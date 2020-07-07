У 2014 році після майже трьох місяців бойових дій на Донбасі на початку липня у визволених від кремлівських найманців стратегічних містах Слов’янську і Краматорську настало мирне життя. А їхні жителі відчули себе вільними громадянами своєї країни.

З нагоди шостої річниці цієї знаменної в новітній історії події Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу на території військової частини 3035 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України і нагородив бійців Національної гвардії державними нагородами, заохочувальними грамотами й відзнаками, Подяками Прем’єр-міністра.

Під час урочистостей Прем’єр поклав квіти до стели «Вічна пам’ять героям!», на якій викарбувано імена 89 героїв військових частин 3027, 3035 та 3057, які віддали життя за незалежність і цілісність України.

Учасники урочистостей вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, котрі загинули за те, щоб нині над країною було мирне небо, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль нагадав, що за шість років війни 912 військовослужбовців Національної гвардії було поранено, захищаючи територіальну цілісність нашої держави, 229 бійців загинули в боях із терористами. «Їхні імена навічно занесено до списків військових частин Національної гвардії України, увічнено в назвах вулиць і шкіл, на меморіальних дошках і монументах», — зазначив він.

5 липня 2014 року о 13:00 бійці-розвідники 2-го батальйону Національної гвардії встановили над міськрадою Слов’янська український прапор. Того самого дня передові сили Національної гвардії увійшли у Краматорськ. Першими йшли розвідники та сапери, за ними — інші військові підрозділи.

Визволення цих міст, які майже три місяці перебували під ворожою окупацією, стало черговою перемогою українських військових над сепаратистськими бандформуваннями. Утікаючи, окупанти залишили величезні арсенали зброї російського виробництва, залякане місцеве населення й безліч замінованих об’єктів міської інфраструктури.

У визволених містах поступово налагоджувалося мирне життя, стали функціонувати комунальні й соціальні служби. Із 13 жовтня 2014 року Краматорськ оголошено тимчасовим центром Донецької області, де нині міститься Донецька обласна державна адміністрація.

Денис Шмигаль у межах робочої поїздки до Донецької області взяв участь в урочистостях з нагоди шостої річниці визволення українських міст Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Адже під час проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької й Луганської областей у липні 2014 року, крім Слов’янська і Краматорська, українські військові визволили від російської окупації Дружківку і Бахмут — 6 липня, Костянтинівку — 7 липня, 21 липня — Торецьк, 29 липня — Авдіївку.

Прем’єр наголосив, що Україна згадуватиме десятки і сотні років визволення Краматорська, Слов’янська та інших міст Донеччини і вшановуватиме українських військових, що віддали життя на горі Карачун.

«Ці люди дали нам змогу в мирний день спокійно почуватися. Сьогодні тут присутні діти, які народилися в день визволення. Ми вітаємо їх із днем народження. Дуже символічно і приємно мати такі можливості. Україна єдина, соборна, неподільна, незалежна, і в найближчий час, я впевнений, буде мирною державою. Військовослужбовцям окрема подяка, окремі побажання миру, радості, добра, злагоди в сім’ях, а нам усім — мирного неба над головою, щастя та успіхів», — наголосив очільник уряду.

Денис Шмигаль подякував європейським партнерам України, підкресливши, як багато вони роблять для того, щоб наша країна була успішною, незалежною та поступально розвивалася. Прем’єр акцентував, що єдність України забезпечується не лише силою українських військових, а й розвитком регіонів. За його словами, Україна сконцентрувала величезні ресурси на реалізацію національного проєкту «Велике будівництво». «Сьогодні за програмою Президента і в Одесі, і на Донеччині будують школи, садочки і стадіони», — підкреслив очільник уряду, додавши, що реалізація програми «Велике будівництво» набиратиме обертів.

Так, лише в Донецькій області до кінця року буде побудовано п’ять шкіл, п’ять дитсадків, п’ять спортивних об’єктів, 200 кілометрів доріг, оновлено 11 приймальних відділень опорних лікарень.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»