу лінію». Після розгляду звернення Коломийською районною державною адміністрацією Івано-Франківської області матері було призначено допомогу для малозабезпеченої сім’ї, яку вона отримує разом з виплатами після народження дитини. Фахівці Урядового контактного центру переконалися в цьому, зателефонувавши заявниці.

Заявник з Кіровоградської області виховує разом з дружиною чотирьох дітей, його родина потребує соціальної допомоги. Громадянин подав усі необхідні документи до УПСЗН м. Олександрія для призначення грошових виплат, але відповіді з цього приводу протягом місяця не отримав. Тому багатодітний батько зателефонував на урядову «гарячу лінію» із проханням прискорити призначення допомоги. Звернення було спрямовано на розгляд до управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради. Під час розгляду було виявлено, що заявник подав неповний пакет документів. Після того як необхідні документи він приніс, родині призначили соціальні виплати. Завдяки зворотному зв’язку встановлено, що заявник отримує кошти.

Одинока мати з Полонського району Хмельницької області, яка виховує двох дітей, подала до районного УПСЗН документи для продовження виплати соціальної допомоги. Але протягом двох місяців грошей вона не отримувала, з приводу чого поскаржилась на урядову «гарячу лінію». Звернення розглянула Полонська районна державна адміністрація Хмельницької області. Після цього кошти за два місяця виплачено заявниці у повному обсязі, що підтверджено зворотним зв’язком.

За період з 6 по 12 лютого 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 56 474 дзвінків, а також 862 звернення зареєстровано через інтернет.

Громадяни можуть отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за скороченим номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно зі стаціонарних і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua