Уже давненько не доводилося чути й читати таку силу-силенну лайок, прокльонів, лихих побажань та погроз від пересічних жителів окупованої Донеччини в соціальних мережах чи під час приватних телефонних розмов. Ні, не на адресу України та її людей, як це зазвичай було раніше. Нині, на восьмому році виживання в ОРДО, люди дедалі частіше не шкодують епітетів для керівників окупаційної влади — маріонеток Кремля. На цьому тижні найбільше дісталося так званому лідеру ОРДО Денису Пушиліну, який цього вівторка публічно заявив, що відкривати КПВВ з боку так званої республіки не планують і надалі.