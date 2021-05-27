Про те, що президентська програма «Велике будівництво» стала найкращою ініціативою Володимира Зеленського, засвідчують не лише підсумки дослідження соціологічної групи «Рейтинг», проведені у травні, а й відгуки медиків Харківщини. Вони отримали нарешті сучасні, капітально відремонтовані приймальні відділення лікарень, що дасть змогу значно розширити спектр медичних послуг. Однак ідеться не лише про харківський регіон, а й про всю Україну, оскільки цього року програму глави держави розширено за рахунок відбудови соціальної інфраструктури, до якої входять 177 приймальних відділень.

Поліпшення матеріально-технічної бази лікарень, оснащених новітнім обладнанням, дає змогу медичним працівникам не лише збільшити в рази укладення договорів з Національною службою здоров’я України, а й значно розширити діапазон та якість послуг для пацієнтів. Як розповів «УК» виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, начальник управління медичної діяльності, реформ та стратегічного розвитку Ігор Волченко, в регіоні до програми «Велике будівництво» внесено всі 14 опорних закладів охорони здоров’я області та ще п’ять лікарень Харкова.

95% медзакладів області оновлено

За його словами, близько 95% медзакладів області вже фактично готові до введення в експлуатацію. А в Балаклії, Валках, Дергачах, Вовчанську готовність відновлювальних робіт сягає 100%. У деяких районах — 98—99% будівельної готовності.

«Щоправда, є певні проблеми зі здачею об’єкта в Чугуєві через заваду погодних умов у виконанні зовнішніх робіт, але фактично в усіх приймальних відділеннях опорних лікарень області майже стовідсотково проведено реконструкцію та закуплено необхідне обладнання», — розповідає Ігор Волченко. За його словами, приймальні відділення повністю забезпечено великогабаритною діагностичною технікою. Усі 11 комп’ютерних томографів передано лікарням, приймальні відділення забезпечено новими апаратами УЗД, рентген-системами. Триває укладання декларацій та отримання ліцензій на введення в експлуатацію великогабаритного медобладнання.

Тепер це сучасний діагностичний комплекс

Один із медичних закладів обласного центру, де капітальний ремонт приймального відділення вийшов на завершальну стадію, — міська клінічна багатопрофільна лікарня №25. Ще тиждень-два тому частина території лікарні була будівельним майданчиком, адже, за словами головного лікаря В’ячеслава Вакуленка, на початок будівництва від старого приміщення тут залишилися тільки стіни. Ремонт усередині будівлі робили наново. У приймальному відділенні, до речі, одному з найбільших у Харкові площею понад 1100 квадратних метрів, облаштували кімнати згідно з маршрутом пацієнта.

«У нас є оглядова кімната — там, де приймаємо хворих, яких доставили швидкою. Далі реанімаційна кімната. Обладнано операційну, якщо пацієнтові потрібна невідкладна допомога. Є післяопераційна палата хірургічного профілю», — розповідає В’ячеслав Вакуленко і пояснює, що у відділенні надаватимуть хірургічну, неврологічну допомогу та допомогу пацієнтам з інфарктом. Окрім цього, тут облаштують санітарно-гігієнічні приміщення, ординаторську кімнату для медичних працівників тощо.

«Паралельно тут тривають роботи зі збільшення потужності електричної мережі для підключення комп’ютерного томографа, адже на живлення КТ потрібно понад 100 кіловатів. Комп’ютерний томограф завезено, тож коли буде збільшено потужність, до роботи стане окрема організація, яка займеться пусконалагодженням обладнання. Крім комп’ютерного томографа, очікуємо надходження ангіографа та апарата МРТ», — зазначив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Харнам.

Як пояснив головний лікар, щодо підключення більших потужностей з обленерго вже тривають переговори і досягнуто домовленостей, а з доведенням до готовності діагностичного блоку, де й встановлюватимуть великогабаритне обладнання, є певні проблеми. Хоч саме приміщення уже й відремонтовано, то кімнати для ангіографа та МРТ поки що через брак технічної документації не готові. Усе, за словами В’ячеслава Вакуленка, залежить від рішення Києва про придбання цієї техніки.

