Наступного тижня Міненерго прокомунікує про механізм підтримки українців, які споживають до 100 кВт•год на місяць

Усі приватні споживачі Нафтогазу отримують газ по 7,96 гривні за кубометр, і підвищення цін для них не передбачається. Ідеться про користувачів річним продуктом, запевнив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на черговій Годині запитань до уряду у Верховній Раді.

«В Україні запрацював і діє ринок газу. Ціна формується на біржах, зокрема міжнародних. Понад 80 компаній постачають природний газ промисловим і приватним споживачам. На сьогодні у Нафтогазу понад мільйон приватних споживачів, які отримують газ за ціною річного продукту. Вона дорівнює 7,96 гривні за кубометр. Паралельно є біржові торги. Щомісяця встановлюється індикативна місячна ціна. Місячним продуктом Нафтогазу жоден громадянин не користується. Тому протягом року, починаючи з 1 червня, усі приватні споживачі Нафтогазу, зокрема й ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 гривні за кубометр», — зазначив Прем’єр.

На світовому й українському ринках газу спостерігаються значні коливання цін. На сьогодні індикативна ціна на метр кубічний газу становить понад 11 гривень. Як зауважив Денис Шмигаль, можливо, в подальшому ця ціна знизиться, і в такому разі українці зможуть отримати газ за нижчим місячним тарифом.

Міністр енергетики Герман Галущенко поінформува: попри потенційно встановлену потужність вітчизняної енергогенерації, яка перевищує 55 гВт включно з 8 гВт відновлюваної енергетики, реальний доступ до потужностей значно менший. Адже нині близько 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали ресурс і потребують оновлення. Тож із 21 гВт теплоелектростанцій лише 13 доступні. Решту або виведено в консервацію, або розташовано на не підконтрольній українському уряду території. Він зазначив, що країна рухається до створення дата-хабу, але з 12 мільйонів споживачів 1,2 мільйона користуються газом без персонального обліку.

Цілі визначено, робота триває

Міністр зауважив, що у травні 2021 року ситуація на енергоринку була непростою. І середньозважена ціна на добу наперед впала до історичного мінімуму за весь час існування ринку електроенергії. Вона була навіть нижчою за собівартість виробленої Енергоатомом. А такі показники збиткові і для інших видів генерації. Призвело це до розбалансування держпідприємств і мало негативний вплив на потенційну синхронізацію нашої енергосистеми із системою Євросоюзу. І саме для подолання цих проблем активно працює Міністерство енергетики, розробивши стратегічні й тактичні плани.

За словами Германа Галущенка, ринок електричної енергії тактично потребує оперативного втручання. Заплановано запровадження обов’язкової біржової торгівлі для всіх його учасників. «Ми хочемо змінити ракурс. Щоб індикативом ціни був не ринок на добу наперед, а ринок двосторонніх договорів. Це дасть змогу мати передбачуваність такого ринку», — наголосив міністр.

Важлива зміна — оновлена модель покладання спеціальних обов’язків. Міністр пообіцяв представити її наступного тижня. «Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тарифів на електроенергію. Буде зроблено диференційований підхід, який захистить соціально вразливі верстви населення», — зазначив він.

Стабільність у тарифі на майбутнє забезпечить залучення інвестицій у компанії галузі. А для приватних споживачів дасть змогу запланувати заходи для поліпшення енергозбереження.

Важливе й погашення боргів перед зеленою генерацією. Адже Україна прагне стати рівноправним суб’єктом кліматично нейтральної політики ЄС. Міненерго бачить майбутній розвиток зеленої енергетики на конкурентних засадах з урахуванням ринкових механізмів ціноутворення й потреб енергосистеми.

Системою стимулювання має стати проведення аукціонів з розподілу квот підтримки. Це сприятиме визначенню обсягів і технологій та території розміщення об’єктів відновлюваної енергетики. Нещодавно Міненерго розробило та оприлюднило зміни до порядку проведення таких аукціонів. Після затвердження їх Кабміном буде представлено відповідні квоти підтримки й графіки їх проведення.

Міністерство працює над правовою базою для залучення виробників із відновлюваних джерел енергетики до ринку електроенергетики. Одним із механізмів такого залучення стане перехід на вибір виробників за моделлю зеленого тарифу до системи finden premium. Це дасть їм змогу бути повноцінними учасниками ринку, формувати власну комерційну стратегію продажу електроенергії й відповідно виходити на різні сегменти ринку.

Обговорюють і питання підтримки малої розподіленої генерації споживачів та створення системи видачі гарантій походження електричної енергії з ВДЕ.

Підготовку до наступного опалювального сезону розпочато

Актуальною залишається тема проходження чергового опалювального сезону. 9 червня 2021 року уряд ухвалив відповідний план заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021—2022 років та його проходження.

Серед ключових пунктів плану — накопичення вугілля й резервного палива. Міненерго затвердило відповідний графік. За планом, об’єм закачування природного газу у газосховища становитиме не менш як 17 мільярдів кубометрів, але заплановано накопичити 19—20 мільярдів кубів, аби пройти сезон комфортно.

Оптимізовано графіки ремонтів і модернізації обладнання електростанцій. Важливою залишається оптимізація графіка ремонтів атомних електростанцій, адже дуже важливо в наступному опалювальному сезоні максимально залучити енергоблоки АЕС.

Триває накопичення вугілля на складах. На сьогодні накопичено майже 1,5 мільйона тонн. Ключове завдання на опалювальний період — запобігти багатьом проблемам одночасно, аби не довелося їх розв’язувати аврально.

«А на наступний рік у нас є план попрацювати автономно, від’єднавшись від енергосистем РФ та Білорусі, щоб 2023-го забезпечити процес синхронізації України з енергосистемою ЄС», — наголосив міністр.

Малозабезпечених не кинуть напризволяще

Відповідаючи на запитання депутатів про те, що з 1 липня закінчується дія фіксованої ціни на електроенергію для населення, яка нині становить 1,68 гривні за кВт/год, і захисту від можливого різкого зростання цін на електрику для малозабезпечених родин, міністр зазначив, що відомство, як і було обіцяно, розробило новий дієвий механізм.

«Його буде презентовано наступного тижня, він передбачає диверсифікацію тарифу залежно від категорій населення. У проєкті закладено захистити фінансово вразливих українців, виокремивши тих, хто споживає до 100 кВт на місяць. І ми працюємо, щоб для них тариф було зменшено й вони отримали пільгу», — зазначив очільник Міненерго, уточнивши, що йтиметься про 16 мільйонів домогосподарств, або про 41% населення.

Герман Галущенко припускає, що місячні ціни на газ у Нафтогазі можуть зростати, бо на європейському ринку спостерігається дефіцит блакитного палива. Адже якщо в Європі й надалі буде такий дефіцит газу, як нині, то місячна ціна може бути ще вищою. Але це не стосується річного тарифу на газ, який буде чинним до 1 травня 2022 року. Та попри те що місячна ціна на газ сягнула майже 12 гривень за кубометр, річна фіксована ціна, на яку було переведено за замовчуванням усіх споживачів Нафтогазу, вигідна і не перевищує 8 гривень за кубометр.