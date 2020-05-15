Епідемія коронавірусу COVID-19, окрім головної загрози здоров’ю та життю, несе в собі суттєві ризики для економіки. В умовах введення карантину, на превеликий жаль, люди втрачають засоби для існування. Тому Уряд нашої країни вживає заходів з підтримки соціально вразливих верств населення та бізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Так, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвалися у центрі зайнятості як безробітні.

Фізичні особи-підприємці першої та другої групи зможуть отримати фінансову допомогу на дітей (віком до 10 років). Виплати надаватимуться на кожну дитину у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років — 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років — 2 218 гривень). Близько 300 тисяч сімей можуть скористатися такою допомогою.

Для зручності громадян, Міністерство соціальної політики розробило і впровадило електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики, розділ «е-сервіси» або за посиланням — https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua, через який можна подати заяву і документи для призначення допомоги. Також можна скористатися Єдиним порталом державних послуг «Дія».

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в Урядовому контактному центрі, з початку року та станом на 13 травня 2020 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 568 043 звернення. На 310 907 звернень працівники Центру надали заявникам відповідні консультації, роз’яснення та довідкову інформацію, у тому числі 11 515 консультацій щодо умов отримання фінансової підтримки з боку держави для найбільш вразливих верств населення.

На розгляд органів влади надіслано звернення, що стосувалися одержання різних видів державної соціальної допомоги, зокрема:

• по вагітності та пологах;

• при народженні дитини;

• на дітей одиноким матерям;

• малозабезпеченим сім’ям;

• на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

• на дітей, над якими встановлено опіку і піклування;

• компенсація послуги «муніципальна няня»;

• тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Найбільш активно з даного питання зверталися заявники з Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька Олександрівського району Кіровоградської області та повідомила, що 18 лютого цього року в неї народилася дитина. 25 березня вона подала документи до УПСЗН Олександрівського району на призначення соціальної допомоги при народженні дитини як одинокій матері та малозабезпеченій сім’ї. Заявниця просила сприяти у прискоренні розгляду документів. У відповіді Олександрівської райдержадміністрації зазначається, що 24 березня відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» заявниці призначено соціальну допомогу по вагітності і пологах, а також допомогу при народженні дитини.

Стосовно допомоги на дитину одинокій матері та державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї, то ці види допомоги будуть призначені після отримання відповіді з районного центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді на запит УПСЗН про оцінку потреб дитини та сім’ї із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю.

Мати чотирьох дітей (2001, 2006, 2012, та 2017 років народження) з м. Жовті Води Дніпропетровської області просила прискорити виплату соціальної допомоги, оскільки щомісячно до 7 числа отримувала допомогу, а станом на 8 квітня гроші не прийшли.

В Управлінні праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради повідомили, що затримка у виплаті відбулась через недостатнє фінансування соціальної допомоги. 17 квітня, після отримання фінансування зазначеного виду виплат у повному обсязі, УПСЗН надало платіжні документи до Казначейської служби для подальшого зарахування на особовий рахунок заявниці у банку всіх належних для виплати коштів.

На початку квітня на урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька Біляївського району Одеської області та повідомила, що виховує дитину 2004 року народження, батько якої ухиляється від сплати аліментів. Жінка просила сприяння у продовженні виплати соціальної допомоги від УПСЗН Біляївського району у період карантину.

У Біляївській районній державній адміністрації надали такі роз’яснення.

Заявниця перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації та отримує тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року № 264 строк виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, продовжується на період карантину та на один місяць після дати йоги відміни, без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Заявниця отримуватиме тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, по 31.03.2020 року, отже нарахування даної допомоги буде продовжено автоматично без її звернення.

У багатодітної матері з Торецького району Донецької області четверо дітей (2004, 2005, 2006 та 2009 років). Дитина 2006 року народження має інвалідність. У лютому 2020 року жінка подала документи до УПСЗН м. Торецьк щодо перепризначення соціальної допомоги як малозабезпеченій родині та соціальної допомоги по догляду за дитиною з інвалідністю. Станом на 9 квітня кошти вона не отримала. В УПЗН їй повідомили, що кошти будуть виплачені по мірі надходження фінансування. Заявниця просила сприяння у виплаті допомоги за лютий, березень та квітень поточного року.

У Військово-цивільній адміністрації м. Торецьк Донецької області повідомили, що заявниця перебуває на обліку в Управлінні соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації м. Торецьк як одержувач державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дитину з інвалідністю з дитинства, призначених відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначена заявниці з 01.03.2020 р. по 30.06.2020 р. та з 01.07.2020 р. по 31.08.2020 р. Допомога на дитину з інвалідністю призначена з 01.08.2013 р. по 04.10.2024 р.

Виплата допомоги на дитину з інвалідністю та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям провадиться щомісячно. Виплата допомоги малозабезпеченим сім’ям за березень та квітень 2020 року проведена заявниці платіжним дорученням від 15.04.2020 р. до органу Державної казначейської служби у м. Торецьку.

ДОВІДКОВО

За період з 6 по 13 травня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 36 955 звернень.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1;

Урядова гаряча лінія 1545-2;

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ —

(044) 284-19-64;

1548 — «Гаряча лінія» державної митної служби України;

0800 504 425 — «Гаряча лінія» з освіти для мешканців тимчасово окупованих територій.

Для підприємців діє «Гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.