Лікарні в районах не відстають від центру

У ХОДА кажуть, що коли йдеться про медичні послуги для людей, то слово «периферія» варто забути. Адже дуже часто опорним лікарням області заздрять навіть медичні фахівці Харкова, тому що в райцентрах, колишніх і нинішніх, нерідко і обладнання краще, і ремонти проведено з більшим розмахом та вищою якістю. Це стосується приймальних відділень у тих населених пунктах, де на сьогодні вже 100-відсоткова будівельна готовність та повне забезпечення новим медобладнанням.

Як розповідає директорка КНП «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» Марина Руденко, реконструйоване приймальне відділення лікарні має площу близько 900 квадратних метрів.

«Відділення працює в нас з 2015 року, але воно було значно меншим і не так добре облаштоване й укомплектоване, як тепер. Нині після реконструкції, проведеної завдяки програмі «Велике будівництво», ми отримали додаткову операційну залу, палати і кабінет для ургентної лабораторії», — розповідає Марина Руденко.

Кабінет ургентного лаборанта облаштовано сучасним обладнанням, яке дає змогу кожного госпіталізованого обстежити максимально оперативно.

«Доки людина оформлятиме історію хвороби, будуть готові два клінічні аналізи, які є базовими і необхідними всім пацієнтам незалежно від діагнозу. Це дасть змогу швидше проводити діагностику і краще лікувати хворих», — наголошує керівниця лікарні.

Реконструйоване приймальне відділення Балаклійської ЦРЛ має окремий інфекційний бокс, який дає змогу ізолювати пацієнтів з ознаками інфекційних захворювань одразу, ще до переведення в інфекційне відділення, яке, за санітарними нормами, розташоване окремо.

Не менш задоволені реконструкцією і медпрацівники Дергачівської центральної районної лікарні, де приймальне відділення з 200 квадратних метрів під час реконструкції розширили до 700.

Тут теж з’явилося нове сучасне обладнання, зокрема комп’ютерний томограф, апарат для гастроскопії та колоноскопії. Досі, за словами керівника закладу Світлани Бережної, такого обладнання в Дергачах не було. Тож відтепер лікарня відповідає всім вимогам Національної служби здоров’я за програмою раннього виявлення онкопатології шлунково-кишкового тракту, має всі сучасні умови для маломобільних та незрячих пацієнтів. У ХОДА додали, що спектр послуг Дергачівської ЦРЛ розширено більш ніж удвічі.

Тож люди у повсякденному житті переконуються, що програма Президента «Велике будівництво» не стала черговою декларацією влади, а справді спрямована на реалізацію проєктів соціальної інфраструктури та економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури.

ДО РЕЧІ

Завершується реставрація Полтавської обласної філармонії

Як зазначається на сайті Полтавської ОДА, у будівлі обласної філармонії вже відреставровано танцювальний та хоровий зали, відремонтовано кімнати для гуртів та ансамблів.

«Цій будівлі притаманний особливий стиль класицизму, який зберігає унікальний дух історичного міста. Тому з перших днів на посаді поставив команді чітке завдання: знайти можливості, щоб завершити цей проєкт і не залишити його черговим довгобудом, — наголосив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. — Цього року з обласного бюджету ми надали 7 млн грн на реставрацію, а за підтримки та сприяння Президента України залучимо 45 млн грн із Державного фонду регіонального розвитку на завершення робіт».

Нині робітники оновлюють фасад, обладнують сцену, а незабаром почнуть облаштовувати територію, монтувати звук, світло, глядацькі крісла, меблі.

«Уже цього року ми нарешті поставимо крапку в історії, коли артисти філармонії 12-й рік поспіль змушені орендувати кімнати для виступів по всьому місту, щоб жителі області та сусідніх регіонів могли насолодитися класичними композиціями Баха, Моцарта та Бетховена у виконанні камерного оркестру в оновленій філармонії», — резюмував голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Реставрація триває за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».