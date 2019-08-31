Верховна Рада пакетним голосуванням призначила членів Кабінету Міністрів України. Голова ВР Дмитро Разумков зауважив, що призначення відбулося відповідно до списку, озвученого Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. За це рішення проголосував 281 народний депутат із 395, зареєстрованих у сесійній залі. Фракції «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос» та «Опозиційна платформа — За життя» не дали жодного голосу.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Олексій Гончарук став наймолодшим главою уряду в історії України. До того як очолити Кабінет Міністрів, він працював заступником Керівника Офісу Президента з економічних питань. В Офісі Президента опікувався зокрема питанням реалізації реформ, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату, відкриття ринку землі.

За час його перебування на посаді було підписано низку указів. Найвагоміші серед них — щодо протидії рейдерству й контрабанді, впровадження нових підходів в інфраструктурі. Наприклад, стосовно будівництва й ремонту доріг, а також полегшення доступу до інтернету по всій країні. Скасовано й мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів, яким тепер можна буде платити менш ніж 1% вартості нерухомості. Було також скасовано штраф у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми за порушення касової дисципліни.

З ініціативи Олексія Гончарука проведено повну інвентаризацію указів Президента, після чого скасовано понад 160 застарілих, які заважали бізнесу працювати й створювали додаткові бюрократичні складнощі, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

До роботи в Офісі Президента Олексій Гончарук з 2015 року очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO), який займається питаннями поліпшення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України. Під керівництвом Олексія Гончарука BRDO домігся скасування близько 1000 незаконних і неактуальних актів, а також ухвалення понад півсотні рішень на користь бізнесу. Започатковано реформу контролюючих органів, зокрема їх переорієнтацію на ризикоорієнтований підхід.

Розроблено прогресивні онлайн-продукти, зокрема портал покрокових інструкцій для започаткування власної справи, інспекційний портал, портал моніторингу використання коштів дорожнього фонду тощо.

Олексій Гончарук понад десять років займався юридичною практикою. Працював юристом, а згодом очолював юридичний відділ у компанії PRIOR-Invest. У 2008 році заснував юридичну фірму Constructive Lawyers, яка спеціалізується на наданні юридичних послуг у сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості.

Був також позаштатним радником Степана Кубіва, першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Олексій Гончарук має три вищі освіти. Випускник «Аспен Інституту Київ».

Дмитро Кулеба — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

38 років. Народився в Сумах. Дипломат і фахівець з комунікацій, представник України при Раді Європи.

Випускник Київського інституту міжнародних відносин, працював у структурі МЗС із 2003 року. У 2013-му пішов з державної служби та очолив благодійну організацію «Фонд культурної дипломатії UART». Навесні 2014-го повернувся до МЗС на посаду посла з особливих доручень, де очолив інформаційний напрям. З 2016 року указом Президента переведений на посольську посаду в Страсбург.

Михайло Федоров — віцепрем’єр-міністр—міністр цифрової трансформації

28 років. Народився у Василівці Запорізької області. Народний депутат від «Слуги народу», радник президента з digital-напряму.

Навчався у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління. Під час навчання був одним з активних учасників молодіжного громадського руху Актив-Z, який займався організацією різних соціальних проєктів на підтримку молоді.

У 2012—2013 роках був студентським мером Запоріжжя. Отримував стипендію від ОБСЄ в межах процесів моніторингу за екологією міста. В 2013 році заснував власне digital-агентство SMMSTUDIO, яке працює над збільшенням продажу через рекламу в соцмережах. Останнім часом займався бізнесом в галузі IT.

Оксана Маркарова — міністр фінансів

42 роки. Народилася у Рівному.

У 1993—1998 роках навчалася в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», магістр з екології. З 1999-го по 2001-й навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні (штат Індіана, США), де здобула ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі (MPA).

До переходу на державну службу 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ як голова правління — президент ПрАТ ІК ІТТ-Інвест.

З березня 2015 року — заступниця міністра — голова апарату Мінфіну. У міністерстві відповідала за реформування системи управління державними фінансами. У 2016 році її призначили на посаду першого заступника міністра фінансів, трохи згодом вона стала в. о. міністра.

У листопаді 2018-го Верховна Рада призначила Оксану Маркарову міністром фінансів.

Тимофій Милованов — міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

44 роки. Народився та виріс у Києві. Почесний президент Київської школи економіки (KSE).

Отримав магістерські дипломи в КПІ та Києво-Могилянській академії. У 1999 році — ступінь магістра економіки в Київській школі економіки.

У 2004-му захистив дисертацію і отримав науковий ступінь (PhD) в Університеті Вісконсин-Медісон, США. Викладав у європейських і американських вишах. У 2014 році став співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine. Цього самого року український Forbes включив його до рейтингу Top Economic Thinkers.

У липні 2016-го постановою Верховної Ради його призначено членом Ради Нацбанку, за 5 місяців став заступником голови НБУ.

Вадим Пристайко — міністр закордонних справ

49 років. Народився у Кілії Одеської області. Суміщав посади представника України при НАТО й заступника глави ОПУ.

