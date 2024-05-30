Український Прем’єр провів у Празі широку робочу зустріч з лідерами Чехії, Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представником США

Широка робоча зустріч з лідерами Чехії, Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представником США, яка відбулась у Празі 28 травня, надзвичайно важлива для військово-технічної співпраці. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресбрифінгу, участь в якому взяли також Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Президент Польщі Анджей Дуда, Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

«Наша успішна протидія російській агресії зупиняє масштабну континентальну та світову війну. Дуже важливо, що в Європі нині є лідери, які це цілком усвідомлюють. І не просто розуміють, а діють, роблять необхідні кроки для того, щоб Україна перемогла», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час широкої робочої зустрічі учасники обговорили чеську ініціативу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 мільярда євро.

«Необхідно, щоб боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно із графіком уже із червня. Снаряди потрібні на фронті якомога швидше», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Друге питання, яке порушували на зустрічі, — забезпечення для України систем протиповітряної оборони. Денис Шмигаль підкреслив, що нашій державі потрібні щонайменше сім систем Patriot та сучасна бойова авіація.

Очільник українського уряду подякував Німеччині, яка зібрала майже 1 мільярд євро для посилення ППО України. Також він висловив вдячність Прем’єр-міністрові Нідерландів Марку Рютте за ініціативу зі збирання ще однієї системи.

«Ми розраховуємо отримати перші літаки F-16 вже цього літа. Сучасні системи ППО та західні літаки дадуть нам змогу зупинити російський терор», — зазначив Денис Шмигаль.

Ще одне питання зустрічі — нарощування виробництва українського ОПК. Як зауважив Прем’єр-міністр України, за минулий рік наша держава збільшила виробництво військової продукції втричі.

«Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств, передачі технологій, будівництві нових підприємств та фінансуванні українських виробництв», — сказав очільник українського уряду.

Денис Шмигаль окремо подякував Європейському Союзу за створення Ukraine Assistance Fund в межах European Peace Facility.

«Вважаємо за необхідне якнайшвидше налагодити механізм, коли наші партнери купуватимуть озброєння для української армії в українських виробників з подальшою компенсацією із цього фонду», — зазначив Прем’єр.

Серед іншого учасники зустрічі обговорили перший Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії 15—16 червня.

У межах робочого візиту у Прагу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Сторони обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 мільярда євро. Очільники урядів обговорили можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Денис Шмигаль подякував Петру Фіалі за підтримку в цьому питанні.

Серед інших тем розмови — спільні виробництва в галузі ОПК, об’єднання зусиль для посилення тиску на росію — санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці.

Прем’єр-міністр України подякував Чехії за всебічну підтримку нашої держави.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