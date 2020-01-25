Ще з десяток років тому STEM був відомий хіба що неширокому колу педагогів-освітян, хоч цивілізований світ уже активно його використовує. А нині сучасну систему набуття потрібних навичок запроваджують у більшості загальноосвітніх закладів України й Сумщини зокрема. Як каже начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти департаменту освіти Сумської обласної державної адміністрації Світлана Бирченко, STEM-освіта має дати успішний загальний результат, адже ввібрала комплекс елементів та новацій, що відповідають запитам суспільства, що зростають, та економіки, слугує надійним інструментом підготовки випускників, які не тільки оберуть перспективні й затребувані професії, а й знайдуть своє місце на ринку праці. В області успішно формується новітня прогресивна система: визначено опорні заклади освіти, окреслено коло новаторів-педагогів, розширюються напрями, за якими вчителі працюють разом зі школярами. Серед таких Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа I—III ступенів Недригайлівської селищної ради.

Від бойлера до робота

Олександрові Кореневу 44 роки. 1997-го закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, здобувши спеціальність учителя фізики та математики, а через 11 років — Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ставши магістром управління навчальним закладом. Із серпня 2006-го працює вчителем фізики та математики Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи, яку визначено опорною у запровадженні освітньої новинки.

Як розповідає Олександр Іванович, живемо в час, коли зміни в науці, інженерії, суспільному розвитку відбуваються настільки швидко, що сучасна людина має бути завжди готовою до цього калейдоскопа. Слід не тільки мати певні знання, а вміти їх застосовувати. І впродовж усього життя вчитися, мислити нестандартно, практично, розкуто. Тож і завдання сучасної школи полягає в тому, щоб її випускники могли розв’язати проблему максимально ефективно з фінансової та екологічної точок зору. Саме такі навички сучасним дітям і надає STEM-освіта.

Уроки вчитель, як правило, розпочинає формуванням задач з буденного і щоденного життя, демонстрації експериментів, фрагментів відео, в яких відображено не відомі учням явища. Тож перед школярем постає проблема, для розв’язання якої потрібні нові знання. Наприклад, під час вивчення коефіцієнта корисної дії вчитель пропонує їм розрахувати ККД електричного бойлера у їхніх оселях, демонструє відео з показами лічильника до і після експерименту із зазначенням часу роботи, надає паспортні дані пристрою, а в підсумку ставить завдання знайти способи підвищення ефективності роботи бойлера. Це стимулює школярів до пошуку креативних нестандартних рішень, максимально наближених до реальності.

Значну увагу вчитель приділяє проєктній діяльності, яка дає змогу кожному школяреві виявити себе. Для успішної реалізації проєкту потрібно спланувати роботу, опрацювати теоретичний матеріал, створити модель, провести експерименти, красиво оформити та представити підсумки до захисту.

Цікавими були роботи з теплоенергетики, дослідження різних типів освітлювальних приладів, використання простих механізмів в електротехнічних пристроях. Звісно, такі завдання неможливо виконувати без належного обладнання. Але недригайлівський заклад має одну з найкращих в області відповідну матеріально-технічну базу.

Так, у кабінеті фізики є інтерактивна дошка, цифровий вимірювальний комплекс учителя та шість учнівських комплектів, інше сучасне демонстраційне й лабораторне обладнання. Це дає змогу учням конструювати, випробовувати і з великою точністю проводити вимірювання на своїх експериментальних моделях.

Насамкінець Олександр Коренев поділився найближчими планами: працюючи з учнями та відвідуючи науково-практичні семінари, оволодіти методами програмування роботів, узяти участь у змаганні з моделювання розумних пристроїв «STEAM-House».

Можна не сумніватися: задум неодмінно стане реальністю, адже недригайлівський учитель уже досяг перших вершин, які неодмінно сприятимуть підкоренню нових.

Творче об’єднання однодумців

У Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти науково-дослідна лабораторія STEM-освіти — чи не наймолодший підрозділ. Як каже проректор інституту з наукової роботи Сергій Грицай, створена торік на засадах творчого об’єднання однодумців, вона вже стала стрижнем для тих, хто сповнений бажання освоювати новий освітній напрям. Таких сотні й навіть тисячі. І їхня кількість зростає щомісяця: STEM-простір вабить перспективністю, незвичністю, пошуком відповідей на дедалі нові запитання.

Очолює лабораторію старший викладач кафедри теорії і методики змісту освіти Світлана Кода, у її складі вчителі опорних шкіл, науковці вишів, Інституту прикладної фізики НАН України. Положенням передбачено, що до роботи можуть долучатися представники органів влади, ГО, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахівці освітніх округів, органів місцевого самоуправління.

Призначення підрозділу таке: сприяти ініціативам і підтримувати розвиток STEM-освіти в області, узагальнювати й поширювати відповідний досвід, вчити вчитися. За порівняно короткий відрізок часу зроблено чимало. Насамперед підготовлено відповідні моделі та рекомендації для освітніх закладів краю, створено банк даних про наявність та використання обладнання, вивчено ступінь готовності вчителів до запровадження новинки, проведено практичні семінари, створено власний вебресурс тощо.

Як вважають в інституті, підрозділ перебуває на етапі становлення, яке неодмінно дасть результати. Адже на кону, за великим рахунком, майбутнє не тільки освітньої галузі, а й області та України.

ПРЯМА МОВА

«Створюємо простір інноваційних можливостей»

Вікторія ГРОБОВА,

директор департаменту освіти і науки

Сумської ОДА:

— Наприкінці минулого року на базі палацу культури «Хімік» ПАТ «Сумихімпром» відбувся третій форум директорів закладів загальної середньої освіти «Сучасна школа — простір інноваційних можливостей», який став оглядом у впровадженні систем і технологій STEM-освіти. Приємно констатувати, що до них активно долучилися 178 закладів Сумщини, де обрали ті чи ті напрями. Зокрема, у 45 запроваджують програму «STEAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», 59 — розвитку дітей від 2 до 6 років «Безмежний світ гри в LEGO», 20 і 24 — відповідно робототехніки й інженерних розробок та технології вебдизайну. Активно використовують елементи таких технологій: винахідництво, LEGO-конструювання, 3D-моделювання та інші.

Разом з роботою оновлюємо матеріально-технічну базу, яка слугує основою інноваційних запроваджень. Передбачаємо, що відповідно до рішення уряду на облаштування STEM-лабораторій та профільних кабінетів Сумщина отримає майже 17,5 мільйона гривень, які істотно прискорять розвиток новітнього напряму в освітньому процесі.

Світ давно впевнився у його глобальних перевагах і вигідності. Як прогнозують фахівці, залучення лише відсотка громадян до здобуття відповідних спеціальностей підвищить ВВП щонайменше на 50 мільярдів доларів, а потреба у STEM-фахівцях зростатиме вдвічі-втричі швидше порівняно з іншими. Тобто наше майбутнє нам і наближати.