За освітою фахівець з інформаційних технологій (КПІ), за фахом — кар’єрний дипломат. Працює у секторі міжнародних відносин з 1993 року. У структурі МЗС з 1997-го.

У 2014—2017 роках працював заступником, першим заступником міністра, а також керівником апарату МЗС. Має досвід роботи послом України в Канаді (2012—2014 рр.), очолював місію України при НАТО (з 2017 року і донині).

У дипломатичній спільноті відомий як переконаний євроатлантист, проймається тематикою НАТО щонайменше з 2007 року, коли працював у профільному департаменті МЗС.

Його призначення заступником глави АП (а потім ОПУ) однозначно схвалювали міжнародні партнери, адже воно свідчить про збереження курсу України на ЄС і НАТО.

Андрій Загороднюк — міністр оборони

42 роки. Народився у Києві. Член наглядової ради Укроборонпрому, позаштатний радник Президента.

Здобув юридичну освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Також навчався в Університеті Уорвік та Оксфордському університеті — отримав диплом з відзнакою.

Працював генеральним директором фінансового агентства «Гелвекс», згодом — у нафтогазовому ЗАТ «Концерн Надра». У 2007 році обіймав посади у фірмі «Ай Ді Ем». Нині цю фірму перейменовано на Discovery Drilling Equipment.

У 2014 році долучився до волонтерського руху, допомагаючи армії обладнанням і технікою. У серпні 2015-го очолив Проектний офіс реформ Міністерства оборони. На цій посаді залишався до початку 2018 року.

У липні 2019 року став позаштатним радником Президента, а трохи згодом — членом Наглядової ради концерну Укроборонпром.

Арсен Аваков — міністр внутрішніх справ

55 років. Народився в Баку. Міністр внутрішніх справ.

В активній політиці з початку 2000-х. Був членом виконкому Харківської міськради, головою Харківської ОДА. Восени 2012 року був обраний до ВР за списком об’єднаної опозиції «Батьківщина».

У 2013-му — один із непублічних лідерів Революції гідності. З січня 2014 року спершу тимчасово, а згодом повноправно став міністром внутрішніх справ.

Олексій Оржель — міністр енергетики та захисту довкілля

35 років, киянин. Навчався у НТУ «Київський політехнічний інститут», де закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту. Має ступінь магістра за спеціальністю «Енергетичний менеджмент».

З 2006-го по 2014 рік працював у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Зокрема керував відділом комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.

З 2014 року працював у приватному секторі, очолював Українську асоціацію відновлюваної енергетики. За два роки увійшов до складу громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

На момент обрання народним депутатом керував сектором «Енергетика» в Офісі ефективного регулювання (BRDO) та був членом правління організації.

Владислав Криклій — міністр інфраструктури

32 роки. Родом із Києва. Керівник Головного сервісного центру МВС України.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Отримав диплом магістра економічних наук з відзнакою.

З 2002-го по 2008-й працював начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк», 2008—2010 роки — в департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії «Аструм інвестиційний менеджмент».

У 2014-му став радником міністра МВС, опікувався впровадженням інформаційних технологій. У 2015 році його призначено заступником начальника департаменту ДАІ. Згодом став керівником Головного сервісного центру МВС України, де й працював до обрання народним депутатом від «Слуги народу».

Володимир Бородянський — міністр культури, молоді та спорту

45 років. Народився у місті Новий Розділ на Львівщині. Медіаменеджер.

У 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за фахом «Фінанси і кредит» Київського національного економічного університету.

Медійну кар’єру розпочав у 1998 році, коли став комерційним директором газети «Московский комсомолец в Украине». З 2000 року керував відділом з управління медіаактивами «Альфа-банку» в Україні.

У 2004 році очолив правління телеканалу СТБ і пропрацював на цій посаді близько 14 років. З 2012-го по грудень 2018 року поєднував керівництво телеканалом з посадою директора медіагрупи StarLightMedia.

У 2018 році пішов з посади в СТБ та StarLightMedia. 29 липня 2019 року був призначений позаштатним радником Президента з гуманітарних питань.

Денис Малюська — міністр юстиції

37 років, народився у Дунаївцях Хмельницької області. До обрання у Верховну Раду працював у BRDO.

Навчався у КНУ імені Тараса Шевченка та в Університеті Лондона. В обох навчальних закладах здобув правничу освіту.

У 2000—2010 роках працював у юридичних фірмах і адвокатському об’єднанні. Спеціалізується на напрямах регулювання підприємницької діяльності, врегулюванні спорів і банкрутства.

З 2010 року — консультант Групи Світового банку. На цій посаді надавав технічну підтримку урядам України та країн Центральної Азії. З 2016 року працював в Офісі ефективного управління (BRDO), де був головою правління.

Ганна Новосад — міністр освіти і науки

29 років. Народилася у Ладижині Вінницької області. Очолювала директорат стратегічного планування та європейської інтеграції Міносвіти.

Закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. У 2011 році отримала ступінь бакалавра з політології в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». А у 2013 році — ступінь магістра європейських студій в університеті Маастріхту (Нідерланди).

