Національна поліція – відносно молоде відомство в нашій державі, яке було створене у 2015 році, з метою повністю реформувати внутрішню безпеку країни та забезпечити порядок на її вулицях. За даними соціологічних досліджень, з початком реформування рівень довіри, зокрема, до патрульної поліції, у 2017 році становив майже 44%. Також, Урядовим контактним центром у 2017 році проводилося дослідження «Оцінка населенням результатів реформування системи правоохоронних органів», яке показало, що правоохоронцям вдалось позбутися від сформованого роками роботи попередньої правоохоронної системи негативного сприйняття населенням міліції (нині поліції) в цілому. Така ситуація відкриває для Національної поліції свого роду «вікно можливостей» для формування нового формату взаємодії з населенням. Українці готові оцінювати поліцію саме за результатами її діяльності, а не за негативним кліше. Ця інституція, на відміну від деяких вітчизняних державних установ та організацій, напрацювала певний авторитет у населення, що засвідчує результативність реформи та дієвість її інформаційної підтримки.

Наразі Національна поліція продовжує працювати над своїм удосконаленням. Наприклад, в усіх областях України відкриваються ситуаційні центри. Ситуаційний центр – це підрозділ зі збору, опрацювання й аналізу інформації щодо рівня, структури і динаміки злочинності по всій Україні. Є ситуаційний центр Національної поліції, де проводиться лише збір та опрацювання інформації, і ситуаційні центри в місті Києві та областях, у складі яких працює і служба «102».

У відомстві кажуть, що створення системи ситуаційних центрів почалося разом зі створенням Національної поліції, майже два роки тому. Адже, по-перше, було зрозуміло, що колишні чергові частини не відповідають сучасним вимогам, і, як результат, правоохоронці сильно програють у швидкості реагування. По-друге, збільшилася кількість звернень громадян. Ще кілька років тому протягом року до правоохоронців надійшло майже три мільйони звернень, у 2017 році ця цифра перевалила за 7 мільйонів. Уже рік ситуаційний центр Національної поліції працює цілодобово. Чергові та аналітики стежать за оперативною обстановкою в країні, готують доповідь для керівництва: де, скільки і які злочини сталися.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за січень 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже тисяча звернень, що стосуються дотримання законності, громадського порядку та протидії злочинності. Загалом заявники повідомляли про посягання на власність, життя, здоров’я та честь людини, порушення громадського спокою та громадського порядку.

Особливо прикро, якщо псують життя сусіди. Наприклад, киянка поскаржилася працівникам урядової «гарячої лінії», що її сусіди систематично порушують громадський спокій: пиячать, вживають нецензурну лексику, вмикають гучну музику після 22:00. За її словами, вона вже неодноразово зверталася до правоохоронних органів, однак безрезультатно. Жінка попросила вжити заходів щодо порушення громадського спокою її сусідами. Головне управління Національної поліції України у місті Києві владнало дане питання: відносно громадян, які порушували спокій, було складено адміністративний протокол та проведено профілактичну бесіду щодо недопущення ними в подальшому порушень громадського порядку.

Жителька міста Балаклії Харківської області зателефонувала на «гарячу лінію» та поскаржилася на свого сусіда по комунальній квартирі. Громадянка повідомила, що сусід має інвалідність, але не користується послугами соціальних працівників, а вирішує питання свого обслуговування із друзями, які щоденно приходять до нього і вживають алкоголь, провокують конфліктні ситуації із заявницею, порушують громадський спокій квартири у вечірній та нічний час. Звернення до поліції не дають результату, тому жінка попросила сприяння у вирішенні її проблеми. Розглянувши звернення, у Головному управлінні Національної поліції України в Харківській області склали протокол щодо зазначеного громадянина про неприпустимість протиправної поведінки та пояснили йому, що у разі вчинення правопорушень його буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України.

За період з 29 січня по 5 лютого 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 43 782 дзвінків, а також 1007 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

♦ Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

♦ Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

♦ Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua