Очільниця дипломатії цієї країни оглянула об’єкти соціальної інфраструктури, побудовані за кошти її уряду, та поспілкувалася з топпосадовцями в Києві

Зокрема зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон, яка вп’яте здійснила візит до України від початку повномасштабної агресії росії, провів Президент Володимир Зеленський.

Напередодні відвідання Києва глава словенської дипломатії відвідала Львів і Хмельницьку та Житомирську області, де оглянула об’єкти соціальної інфраструктури, побудовані за кошти уряду Словенії.

«Ви розпочали свій візит із регіонів України, а не зі столиці. Дякую. Я вважаю, що така підтримка дуже важлива. І ми це дуже цінуємо. Особливо коли йдеться про регіони, де життя — як під час війни — складне, із багатьма викликами. Дякую за вашу підтримку та всі проєкти, які Словенія підтримувала та в яких брала участь, передусім гуманітарні. І, звісно, ми вдячні за військову підтримку», — сказав глава держави.

Під час зустрічі обговорили ініціативу PURL. Президент подякував Словенії за приєднання, що водночас є важливим сигналом для інших країн долучатися до цієї програми. За словами Володимира Зеленського, внески здебільшого йдуть саме на посилення ППО, і це дуже важливо.

«Я рада, що нам вдалося надати цю військову підтримку. Це був важливий крок, який ми зробили. І також — у сфері гуманітарної допомоги. Ми робитимемо все, що в наших можливостях», — наголосила Таня Файон.

Крім того, говорили про механізм SAFE. Президент зазначив, що Україна зацікавлена в предметній співпраці та участі у спільних оборонних проєктах.

Також ішлося про спільну дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Глава держави акцентував, що росіяни не йдуть на припинення вогню й не хочуть миру, тому потрібно продовжувати тиск: застосовувати санкції, зокрема вторинні, проти нафтового сектору та інших галузей, які допомагають росії фінансувати її воєнну машину, а також спрямувати заморожені російські активи на захист України.

Окрема увага — роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала росія, та спільним зусиллям у цьому напрямі.

Володимир Зеленський і Таня Файон також обговорили ситуацію зі вступом України до Євросоюзу та важливість відкриття переговорних кластерів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час двосторонніх переговорів з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Словенії Танею Файон у Києві зазначив: «Для мене дуже цінно, що моя колега відвідала не лише Київ. Допомога Словенії Хмельниччині, Житомирщині, Сумщині та іншим регіонам України надзвичайно важлива. Це конкретна підтримка, яку відчувають люди. І повірте, ми завжди будемо вдячні вам за вашу солідарність у найважчий час».

Міністр поінформував колегу про ситуацію на полі бою, російські удари по українських містах і громадах, а також про стан енергетичного сектору. Він поділився списком конкретних потреб для посилення стійкості та обороноздатності України напередодні зими.

«Важлива подальша підтримка від партнерів — як фінансові внески до Фонду підтримки енергетики України, так і обладнання», — наголосив очільник МЗС.

Глава МЗС також подякував Словенії за вже надану військову допомогу та зазначив, що Україна високо цінує цю підтримку й розраховує на її продовження. Міністр окремо відзначив приєднання Словенії до ініціативи PURL, назвавши це «справжнім проявом лідерства та прикладом для інших партнерів по НАТО».

«Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії. Ця галузь відкриває можливості для спільних проєктів, спрямованих на обопільне посилення оборонних спроможностей», — наголосив він.

Глава МЗС запросив словенські компанії активніше долучатися до відбудови України — як у двосторонньому форматі, так і через міжнародні механізми.

Сторони приділили особливу увагу питанню вступу України до ЄС. Андрій Сибіга подякував Словенії за послідовну підтримку початку переговорів і відкриття перших кластерів.

«Важливим напрямом нашої співпраці залишається участь Словенії у продовольчих ініціативах. З 2022 року Словенія надала 3 мільйони євро на програму Grain from Ukraine і зарезервувала ще 1 мільйон євро на відповідну підтримку. Очікуємо на участь словенської сторони на високому рівні у четвертому Міжнародному саміті з продовольчої безпеки, який відбудеться наступного місяця у Києві», — заявив дипломат.

Міністр наголосив, що високо цінує гуманітарні проєкти, реалізовані за підтримки уряду Словенії — від центрів реабілітації дітей до будинків сімейного типу. За його словами, такі ініціативи є справжнім проявом солідарності.

Дипломати окремо обговорили мирні зусилля та скоординували подальші кроки на цьому шляху. Словенія висловила підтримку перемир’ю як першому кроку до припинення війни росії проти України.

Особливою темою переговорів стало притягнення росії до відповідальності за всі скоєні злочини та звірства, а також активна роль Словенії в запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність уряду Словенії та всьому словенському народу за солідарність і всебічну підтримку України, подякував Тані Файон за плідні та конструктивні переговори.

Особливим елементом візиту стала презентація в МЗС України архівних дипломатичних документів доби Української Народної Республіки високим гостям, зокрема кореспонденції Консульства УНР у Загребі, які люб’язно надала Державна архівна служба України.

Презентуючи виставку словенській делегації, Андрій Сибіга наголосив, що ці документи свідчать про тісні дипломатичні та суспільні зв’язки між Україною та Словенією.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство закордонних справ