Роботу в МОН розпочала на посаді радниці міністра, згодом очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН. Очолювала директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.

Альона Бабак — міністр розвитку громад та територій

50 років. Народилася в Кривому Розі. Народний депутат VIII скликання від «Самопомочі». Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за фахом «Іноземні мови», також отримала MBA в Old Dominion University (штат Вірджинія, США). Директор і співзасновник ТОВ «Інститут місцевого розвитку», який співпрацює з неурядовими організаціями в галузі реформування сектору ЖКГ та енергозбереження. У 2014 році стала народним депутатом від «Самопомочі», заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. У березні 2017 року склала депутатські повноваження.

Зоряна Скалецька — міністр охорони здоров’я

39 років. Народилась у Львові. Доцент і заступник декана факультету правничих наук Києво-Могилянської академії.

Закінчила Києво-Могилянську академію, отримала ступінь доктора правових наук в університеті Марії Кюрі в Любліні (Польща).

Голова правління Української медико-правової асоціації, член Всесвітньої асоціації медичного права, директор громадської організації «Форум здоров’я». У 2014 році працювала експертом з питань медичної реформи в Реанімаційному пакеті реформ. Також очолювала комісію при Міністерстві охорони здоров’я з питань реформування галузі.

Юлія Соколовська — міністр соціальної політики

34 роки. Народилася в Хмільнику Вінницької області. Радниця міністра фінансів.

Випускниця Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за фахом «Облік і аудит». Закінчила Національну академію державного управління при Президентові України.

2009-го стала начальником відділу організаційної та аналітичної роботи департаменту економіки та інвестицій Київської міськдержадміністрації.

У 2014 році була призначена директором департаменту документообігу Мінекономрозвитку.

У 2016-му перейшла на роботу до Мінфіну, де очолила департамент витрат бюджету соціальної сфери. З 2017 року працювала в проєктах USAID, де займалася впровадженням реформи охорони здоров’я, відповідала за аналіз мережі лікарень і впровадження електронної системи охорони здоров’я.

Оксана Коляда — міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

38 років. Народилася у місті Волочиськ на Хмельниччині. Військова офіцерка, полковник запасу, учасниця бойових дій. Була заступником міністра у справах ветеранів.

У 2002 році закінчила Львівський інститут внутрішніх справ за фахом «Правознавство». З 2003-го до 2015 року працювала у Міністерстві внутрішніх справ. Пройшла шлях від старшого інспектора до першого заступника начальника департаменту зв’язків з громадськістю.

2015—2017 роки служила в ЗСУ. Була начальником управління комунікації та преси Міністерства оборони.

Протягом трьох місяців 2017 року — заступник командувача АТО. У 2016—2017 роках — голова робочої групи Комітету реформ Міноборони з розробки системи стратегічних комунікацій у ЗСУ.

Дмитро Дубілет — Міністр Кабінету Міністрів

34 роки. Народився в Дніпрі. Український бізнесмен, колишній IT-директор Приватбанку, співзасновник мобільного банку Мonobank.

1996—2002 роки навчався у Дніпровській школі № 23, з 2000-го — у школі Roycemore (Іллінойс, США). З 2004 року навчався у Hochschule Merseburg (Мерзебург, Німеччина). У 2012-му закінчив Лондонську бізнес-школу.

З 2005-го по 2010 роки — засновник і керівник компанії Fine Web. Протягом 2010 року — керівник проєктів в індійській компанії Infosys.

2012—2016 роки — IT-директор Приватбанку.

З 2015 року активно займався впровадженням електронних державних послуг, створив вебресурс iGov.

Співзасновник і співвласник компанії Fintech Band, яка створила перший банк без відділень — Monobank.

Іван Баканов — голова Служби безпеки України

45 років, уродженець Кривого Рогу. До початку політичної кар’єри був офіційним директором Студії «Квартал 95».

Здобув дві вищі освіти, отримавши дипломи ревізора й прокурора.

У другій половині 2000-х — директор фірми «Екоенерджі».

У 2012 році став головним юристом у Студії «Квартал 95». З початку 2013-го значився офіційним директором студії. Він залишався на цій посаді до виборів.

Очолив партію «Слуга народу» після її створення у 2017 році, керував виборчим штабом Володимира Зеленського. У 2019-му новообраний Президент призначив його заступником голови СБУ.

Руслан Рябошапка — Генеральний прокурор

42 роки. Народився у селищі Зеленогірське на Одещині. Юрист, експерт з питань антикорупційної політики.

У 1998 році закінчив Міжнародний Соломонів університет у Києві.

Працювати розпочав у Міністерстві юстиції. Пройшов шлях від головного спеціаліста до начальника департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та антикорупційну політику.

Очолював Бюро з питань антикорупційної політики. В 2011 році продовжив кар’єру в уряді в статусі заступника керівника департаменту юридичного забезпечення апарату Кабінету Міністрів. У 2013 році працював у Transparency International Україна. 2014-го був заступником міністра юстиції.

У 2016 році його обрали членом Національного агентства з питань запобігання корупції, але трохи більш ніж за рік написав заяву про звільнення.