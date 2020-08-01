Володимир ЗАЇКА,
«Урядовий кур’єр»
(Малюнки надала Асоціація
українських карикатуристів)
«Щоб розрізняти добре і погане, добро і зло, нам не потрібні адвокати. Ці поняття закладені в кожному з нас».
«Закони проти корупції мають бути досить суворі, щоб хабарник втратив набагато більше, ніж отримав унаслідок сумнівної угоди. Дві-три великі риби, спіймані на гачок, слугуватимуть іншим хорошим прикладом».
«Якщо керівні працівники отримують високу зарплату, вони заслуговують найжорсткішого покарання за хабарі».
Це тільки кілька думок із книжки «На шляху з третього світу в перший» сінгапурського політика Лі Куан Ю, в якій він розповідає, як побороти корупцію назавжди і чому без цього не можна побудувати сильну державу. Іноді кажуть, що боротьба з корупцією — ще вигідніше заняття, ніж сама корупція. Однак якщо її неможливо чи не вдається подолати, то над нею варто хоч посміятися.
Тож у вступному слові із вдячністю до учасників XIX всеукраїнського конкурсу карикатур «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ», темою якого стало «Корупція. Право. Закон. Обов’язки», керівник проєкту голова Асоціації українських карикатуристів Костянтин Казанчев написав: «Світ живе своїм звичайним і незвичайним життям та долає свої проблеми. І долає їх ефективно там, де є розумна і чесна влада і правильні рішення. Але влада не існує сама по собі й для себе, і щоб вона правильно функціонувала, в суспільстві має бути те, що в техніці, особливо електроніці, називається зворотним зв’язком. Це коли система стабілізує роботу в разі спотворення та збоїв внаслідок своєї роботи.
Карикатура — частина цього зворотного зв’язку поряд з журналістикою, наукою, засобами масової інформації, судовою системою. Ось і ця виставка — невелика частина цього зворотного зв’язку. Для кого? Для тих, хто керує системою. Сподіваюся, що зворотний зв’язок виконає свої функції».
На конкурс, який організувала Асоціація українських карикатуристів за фінансової підтримки Посольства Нідерландів в Україні, надійшло 236 робіт від 38 авторів з різних регіонів України. Для членів журі та відвідувачів онлайн-виставки художники намалювали цілу галерею. Тож проблеми законності та подолання корупції об’єднали знаних майстрів української карикатури й тих, хто починає творчий шлях. Підсумком праці з відчуттям тонкощів великого гумору і гострої сатири стали життєві картинки: зі сліпою Фемідою, доларовими банкнотами, загребущими руками й наповненими банкнотами, просто без слів.
Українські карикатуристи допомогли людям поглянути на проблеми корупції збоку й усміхнутися. А журі конкурсу довго не вагалося і визначило 40 найкращих робіт і трьох лауреатів.
Призерами онлайн-виставки «Верховенство права і культура законності» стали: Олександр Костенко, м. Дніпро (І місце), Ігор Романенко, м. Кам’янець-Подільський (ІІ місце), Ігор Лук’янченко, м. Київ (ІІІ місце). Дипломи від Асоціації карикатуристів одержали дніпряни Валерій Момот і Олександр Дубовський.