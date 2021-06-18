Цієї середи на засіданні уряду схвалено концепцію реалізації проєкту «Президентський університет». Його мета полягає у створенні такого ВНЗ, який поєднуватиме високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями. Це пілотний проєкт для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки.
«Президентський університет ми бачимо як сучасний інноваційний освітній і науковий центр, діяльність якого спрямовується на впровадження ефективних освітніх стратегій для реалізації інтелектуального й творчого потенціалу громадян України. Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців», — коментує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
В університеті планують готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами: інформаційні технології, кібербезпека і штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров’я; глобалізація та міжнародні комунікації.
Перевагами закладу мають стати законодавчо закріплена академічна свобода та інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і науковців, залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери — бізнесу, державного управління тощо. Передбачено великий обсяг практичного компонента освітнього процесу, інтеграцію освіти і науки, розпочинаючи із програм бакалаврату, міждисциплінарність, використання англійської як основної мови освітнього процесу, високі академічні вимоги до вступників, реалізацію принципу «скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі».
На території майбутнього університету пропонують розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, зону рекреації та спорту, повідомляє пресслужба МОН.
Для координації діяльності центральних органів виконавчої влади та реалізації проєкту «Президентський університет» утворено робочу групу, а у структурі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації — окремий структурний підрозділ Центр спеціальних проєктів.